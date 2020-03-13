亚信安全为战“役”护航 让“远程不停工，安全不放松”

疫情期间，很多企业都开启了“远程办公”模式，这也导致网络流量的空前暴增，很多线上平台从未遇到过如此高的并发与负载，因此也导致频繁出现严重的延迟、卡顿及无法登陆等尴尬情况，而在不能保障稳定性的情况下，其安全性更令人为之担忧。

疫情期间，很多企业都开启了“远程办公”模式，这也导致网络流量的空前暴增，很多线上平台从未遇到过如此高的并发与负载，因此也导致频繁出现严重的延迟、卡顿及无法登陆等尴尬情况，而在不能保障稳定性的情况下，其安全性更令人为之担忧，这无疑给“远程不停工”提出了新的安全挑战。

针对目前远程办公所面临的安全问题，至顶网特别采访了亚信安全相关专家，据亚信安全方面透露，近期开始有一些不法分子将攻击目标锁定在了远程办公应用上，攻击者利用远程办公的诸多漏洞，和相关人员对网络安全意识薄弱等特点，展开了各种攻击行为。

为战“疫”工作保驾护航

据了解，为了保障在疫情期间，重要医疗机构及相关政府保障部门能够运行在一个安全高效的远程办公环境中，亚信安全积极响应国家号召，践行企业社会责任，在提供安全保障服务的同时，围绕客户紧急需求，加速安全产品创新研发，全力支持政府部门、医疗及疾控机构等涉及防控疫情单位的信息系统安全性与稳定性，时刻保证疫情之下远程办公的安全，并配合各努力完成了多项重要工作：

1、鏖战9天9夜，全力以赴研发“新冠肺炎疫情监控系统”

疫情期间，亚信安全接到某省运营商紧急技术支持要求，并委托亚信安全协助开发一套新型冠状病毒肺炎疫情监控系统。“疫情就是命令，防控就是任务”，亚信安全技术研发团队，经过9天9夜通宵鏖战，逐步完成了新型冠状病毒肺炎疫情监控系统、疫情排查APP、大屏实时监控系统，全业务报表等四个系统的上线及运转，用行动体现担当，用实力与用户并肩作战，共克时艰。

2、防控疫情扩散，助力某省高级人民法院远程办公、办案

同样在时间紧，任务重的情况下，亚信安全助力某省高级人民法院快速建立了远程办公办案系统。基于最高法关于安全接入系统的规定，并在不改变干警日常操作习惯规范的要求下，亚信安全工程师配合高法信息中心用户日夜赶工进行资源准备、系统部署以及调试测试、版本迭代等工作。最终该远程办公办案系统试运行版于2月初正式上线启用，为疫情期间全省法院能够安全顺利地继续提供司法服务提供了有力技术保障。

3、VMI入选首批应对疫情城市应用创新产品清单

特殊时期，对于相关远程产品的加速推出和普及需求也更为明显。基于虚拟移动基础架构（VMI）的亚信安全移动办公安全解决方案优势比较突出。该解决方案真正满足了移动终端数据不落地的诉求，于近期被成都市经济和信息化局列入首批遴选出的企业应对新型冠状病毒疫情创新产品推荐清单，并由有关行业协会联合向社会推荐，以便疫情防控期间更大范围推广使用，服务市民、服务企业。

4、亚信安全可信U盘ISPS成功进入Dell EDM

目前，全国有上千万家企业、近两亿人开启在家办公模式，也因此，亚信安全可信U盘ISPS成功进入Dell EDM方案解决，搭配戴尔终端为企业提供安全保障。亚信安全可信U盘ISPS的安全杀毒棒可有效查杀PC/封闭系统的恶意软件，并能够实现跨平台保障U盘数据的安全及可信存储，为企业“不停工”提供强有力的安全技术支撑。

此外，根据近期频发的安全问题，亚信安全在线上及时发布病毒预警，并以“远程不停工，安全不放松”为主题，针对远程办公中涉及的视频、VPN、移动办公等问题及时提出了安全建议和解决方案。而为了有效保障疫情期间众多远程办公软件的安全性，亚信安全所提出的多种解决方案，均发挥出了重要作用，并取得了良好的效果。具体表现如下：

亚信安全绿色VPN

为帮助企业用户更好地提升远程办公的安全性，亚信安全提供了基于亚信安全高级威胁网络防护系统（AIS Edge）的绿色VPN解决方案。AIS Edge是一款专注于病毒威胁的防护设备，使用业界领先的深度数据包检测技术，结合高性能流扫描引擎，能够对VPN传输的内容进行病毒过滤，为企业的VPN安全保驾护航。

亚信安全云手机

基于VMI架构的亚信安全云手机能够真正做到“数据不落地”。目前要有效防范移动设备的数据泄露，最好的方式就是将设备与数据分离，将机密数据存储在部署了严密安全策略的企业服务器中，一般用户只能从服务器中读取数据。亚信安全云手机能够真正实现移动应用在云计算中心的集中发布，做到“数据不落地”，满足远程办公针对手机等智能终端的安全管理需求。

视频专网解决方案

亚信安全从可信接入、安全传输、安全管理等方面实现了全方位、无死角的身份与数据安全保障。基于身份认证、视频加密、安全基线、地址管理等技术加强准入控制，解决了终端设备分散难管的问题。在身份安全方面，亚信安全可以根据用户所属组织、角色等身份属性进行业务应用细粒度鉴权管理，并使用数据防泄密、数据访问控制、数据备份、数据访问追溯等措施，帮助客户强化数据保护，防止数据泄露。

另外，针对安全管理的需求，亚信安全还可以利用大数据分析、自动化编排等技术，通过对资产、流量、运行监测、告警及维护数据的综合分析，实时对端点、网络、应用进行多维度的安全感知及预警，并基于XDR的精密编排与联动能力实现智能防护和联动处置管理。

综合性解决方案

考虑到远程办公的趋势以及安全需求，亚信安全还为用户提供了远程办公的统一资源访问和数据保护平台，通过虚拟化桌面、虚拟手机(VMI)、统一认证、单点登录、安全审计和敏感数据发现、数据防泄漏、水印等技术手段完善了安全办公解决方案等安全需求，也为用户日后的远程办公需求提供了更加全面的防护手段。

而从远程办公产品及市场的发展来看，亚信安全认为，远程办公模式的出现，势必会带来企业信息的存储位置发生变化，从而导致企业信息安全边界也随之扩展。因此，需要从数据安全、终端安全、身份安全、系统安全等多方面入手，构建多元化的系统级防护能力，完整地覆盖业务的不同层级，避免“安全死角”的出现。

全力驰援战“疫”一线

从亚信安全方面获悉，在疫情期间，亚信安全火速调配并组织了人员和设备，并在第一时间驰援武汉火神山医院及雷神山医院。先后投入了网络安全技术专家能力及安全设备，助力医院的快速建设。此外，在相关网络安全防护软件就位现场后，亚信安全即刻组成的安全技术专家团队对其展开了7*24的专业服务支持，协助院方进行设备部署与安装，切实保证了医院的网络安全保障工作。

同时，亚信安全还根据客户的紧急需求，加速安全产品创新研发，全力支持政府部门、医疗及疾控机构等涉及防控疫情单位的信息系统安全性与稳定性，时刻保障疫情之下的远程办公环境安全。

疫情之下，亚信安全的网络安全保障工作不停工，将时刻守护并助力网络空间的人民战“疫”胜利。同时亚信安全还将紧密关注疫情发展，为抗疫工作贡献自己的力量，坚决打赢这场疫情防控狙击战！