2020第三届双态IT北京用户大会圆满落幕！

2020年1月11日，由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会指导，ITSS数据中心运营管理工作组（DCMG）和双态IT联盟主办，ITSS媒体组协办，以“双态IT 数智前行”为主题的2020第三届双态IT北京用户大会在京召开。

2020年1月11日，由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会指导，ITSS数据中心运营管理工作组（DCMG）和双态IT联盟主办，ITSS媒体组协办，以“双态IT 数智前行”为主题的2020第三届双态IT北京用户大会在京召开，超过300位来自金融、央企和部委用户的数字化转型领导者参会，行业权威专家与技术领袖共话数据中心双态IT创新发展、智能运维新技术与实践。

得益于产业数字化的浪潮，国内的百行百业正在经历一场科技驱动的巨大变革，越来越多的企业加入到数字化转型大潮中。作为面向行业用户打造的实践分享平台，“双态IT北京用户大会”为金融、央企、大型地方国资企业、政府等IT运维升级转型提供方法指导及最佳实践参考，全面支撑创新技术落地。

ITSS-DCMG工作组组长 肖建一

会议伊始，ITSS-DCMG工作组组长肖建一代表大会主办方致欢迎辞，他表示“我国数据中心的标准已经通过创新逐步从借鉴走向引领。ITSS-DCMG一直致力于推动国家数据中心标准建立、发展和完善，推进大型数据中心未来朝着稳+敏的双态模式方向发展，传统业务和互联网业务将实现深入融合。”

“双态IT”金融机构的最佳选择

工业和信息化部信息技术发展司 徐鹏

工业和信息化部信息技术发展司徐鹏谈到：“随着信息技术服务业的快速发展，其内涵和外延正在发生深刻的变化，服务的智能化、自动化、专业化水平不断提升，服务领域已经由IT部门扩展到生产生活各个领域。众多实践证明信息技术产业发展具有强大的韧劲和动力，不仅为经济发展做出了巨大贡献，更为进一步深化改革开放、推动“一带一路”建设，提供了信息技术产业层面的基础和保障。”

信息技术服务业的快速发展正重塑着我们的生活及工作方式，也影响着其他行业的发展。以金融业为例，尽管互联网理财、第三方支付等个性化金融平台满足用户在碎片化时间下的小微金融服务需求，并以其高效、便捷等优势带给传统金融业很多新的思考。另一方面，不可否认，这些新的金融工具还伴随着一系列信息安全和政策合规性的问题，IT系统任何细小问题都可能给用户和金融机构带来巨大的风险。

中国电子技术标准化研究院信息技术研究中心主任 周平

中国电子技术标准化研究院信息技术研究中心主任周平谈到：“业务是金融行业的关键驱动力，其IT系统需要高效、安全、快速响应；而下一代云同样需要具有高性能、异构融合、高效协作、人工智能、快速赋能五大特征，并在开源和标准化两个方向进行推进。”

中国银行数据中心副总经理 陶海昆

中国银行数据中心副总经理陶海昆在其演讲《中国银行数据中心创新实践》中介绍了面向集中式和分布式架构而打造的敏态和稳态相结合的双态运维体系，包括面向传统集中式架构的运维平台——山海集，和面向新的分布式环境下的运维平台——云图。陶海昆指出：“智能运维的这个时代终将来临，届时我们将可以更好的完成工作的同时，有更多精力研究新的领域和技术。”

上海上证数据服务有限责任公司副总经理 杜建新

上海上证数据服务有限责任公司副总经理杜建新谈到：“2019年，科创板、注册制相继实施，多款期权产品上线，另一方面，上海金桥数据中心上线运行，其在供电、性能及可靠性和网络互联等领域都是金融行业的里程碑，证券市场的发展随之进入了一个新的阶段。”

