5000万！奇安信公布新冠疫情防控已落实专项捐赠金额

作为中国最大网络安全公司的奇安信，自1月25日紧急成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支援团后，6天的时间，就向全国19个省、市、自治区，100多家医院和疾控等疫情防控一线单位捐赠专业设备和安全服务。

1月31日12时12分，价值400万的安全设备抵达武汉火神山医院建设指挥部，完成了全部交接程序，运维人员也随即进驻安装施工；

12时32分，近80万元的安全设备搭乘国航CA1343次航班抵达湖南长沙，即将交付长沙公共卫生救治中心；

16时29分，300万元的安全设备正式发货，即将运抵河南郑州第一人民医院港区医院……

由奇安信集团发往全国多地医疗防控机构的专业网络安全设备，陆续踏上征程，奔向疫情防控的特殊战场。1月31日，由奇安信集团发往全国多地医疗防控机构的专业网络安全设备，陆续踏上征程，奔向疫情防控的特殊战场。

作为中国最大网络安全公司的奇安信，自1月25日紧急成立新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控支援团后，6天的时间，就向全国19个省、市、自治区，100多家医院和疾控等疫情防控一线单位捐赠专业设备和安全服务。截至目前，奇安信和上述地区相关单位达成的意向捐赠金额累计已经达到5000万元。

这是网络安全行业迄今为止最大规模的一次捐赠行动。

5000万元的安全专业设备 驰援各地疫情防控一线单位

1月25日，奇安信正式成立疫情防控支援团并对外宣布，将为疫情防控信息化系统免费提供7x24小时安全服务，并提供8大定制化安全防护产品及服务，直至国家宣布疫情结束。

随后，为配合全国30个省份启动重大突发公共卫生事件一级响应，奇安信再度扩大捐赠专业设备的范围，全国范围内所有用于抗击本次新型冠状病毒疫情的新建医院，奇安信将永久捐赠新建医院信息化建设所需的IT系统安全防护和协同指挥平台（含软件、硬件），并免费提供网络安全及协同指挥平台的安装服务、运营服务及应急服务。

旋即，一场支援疫情防控的网络安全支前攻坚战，在这家被称为网络安全国家队的公司紧密展开。2天时间，奇安信就完成跟全国近千家疫情防控单位的沟通，搜集疫情防控的安全需求，涵盖了卫生、医疗、疾控、应急、新闻、交通、铁路、民航、网信等相关行业单位。

4天时间，为全国50多个单位组织免费开通了在线协同指挥调度平台——蓝信，将蓝信自身的“协同、指挥和应急”价值，充分应用到此次疫情防控工作中，为全国疫情防控提供支持。

5天时间，奇安信200多位员工奔赴全国80多个客户现场提供安全服务，为全国200多家医疗疾控机构、600多个重要信息系统提供云端实时监测和防御，并为相关网站提供必要的安全防护。

6天时间，向全国疫情防控单位捐赠的价值达到5000万的专业设备和安全服务，根据需求的缓急程度和物流，陆续从奇安信发出，驰援各地。

而捐赠响应的速度，也是网络行业罕见。1月27日，接到武汉火神山医院的网络安全建设需求后，奇安信集团紧急重启了因春节假期而暂停的数条设备生产线，仅用40分钟时间，全流程涉及的100多名人员就到达了各自的战斗岗位，启动了紧急生产程序。下单、生产、测试、入库、发货，奇安信仅用了9小时；1月30日，接到长沙市公共卫生救治中心需求后，这一捐赠流程被缩短至2.5小时便完成。

图：奇安信湖北分区确保400万捐赠专业设备交付火神山医院

提供定制化安全服务，助力各地疫情防控

“当前，新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作形式复杂严峻，全国范围的各医疗单位都在为打赢这场疫情阻击战而在全力以赴。”奇安信集团副总裁、奇安信新型冠状病毒防控疫情支援团负责人何新飞表示，要打赢这次疫情防控阻击战，信息畅通、高效协同、统一指挥是不可缺少，这些依赖于高效畅通、安全可靠的通讯网络及信息化平台。因此，奇安信决定向全国范围内有需求的医院捐赠网络安全产品和定制化的安全服务。

图：向长沙市公共卫生救治中心捐赠的设备1月30日已发货

据了解，作为中国最大的网络安全公司，奥运史上第一家网络安全赞助商，奇安信在疫情期间，捐赠产品及服务则涵盖了应急协同与指挥平台（蓝信）、 终端杀毒（天擎）、自适应广域网组网系统（SD-WAN）、网站云监测（全球鹰）、网站云防护（安域）、SSL VPN（远程安全接入）、远程在线支持服务（7×24）、现场应急服务（7×24）等等。

奇安信董事长齐向东表示，“在疫情彻底被控制之前，奇安信一切工作以疫情防控为第一优先，不计成本，不惜代价，竭尽所能！”