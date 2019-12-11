第三届“双态IT北京用户大会”热点前瞻

2020年1月10日至11日，以“双态IT 数智前行”为主题的第三届“双态IT北京用户大会”将在北京召开。本次大会由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS分会）指导，ITSS数据中心运营管理工作组（DCMG)和双态IT联盟主办，ITSS媒体组协办。

2020年1月10日至11日，以“双态IT 数智前行”为主题的第三届“双态IT北京用户大会”将在北京东方君悦大酒店召开。本次大会由中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS分会）指导，ITSS数据中心运营管理工作组（DCMG)和双态IT联盟主办，ITSS媒体组协办。

依托于当下云计算、大数据、移动互联网和物联网等新技术在传统行业的尝试和建设，传统企业和互联网企业之间的边界已越来越模糊。随之带来的业务模式创新，不仅引发了企业对现有业务流程的重塑，同时触动了企业对IT价值定位的深刻思考：如何实现稳敏“双态”业务与IT的精确匹配，降低企业运营风险，从而顺利实现数字化转型。

为了破解企业在数字化转型中“稳定和求变”的两难困局，DCMG工作组和双态IT联盟搭建了“业界唯一面向行业用户”的实践分享平台。自2017年3月双态IT联盟成立至今，已成功在浙江乌镇举办3届乌镇峰会，在北京举办2届用户大会。历届会议汇集了国内诸多优秀行业客户，共同分享和探讨了双态IT与数据中心服务能力成熟度国家标准GB33136的应用实践，为稳敏“双态”业务与IT的不断融合描绘了更好的未来。

本届“双态IT北京用户大会”将继续定向邀请300位以上金融、央企和部委用户IT领导者参会。同时大会还将隆重发布《中国数据中心运营管理研究报告2019》，该研究报告挑选50家DCMG专家委员会单位和数据中心服务能力成熟度国家标准GB33136认证单位的实证调研，以“中国数据中心运营管理50指数”的形式突出反映相关单位在数据中心运营管理方面的总体认知和实践。

此外，大会还将重磅升级金融科技高层对话会。在上届北京用户大会上，30余位金融和央企信息科技负责人，围绕“信息科技创新实践”展开了诸多讨论。本次大会我们将再次定向邀请25位TOP20金融科技公司高管，以及部分央企和部委下属的信息科技公司高管,以“创新生态建设之道”为主题，深度探讨金融科技公司的公司定位、股东结构、管理团队搭建、产品开发、业务开拓、团队激励等多个话题，助力金融科技公司直面运营难题。

同时，继上届北京用户大会成功举办 “2018中国IT用户最佳实践”奖项的评选和颁奖活动后，ITSS分会和DCMG工作组再次面向全国IT用户单位开展 “2019中国IT用户最佳实践”的评选，届时颁奖盛典也将在本届用户大会现场举行。

让我们相聚2020双态IT北京用户大会，共同见证双态IT的数智前行！