民生银行信息科技部总架构师 李晓东

民生银行信息科技部总架构师李晓东谈到：“金融的服务应该像一个智能体一样，包括用户感知体系、金融智能体系、金融核心体系，三部分构成一个单一的智能体，提供了强健的血液循环系统、心脏系统、核心系统、智能大脑系统、五官感知系统。另外这三大体系合起来，再和多种金融生态结合，构成未来整个的生态化体系建设，所以我们认为未来的金融体系应该是按照这几类的方向建设，民生银行现在的实践也是朝着这个蓝图、愿景进行的。”

所以对金融业来说，双态的IT环境是一个合理的选择，以传统IT建设思路，强调系统安全、精准和高效来保证“稳态IT”。而利用当下互联网IT的建设思路，强调敏捷、灵活和弹性来部署“敏态IT”。因此，“双态IT”可以有效帮助金融机构IT部门系统地采用传统的集中式和新兴的互联网分布式等IT技术手段，构建一套稳态、敏态和谐共存的新型IT架构。

2019年度IT用户最佳实践

“双态IT”在架构设想上趋于完美，在落实推行上也同样掷地有声。在ITSS分会和DCMG工作组面向全国IT用户单位开展的“2019中国IT用户最佳实践”征集活动中，中国建设银行运营数据中心“资产可视化系统”、中国人寿上海数据中心“混合云部署”、中国银行“上地园区SDN改造”、江西移动CDM备份系统、东方证券“研发能效优化及数字化管理体系搭建”等19家机构案例脱颖而出，为提升IT用户实践水平，助力行业数字化转型，进一步推动我国信息技术服务行业的发展提供了价值参考。

推进双态IT发展，推动数据中心走向标准化和快速发展道路，杰出的领导者必不可少。中国建设银行股份有限公司运营数据中心主任王立新、南方报业传媒集团信息技术部主任何崑、中国海洋石油集团有限公司信息技术中心副主任郭强、中国移动通信集团江西有限公司信息技术部总经理谢洪涛获IT用户最佳实践领导者称号。

随后的《智能运维场景与价值》主题圆桌论坛中，光大银行信息科技部副总经理彭晓、国家电网信通公司运检中心主任来风刚、中信银行数据中心副总经理班孝明、上海银行数据中心总经理陆健华及北京银行系统运营部副总经理武威，不仅就金融行业数据中心建设进行了交流，同时还对日志标准化、智能预测算法等细节进行了全面讨论。

数据中心双态IT创新不仅是硬件、软件和系统创新，还包括管理体系的创新，相应的体系评估和认证工作同样至关重要。本次大会上，中国质量认证中心和中国计量科学研究院向国富瑞数据系统有限公司颁发了国内首批数据中心基础设施运维评价证书、数据中心基础设施认证证书和数据中心能源计量审核评价证书。这些认证是对原有数据中心相关认证业务的有效延伸，从而形成数据中心场地认证、节能认证和运维评价的全方位覆盖。

随后，DCMG工作组常务副组长、双态IT联盟秘书长左天祖作了DCMG工作组&双态IT联盟年度工作汇报并为联盟新成员单位南京云信达科技有限公司和北京世纪互联宽带数据中心有限公司举行了授牌仪式。

紫光旗下新华三集团副总裁、技术服务部总裁 陈孝毅

紫光旗下新华三集团副总裁、技术服务部总裁陈孝毅谈到，“新的技术带来了新的挑战，云、软件定义等技术都带来了巨大的不确定性和复杂度。云计算时代，技术的高可用需要转变成为整体资源的高可用，进而满足关键业务的连续性和应用的良好体验。未来，整个运维业务会产生很多新的创新、新的发展。新华三在长期实践中，已经通过U-Center建立起完善的统一运维平台，并联手合作伙伴及客户共同探索和实践新的运维理念及行业标准。”

