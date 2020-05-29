思科10亿美元收购网络情报初创公司ThousandEyes

思科昨天宣布计划收购美国旧金山的网络情报初创公司ThousandEyes。根据交易协议，ThousandEyes的技术将被用于思科核心的企业网络和云服务业务，以及AppDynamics服务中。

至顶网网络与安全频道 05月29日 编译：思科昨天宣布计划收购美国旧金山的网络情报初创公司ThousandEyes。根据交易协议，ThousandEyes的技术将被用于思科核心的企业网络和云服务业务，以及AppDynamics服务中。

思科表示，ThousandEyes将成为思科旗下新的网络服务业务部门，联合创始人、首席执行官Mohit Lad担任ThousandEyes总经理，联合创始人、首席技术官Ricardo Oliveira将继续管理产品愿景和创新战略。

ThousandEyes此前已经获得了1.107亿美元的融资，包括去年2月5000万美元的D轮融资。去年Pitchbook的估值是6.7亿美元。据彭博社的消息人士称，这次收购的价格约为10亿美元。

思科高级副总裁、企业网络和云部门总经理Todd Nightingale在新闻发布会和分析师电话会议上表示，这次收购交易进行了两三个月，此前两家厂商在不同的销售渠道有过多次碰面，因为双方有很多共同客户。

ThousandEyes提供的云平台可以帮助企业使用专门的软件传感器或者代理程序，追踪网络流量的情况，收集有关基础设施的信息。

该平台结合了来自各种来源的数据，以生成企业流量流经网络路径的地图，从而帮助IT团队准确确定出现连接问题时数据停留在何处。ThousandEyes表示，还可以帮助企业发现网络中的潜在漏洞，围绕基础设施投资做出更明智的决策。

ThousandEyes的客户中包括全球最大的25家软件即服务提供商中的20家，以及美国排名前7位银行中的6家，以及微软、Slack和Lyft等科技企业。思科指出，在COVID-19大流行期间，社交隔离政策使得云服务使用率越来越高，这时ThousandEyes提供的服务就变得尤为重要了。

Nightingale在一份声明中表示：“思科和ThousandEyes的结合将提供更深入、更广泛的可见性，以找出漏洞并改善网络和应用性能，为客户在访问云应用的时候提供端到端的可见性，同时Internet Intelligence将提高网络可靠性和整体应用体验。”

Nightingale在电话会议上补充说，思科计划将ThousandEyes的技术集成到思科的众多（也许是所有）产品中，这其中可能就包括思科Webex视频会议服务。他在一篇博客文章中提到了思科的Talos威胁情报部门，称“最重要的是，ThousandEyes之于网络，就像是Talos之于安全。”

市场研究公司Wikibon首席分析师Dave Vellante认为，这次收购表明思科正在“加码安全性”，而安全正是思科的亮点之一。

ZK Research首席分析师Zeus Kerravala认为，这对思科来说是“一次出色的收购”。

Kerravala说：“随着向云端的转移，无论是在家办公、移动办公还是其他情况，都可以说，互联网和私有网络一样，是企业网络中的一个重要组成部分。互联网一直以来都是客户的一大盲点。现在有了ThousandEyes，思科可以引入丰富的互联网知识，并将其与自己设备生成的数据结合起来。”

Kerravala补充说：“这是消除私有网络和公共网络之间界限的一个重要步骤。网络、从云到企业网络再到设备体验，都需要密切监控。”