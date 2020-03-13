助力企业复工 思科开启高效、安全的远程办公与沟通模式

一场突如其来的新冠疫情，几乎打乱了我们以往所有的工作和生活习惯。尤其对于企业而言，为了减少员工聚集，保障人身安全，一方面要严格履行对疫情防控的责任与义务，另一方面又要积极推进正常生产工作的有序恢复，这看起来并不简单。

一场突如其来的新冠疫情，几乎打乱了我们以往所有的工作和生活习惯。尤其对于企业而言，为了减少员工聚集，保障人身安全，一方面要严格履行对疫情防控的责任与义务，另一方面又要积极推进正常生产工作的有序恢复，这看起来并不简单。

而在此次疫情影响下，人群流动性被迫减弱、营业及生产场所被迫关闭或延迟开放，不少城市还公布了延迟复工等计划，这对交通、旅游、餐饮、娱乐等行业均带来了巨大的冲击。与此同时，其它相关行业例如金融、制造、教育、高科技等行业也受到了不同程度的影响。

如何为员工提供高效、安全的远程办公方式

为了能够尽快实现复工复产，目前各行各业均要求员工开启远程办公模式，以最大程度降低疫情带来的影响。但这同时也给各企业的运营管理、信息安全和员工体验等各方面带来了极大挑战。如何平衡远程办公的效率和安全，这也成为了当前企业重点关注的问题。

思科大中华区副总裁、思科大中华区商业市场部技术总经理 侯胜利

对于企业如何高效、安全地开展远程办公等问题，思科大中华区副总裁、思科大中华区商业市场部技术总经理侯胜利在接受至顶网采访时表示，“为配合全国各地积极抗击疫情，做好员工防护，思科对已复工员工开启了远程办公模式。在这样一个特殊的时期，我们通过高效安全的远程办公方案，实现了公司内部的高效协同，同时还为思科的客户、合作伙伴以及供应链上下游企业持续提供服务，通过数字化方式保证业务的正常开展。”

那么，思科为企业和员工提供的远程办公方案具备哪些特征呢？据侯胜利介绍，思科通过简捷安全的远程网络接入和全功能协作解决方案，借助互联网和移动终端，可以帮助企业为员工提供与在公司一致的网络使用体验。通过在企业端部署安全网关，在员工个人终端上安装思科客户端软件，输入密码点击连接即可与公司的内网建立安全通道，从而安全地访问内网资源，使员工在家里也能访问企业内部的网络资源，实现便捷、安全的远程接入。

灵活多样的远程办公应用平台

侯胜利表示，“思科对用户个人终端操作系统平台的选择上非常灵活，可以是Windows、Linux、MacOS、IOS或Android。同时，思科还提供给客户基于自建或云端服务的会议协作方案，例如在业内著名的思科Webex Meetings，可以采用硬件或软件的多种方式，在远程办公的会议协同中，让与会者获得高清的语音、视频通讯以及内容分享等优质体验。”

另外，侯胜利介绍称，思科的远程办公方案还支持采用WebRTC技术基于浏览器的网页即时通信，这样企业员工不仅可以在内部进行协同，还可以非常方便快速地与企业外部客户进行无缝沟通。这些方案都大大提高了远程办公的效率。

据了解，思科作为全球科技领导厂商，自1984年起就专注于成就互联网目标。思科的人才、产品和合作伙伴都致力于帮助社会实现安全互联，并且把握未来的全数字化机遇。同时，思科的产品涵盖了多个领域，包括企业网络、数据中心、协作通讯、网络安全等相关的支持服务。

针对此次疫情，侯胜利还特别举了医疗与教育行业的几个案例：

其一，某医疗物资制造企业。这家企业的产品在本领域具有很大的市场空间，之前产能处于较饱和状态。由于在制造环节实现了较高的自动化，所以本次疫情期间对其生产的影响较小。但是这家企业在全国各地拥有大量的研发、销售和服务人员，节后面临无法正常返回原工作地点的问题。因此，该企业利用思科的远程办公解决方案，使企业员工顺利地接入公司内网，非常安全便捷地访问到了公司内部的数据，并且利用思科协作产品进行了全员的会议以及项目团队之间的沟通，从而快速恢复了相关工作，保障了企业业务的持续运营。

其二，某医院。我们获知这家医院不仅派出医疗团队赴湖北支援当地的疫情救治，同时还为湖北医疗队提供远程医疗指导等支援。借助于思科的远程医疗解决方案，这家医院开展了远程专家会诊，为前线的医务人员提供了及时有效的医务指导，极大的提高了救治效率。

同时，应教育部的要求，各高校、中小学均推迟了开学时间。思科及时提供了远程教学解决方案和服务，能够帮助教育行业用户积极开展线上授课和线上学习等在线教学活动，实现了“停课不停教、停课不停学”。以某大学国际校区为例，借助思科的Webex平台，学校的在线教学开启仅3天，已上线56门课程，有782名本科生在线上课，各课程均得到顺利开展，师生反馈良好。

而对于远程办公产品及市场的未来发展，侯胜利认为，“经过这次突发事件，我们预计远程办公产品和市场的发展将进入一个快速通道，企业也将更加清楚地认识到远程办公给公司业务发展带来的价值。当然，换一个角度说，远程办公其实是企业实现数字化转型过程中的重要一环。疫情过后，企业将更加积极主动地去拥抱数字化转型，包括商业模式、服务模式、运营模式和决策模式等等。思科也愿意通过自身优秀的解决方案来帮助企业完成数字化转型。”

思科的社会责任与担当

在此次疫情期间，思科通过捐赠IT设备等方式对战“疫”一线进行了及时支援。据了解，思科第一批设备已于1月26日从北京、上海等地发出，至1月27日起陆续到达了疾控一线。同时，思科团队以及思科合作伙伴也在通过坚守一线为医疗机构提供现场技术支持的方式默默奉献着自己的力量。

截止目前，思科通过资源调配与运输，已将价值1000万人民币的思科网络视频会议设备及Meraki网络产品陆续运抵湖北疾控中心、协和医院、火神山、雷神山、方舱医院等战“疫”一线。同时还为湖北、北京、上海等地区疾控部门和医疗机构提供技术支持，开展与一线隔离区的远程医疗会诊和应急通信提供保障。侯胜利在采访中还专门表示，“在此也特别感谢思科合作伙伴的大力支持，与思科一同助力中国早日打赢这场疫情防控阻击战。”

此外，随着“超长版”春节假期的结束，企业员工陆续返岗复工。而“远程协同”可以有效帮助企业和员工“少开会，少集中”，实现安全办公。为此，思科已于2月11日对外宣布，Webex Meetings国际版将为用户提供三个月的免费在线会议解决方案，以帮助企业快速步入正常的工作轨道，从源头为疫情防控助力，有效解决各个组织之间高效沟通的关键性问题。

最后，侯胜利十分感慨的表述到，“自新型冠状病毒疫情爆发以来，全体思科人对疫情持续高度关注，思科大中华区更于第一时间加入战疫行列。我们正在号召世界各地的员工进行捐款，并将继续通过提供思科行业领先的技术来帮助大家。”

疫情当前，思科将持续密切关注疫情发展，坚守必胜信念。若奋战一线的任何组织、医院有任何需要，请在思科微信公众号“思科联天下“后台留言。思科将不遗余力地为正在前线战斗的医护人员提供帮助，与大家共克时艰，共渡难关。正如思科董事会主席兼首席执行官罗卓克于社交平台上所说：“我们相信中国必将赢得这场战役，我们和大家在一起！”