抗疫再加码！奇安信针对天眼客户推出免费远程分析服务

2月11日，奇安信宣布针对已部署天眼产品的客户推出免费远程分析服务。疫情期间，具备服务条件的天眼客户，可通过拨打免费服务热线4008136360-2-7申请远程支持。

2月11日，奇安信宣布针对已部署天眼产品的客户推出免费远程分析服务。疫情期间，具备服务条件的天眼客户，可通过拨打免费服务热线4008136360-2-7申请远程支持。



在疫情特殊时期，都说宅在家啥也不干就是为社会做贡献，而我们却宅在家并且当了“安全侠”，守护网络安全。

在线学习、教育、购物、会议和远程办公等基于互联网的活动，让我们在疫情期间依然可以成长、快乐和创造价值，但互联网活动依赖于网络的安全稳定运行。守护重要信息系统的安全稳定，对于疫情防控意义重大。

奇安信天眼新一代威胁感知系统因其优秀的威胁发现能力、溯源分析能力和实战化效果，得到了业界各方的广泛认可，并成功打进国际市场。

奇安信安服团队借助天眼打造的“天眼远程分析服务”能够帮助客户发现终端安全、服务器安全、邮件安全、内网安全和APT攻击等各方面的问题。

目前，采用“天眼远程分析服务”已经应用于包括国家卫健委、协和医院、国家疾控中心等疫情防控单位在内的200+政企机构，覆盖到政府、医疗卫生、教育、金融、互联网和区块链等多个行业。

“天眼远程分析服务”通过直连云端分析平台、离线上传和重要客户的现场服务等多种方式，可以及时地帮助客户发现资产脆弱性、内部失陷行为和外部高级持续威胁；已有多个客户通过天眼及分析服务发现了APT组织的定向攻击行为。



具备服务条件的天眼客户，可拨打天眼远程服务热线：4008136360-2-7。