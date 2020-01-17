借助Meraki与Viptela，思科公司正两路并进直捣SD-WAN市场

至顶网网络与安全频道 01月17日 编译：SD-WAN市场可谓前景广阔。根据最新统计，目前全球各国市场共有60多家不同规模的SD-WAN解决方案供应商。这些企业会很快开始合并，并最终留下六、七家市场中坚力量。而且在我看来，思科公司将凭借以下三大优势在SD-WAN领域继续保持领先：庞大的客户群体、全面集成的安全堆栈以及灵活的平台选择。

特别是最后一点，尤其令我印象深刻。目前只有少数网络基础设施供应商能够提供一套完整的解决方案，但思科直接拿出了两套。下面，以两家客户的证据为依据，说明为什么思科正走在SD-WAN的正确发展轨道之上。

两套平台真比一套好吗？

众所周知，多一般总比少好。那么，思科公司一下子提供两种SD-WAN平台选项，是不是也真的更好一点？这个问题对于思科来说似乎并不成为问题。毕竟这位大佬在网络领域一直拥有相当成功的表现，思科显然有能力也有意愿不断推动产品开发并通过收购强化自身力量。

收购无疑在思科的SD-WAN产品开发当中发挥了重要作用。思科于2012年收购Meraki，希望借后者的SD-WAN平台为中小型客户以及大型企业提供精简化的云管理方案。根据个人的亲身体验，Meraki的仪表板确实提供一套简单且直观的界面。虽然不是网络工程师，但我发现IT团队规模较小的企业客户确实对Meraki的便捷性赞赏有加。思科随后又于2017年收购了Viptela，其SD-WAN平台主要帮助那些需要分段或者高级路由功能的客户提供更为复杂的网络拓扑解决方案。总而言之，我们认为思科已经掌握着业界最灵活的SD-WAN平台之一。

客户不会说谎：用行动投票

最近，我有幸与思科的两家客户，Johnsonville Sausage以及World Acceptance Corp（WAC）进行过交流。大家可能都在超市里见过Johnsonville品牌的香肠，我个人也是他们家肉食的忠实粉丝！从网络角度来看，该公司需要管理多达20个站点，没完没了的警报提示让人头痛不已。思科DNA Analytics在这方面发挥了重要作用，但考虑到业务环境的复杂性（从用于管理食品加工的SAP，到办公室以及生产车间内的大量联网设备），该公司明显需要一套更具扩展性的解决方案。

Viptela能够自动执行策略，提供安全性改进并显著简化设备的供应、部署与持续管理流程。与此同时，它还有助于保证前台与后台的关键业务服务质量达到预期水平。Johnsoville部署案例给我留下深刻印象的部分在于，其能够支持多达45000个端点。更重要的是，整套SD-WAN方案部署在已经购置超过五年的原有路由器上，并顺利实现了实时启动。

大家可能对WAC不太熟悉，这家公司专门提供消费贷款以及其他一系列金融类服务。WAC公司的员工不足12人，显然难以管理其遍布美国17个州的1300多家分支机构。以往，该公司只能以被动方式统筹这么多分支机构，类似于消防队那样哪里起火就关注哪里。在选择Meraki之前，WAC也曾评估过包括VeloCloud以及Fortinet在内的多种其他解决方案。最终，Meraki凭借自身简洁直观的仪表板、模块化部署方案以及统一的单一管理窗格与易用性征服了这位客户。

Meraki还提供一整套功能，包括内容过滤、应用程序性能监控以及VPN自动构建等等。此外，在微软Azure环境的有力支持下，因此Meraki仪表板的部署速度得以快速提升。该公司管理层原本计划在18个月之内完成全面部署，但实际上只经过9个月左右，Meraki已经在公司内部实现全面生产。通过Meraki，WAC现在能够主动出击，在可能导致停机的问题发生之前将其阻止，并保证IT员工能够更多关注各分支机构的增值性技术支持需求。这种迅捷的部署速度，加上丰富的“开箱即用”功能，让Meraki在WAC案例中再次证明了自己。

总结

当然，没有哪种解决方案能够百试百灵。正因为如此，我们才会坚定认为思科有望在SD-WAN市场上强势出击并占据可观的整体份额——网络巨头的Viptela与Meraki平台足以承载各类软件定义型WAN用例。根据前产品营销人员的经验，为客户提供更多选择永远不会是坏事。Viptela支持更为复杂且定制化程度更高的网络拓扑环境，Meraki则带来以云为基础、易于部署及管理的解决方案，二者共同带来一套成功的产品组合，足以吸引到众多客户的目光。在大多数人看来“如果手里的牌好，就要果断加注。”，思科已经拿到一手好牌，相信思科能够在SD-WAN领域拿下一城。