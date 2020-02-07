有喜有忧：Fortinet表现强劲，Forescout未达预期

网络安全厂商Fortinet公布了第四季度财报显示，财务业绩好于华尔街的预期，但是股价今天仍然持平。Fortinet的工具能够帮助那些有大量违规预防系统的企业组织简化运营。

至顶网网络与安全频道 02月07日 编译：网络安全厂商Fortinet公布了第四季度财报显示，财务业绩好于华尔街的预期，但是股价今天仍然持平。Fortinet的工具能够帮助那些有大量违规预防系统的企业组织简化运营。

Fortinet该季度在股票薪酬等特定成本之前的利润为每股76美分，收入为6.144亿美元，较上年同期增长21％。这一结果轻松超过了华尔街此前预测每股利润70美分，收入6.0257亿美元。

Fortinet表示，该季度产品收入为2.388亿美元，较上年同期增长19％。服务收入为3.756亿美元，增长23％。同时，账单达到8.023亿美元，增长24％。Fortinet还报告了其全年利润为每股2.47美元，总收入为21.6亿美元，比去年同期增长了20％。

Fortinet创始人兼首席执行官Ken Xie表示，该季度的增长是由于产品中增加了新的安全性和网络功能。他说：“我们专注于通过投资于网络安全、扩展安全矩阵平台以及在5G、物联网、边缘和云安全领域的创新来获得更多市场份额。”

Fortinet财报数据总体稳定，但是市场在盘后交易中的反应表明，投资者希望Fortinet在接下来的三个月中获得更多收益。但这可能不会发生了，因为Fortinet给出的下一季度指引是低于预期的。

Fortinet表示，预计下一季度每股利润为51美分，收入约为5.6亿美元，这低于华尔街预期的55美分利润，5.565亿美元收入。

Forescout未达预期

另一家网络安全厂商Forescout昨天也发布了财报，但显然这个消息被私募股权公司Advent International和Crosspoint Capital Partners以19亿美元的价格收购Forescout所淹没了。

预计这次收购将在第二季度完成，这意味着昨天公布的财报很可能是Forescout的最后一次报告。

Forescout报告称，第三季度在股票薪酬等特定成本之前每股亏损9美分，收入为9130万美元。此前，分析师普遍预期Forescout每股亏损为7美分，收入为9530万美元。

Forescout总裁兼首席执行官Michael DeCesare在给投资者的声明中表示：“我们有多个客户延长了销售周期，这些交易直到季度末的最后几天才明朗化，但我们认为这些客户并不是选择了竞争对手。”