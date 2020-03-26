Palo Alto公布Prisma Cloud平台新版本 新增DevOps工作流安全功能

Palo Alto Networks昨天发布了云安全平台Prisma Cloud的最新版​​本，增加了在应用开发和部署过程中阻止漏洞的功能。Prisma Cloud结合了Palo Alto最近收购多家初创公司获得的各项技术。仅在2019年，Palo Alto就斥资10亿美元用于各种收购。

至顶网网络与安全频道 03月26日 编译：Palo Alto Networks昨天发布了云安全平台Prisma Cloud的最新版​​本，增加了在应用开发和部署过程中阻止漏洞的功能。Prisma Cloud结合了Palo Alto最近收购多家初创公司获得的各项技术。仅在2019年，Palo Alto就斥资10亿美元用于各种收购。

Palo Alto引入了一种策略引擎来确保持续集成和持续交付管道。CI/CD管道是一系列自动化工作流程，让企业软件团队可以用于将代码推送到生产环境中。Prisma Cloud现在允许管理员设置策略，确保代码部署工作流符合行业标准的CIS安全最佳实践和其他安全标准。

Palo Alto容器和无服务器安全产品负责人John Morello在博客中写道：“现在客户可以直接从集中的Prisma Cloud仪表板设置漏洞管理和合规性策略，以管理CI和CD工作流。”

Prisma Cloud新版本还增加了一种用于保护托管在AWS Lambda（AWS的一项无服务器计算服务）上云应用程序组件的工具，该工具基于Palo Alto在2019年年中通过收购PureSec获得的技术。PureSec的技术可以扫描Lambda工作负载，发现配置错误和其他安全问题，然后在工作负载周围创建一种虚拟屏蔽，以防止黑客利用这些漏洞。

此外，Prisma Cloud还更新了漏洞扫描功能。现在Prisma Cloud平台可以在基础设施即代码模板中寻找不安全的配置设置，这些模板是工程师根据特定的预定义规范快速设置的云环境蓝图。不仅如此，新版本还增加了查找AMI内部漏洞的功能，与AWS上的“基础设施即代码”模板具有相似的特性。

Morello在博客中这样写道：“这让DevOps和安全团队能够在部署AMI之前，进一步了解自己的AMI安全状况。”