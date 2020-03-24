齐向东宣布正式启动北京网络安全大会（BCS 2020）并向全球征集议题

至顶网网络与安全频道 03月24日 综合消息：3月24日，北京网络安全大会（BCS）携手全球信息安全大会(RSA) 举行的“全球首场网络安全行业万人云峰会”正式召开，中、美、俄、以色列、日、韩等多国顶级网络安全专家跨越太平洋展开对话与合作，共同探讨疫情之下的信息安全与全球网络治理、新技术带来安全风险，以及数字经济与“新基建”赋能网络安全行业等焦点议题。BCS主席、奇安信集团董事长齐向东在致辞中宣布BCS 2020正式启动，全球议题征集同步开启。

BCS主席、奇安信集团董事长 齐向东

“本次云峰会，是RSA大会和BCS大会两个顶级国际会议的首次碰撞”。齐向东表示，RSA大会是网络安全行业最有影响力的年度盛会，是整个行业的风向标；BCS大会是亚太地区最专业的网络安全盛会，去年首次举办就有5万多人次参会。尽管两个会议的举办地位于太平洋两岸，但我们对安全行业的理解是高度相似的。今年RSA大会的主题是“人的要素”，这和我们17年提出的“人是安全的尺度”是高度吻合的，和BCS大会去年提出的“内生安全”也十分契合，都强调了人对于网络安全的重要性。

针对目前全球各国仍在蔓延的新冠肺炎疫情，齐向东指出，“世界各国都处在抗击疫情的紧要关头。在这样的关键时期，一些黑客组织却对众多关键基础设施发起攻击，带来了极大的安全隐患。”

齐向东表示，在这种形式之下，网络空间正逐渐成为“抗疫第二战场”。就在3月16日，美国卫生与公众服务部网站遭到了数百万次的攻击；3月9日，负责监督欧洲高压电力基础设施运行的组织ENTSO-E被黑客入侵。我国安全形势也不容乐观，疫情期间，多家地市级医疗卫生机构的网站遭受DDoS攻击和大规模恶意扫描渗透。中国信息通信研究院发布的报告显示，黑客对医疗行业的暴力破解攻击达到了单日 80 万次的高峰。

齐向东提醒，在做好疫情防控的同时，网络安全风险不容忽视。一旦造成严重后果，将使全球疫情防控雪上加霜。尤其是，现在疫情催生了远程办公潮，网络安全风险呈几何级剧增。以前办公信息化不出楼、不离桌，关在内网里，不与互联网连接；但现在被移动办公彻底打破，极易引发灾难性后果，做好网络安全保障工作成为当前最迫切的任务之一。

“身处同一个地球村，没有一个国家是一座孤岛。”齐向东谈到，“我们举办的在线云峰会，就是为了在克服全球疫情影响，破除地域空间的限制，促进世界各国在网络安全领域的交流与合作，共同守护网络空间的和平与稳定。”

可以说，万人云峰会为疫情下的全球网络安全行业交流碰撞，开辟了一个全新的形式，创造了一个良好开端。在本次云峰会上，齐向东诚挚邀请业内人士参加8月在北京举办的BCS大会，并宣布BCS 2020正式启动，全球议题征集同步开启。

据悉，本次峰会邀请了中、美、俄、以色列、日、韩等多国顶级网络安全专家，包括RSAC总经理Linda Gray Martin，观潮网络空间论坛主席，国家创新与发展战略研究会副会长郝叶力博士，Palo Alto Networks公司首席安全官John Davies，日中商报社长、国际经济文化交流协会副理事长程显齐，伏羲智库创始人、中科院计算所研究员、清华大学互联网治理研究中心主任李晓东教授，中科院大学教授、国家创新与发展战略研究会副理事长吕本富，美国卡内基智库访问学者吕晶华，云安全联盟CEO Jim Reavis，以色列交通部网络安全主管Oren Elimelech，BCS执行主席、奇安信集团总裁吴云坤，滴滴信息安全战略副总裁弓峰敏，Rain Captial 创始人Chenxi Wang，思科安全首席技术官Bret Hartman，Cyber-defense Matrix和DIE Resiliency Framework提出者，著名信息安全专家Sounil Yu，清华大学奇安信集团联合研究中心主任段海新等，一起分享对网络安全的前瞻思考，共同探讨网络安全行业的新趋势和新机遇。