谷歌联手思科将本地网络配置扩展至云端

谷歌和思科昨天宣布，将推动在双方产品之上建立广泛的集成，让企业能够集中管理本地和公有云网络。这些集成将以名为Cisco SD-WAN Cloud Hub和Google Cloud的产品形式提供给客户，目标是在2021年上半年全面上市。

至顶网网络与安全频道 04月22日 编译：谷歌和思科昨天宣布，将推动在双方产品之上建立广泛的集成，让企业能够集中管理本地和公有云网络。这些集成将以名为Cisco SD-WAN Cloud Hub和Google Cloud的产品形式提供给客户，目标是在2021年上半年全面上市。

此次合作中，谷歌和思科需要克服的挑战是，混合云工作负载需要企业基础设施的内部和外部之间的一致性。例如，一个本地财务数据库要求低延迟，如果要迁移到Google Cloud，就会在云端也有相同的要求。但是由于环境不同，在云中复制本地网络设置可能会很复杂。

Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud旨在简化这个任务。谷歌和思科表示，企业可以利用管理内部WAN网络的思科软件来管理Google Cloud。管理员对本地网络的配置和安全规则也将应用于Google Cloud。

Cloud Service Directory将用于双方之间的同步，这是一种电子公告板，允许应用将技术要求告知其他服务和工具，并可以使用该信息进行调整。

另外一款产品Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud将“能够定义网络以什么样的自动化方式处理这些服务，缩短将新服务加载到网络上的时间，”Google Cloud网络负责人Shailesh Shukla在博客中这样写道。

思科基于意图的网络业务产品管理负责人Sachin Gupta表示：“该平台将使应用组件分配到最佳位置，从而让企业能够优化应用堆栈。例如，一个应用套件可以支持在公有云上运行前端以优化成本，支持在另一个云上运行分析库以采用AI/ML功能，例如一个财务组件运行在本地环境中以获得最佳安全性和合规性。”

这次谷歌和思科的合作是建立在双方此前合作基础之上的，目的是让双方产品之间更好地展开协同。另外，思科还与谷歌的竞争对手AWS也进行了类似的集成，让企业可以将网络设置扩展到AWS环境中。

ZK Research首席分析师Zeus Kerravala认为，此举对于谷歌和思科的客户来说是一个大新闻，因为根据ZK Research的研究表明，超过80％的企业已经采用了混合云或者计划采用混合云。

Kerravala说：“迁移到混合云面临的挑战是要确保私有云和公有云之间的性能、可用性和安全性的一致。思科和谷歌今天的这一联合公告，创建了一个单一的广域网，范围从企业内部扩展到谷歌云中。现在，IT专业人员可以创建单一的安全策略或者应用策略，无论应用组件、工作负载或者用户在哪，都可以保持一致。”