京东数科金融数字化应用业务总经理 程雁宾

京东数科金融数字化应用业务总经理程雁宾提到：“我们在金融领域的实践经历了三个阶段：一、通过消费金融、供应链金融等业务积累了业务及客户、场景的运营经验；二、做科技的输出，用数字科技帮助金融机构做好新技术环境下的新的金融形态；三、搭建开放平台。京东数科最新发布的金融数字化解决方案T1，主要面向银行、保险、证券、基金、消金等金融机构，提供从IT基础设施搭建，到中台能力构建，再到开放场景对接的全流程的数字化产品与服务。”

南京云信达科技有限公司创始人、CEO 张兵

南京云信达科技有限公司创始人、CEO张兵谈到：“CDM 不仅仅是加速双态IT的一种新技术，CDM还可以提供一个理想的数据资源中心，未来还会加入更多元素进来。其在精简存储及数据生命周期管理等领域存在巨大价值。云信达可以通过CDM技术，打通双态IT，实现端到端的数据流转，这一方案已经在多个商业银行、电信、电力等行业落地。”

百度系统部总监 张炳华

百度系统部总监张炳华表示：“云化的人工智能就是数据中心增长的强劲动力，百度在云和人工智能都有着诸多积累和输出。并且一直致力于将技术输出于社会和合作伙伴。”

中国联通集团边缘云行业总监 肖羽

九州云副总裁 李开

中国联通集团边缘云行业总监肖羽与九州云副总裁李开作了主题为《5G+边缘计算，赋能行业应用百花齐放》的演讲，并针对中国联通在5G和边缘计算的行业赋能进展及5G边缘云对未来数据中心建设的影响做了详细介绍。5G作为一个新一代的技术关键基础设施，5G和行业的结合能够重塑产业的发展，助力数字化转型，随着云大物智的一个深度融合，可以创新应用和服务。

《中国行业数据中心运营管理报告（2019）》

会上，由ITSS数据中心运营管理工作组DCMG牵头编写，DCMG专委会副主任委员、中国建设银行运营数据中心副主任杨晓勤担任主编；新华三运维服务业务部部长汤海华及翰纬科技副总经理、ITSS架构师陈宏峰担任副主编的《中国行业数据中心运营管理报告（2019）》正式发布（欲知更多报告内容，敬请关注公众号“双态IT联盟BOA”）。

该报告以DCMG专委单位、通过GB33136三级及以上评估单位，以及部分特邀单位为调研对象，采用实证调研的方式，定向调研、识别、归纳2019年数据中心运营信息，以求全面反映相关单位在数据中心运营管理方面的总体认知和实践，进而为数据中心行业提供全新标杆的、权威的内容产品，并为调研机构和更多的数据中心用户领导者提供有价值的参考。

中国建设银行运营数据中心副主任 杨晓勤

对于研究报告内容，中国建设银行运营数据中心副主任杨晓勤介绍到“《中国行业数据中心运营管理报告（2019）》每份调查问卷都来自企业的实际运营信息，数据、业务、安全、资源、监控都是调查过程中多次出现的关键词，并且大部分企业都在进行运维体系建设。这与我国IT产业发展进程的背景有很大关系，也是2019年我国行业数据中心运营管理工作的总结和呈现。2020年，ITSS数据中心运营管理工作组将继续深入调研更多的客户，以更精准的信息及更高的内容水平推出新一期中国行业数据中心运营管理报告，在数据中心运营和管理领域树起一个标杆。”

随后的《中国行业数据中心运营管理报告（2019）》圆桌论坛中，杨晓勤与中国民航信息网络运行中心副总经理夏华胜、东方证券系统运行总部总经理王海东、新华三集团金融事业部技术总监闫军以及翰纬科技副总经理陈宏峰，就智能运维、智能数据中心、软件定义数据中心建设及标准化等话题进行了深入讨论。

“双态IT北京用户大会”已成功举办三届，诸多优秀行业客户，权威专家与技术领袖，以主题分享、演讲、圆桌讨论的形式，向业界贡献了数字化转型过程中的宝贵经验。ITSS数据中心运营管理工作组（DCMG）和双态IT联盟将持续推动双态IT发展创新，为更多的行业用户提供最具价值的实践参考。