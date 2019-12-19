华为PLC-IoT生态联盟成立，携手合作伙伴共赢智慧物联新时代

12月19日，由华为发起的“华为PLC-IoT生态联盟”在东莞正式成立，来自电力、交通、金融、消防等多个行业共43家产业伙伴在大会现场共同见证了联盟成立。

至顶网网络与安全频道 12月19日 综合消息：12月19日，由华为发起的“华为PLC-IoT生态联盟”在东莞正式成立，来自电力、交通、金融、消防等多个行业共43家产业伙伴在大会现场共同见证了联盟成立。

PLC-IoT（Power Line Carrier over Internet of Things）电力线载波物联技术是中频带PLC电力线载波通信的物联网技术。华为开创性地将PLC技术应用于IoT场景，并通过IPv6、多模通信、边缘计算等能力与PLC-IoT技术深度融合，实现了数据在电力线介质上的高速、可靠、实时、长距离传输。为促进该技术广泛应用于各种物联场景，华为自2017年起，积极与电力、交通、消防等各行业解决方案合作伙伴开展联合创新，构建了配电物联网、智慧用能、智慧路口、智慧金融、智慧消防、智慧助航灯等多种创新解决方案。当前，“华为PLC-IoT生态联盟”初始成员达73家，充分展现出PLC-IoT技术在行业应用中的广阔前景和蓬勃生机。

华为PLC-IoT生态联盟正式成立

华为数据通信产品线副总裁王晨曦为联盟成立发表致辞，他表示：“PLC-IoT生态联盟是华为数据通信开发者生态的重要组成部分。华为愿意基于自身核心能力构筑生态平台，支撑更多合作伙伴在智慧物联时代开创出更丰富的行业应用。华为在今年9月发布的沃土2.0计划，正是希望广大伙伴百花齐放，实现共赢，这才是优秀的、健康的生态。”

“华为PLC-IoT生态联盟“以“开放、创新、共赢”为宗旨，广泛携手各行业的上下游生态伙伴，凝聚产业共识，加大协同互动，推动产业持续健康发展。联盟在本次大会发布了《PLC-IoT产业发展白皮书》，系统论述了PLC-IoT技术架构与技术优势、典型应用场景、生态合作开发模式等内容，为业界贡献出产业发展总体框架。

在当天举行的2019年PLC-IoT产业发展论坛上，中国银联股份有限公司、山东电工电气集团新能科技有限公司、威胜集团有限公司、南京磐能电力科技股份有限公司、重庆攸亮科技股份有限公司、上海三思电子工程有限公司等各行业伙伴也分享了PLC-IoT在各自行业中的典型应用与创新实践。同日，华为与中国银联股份有限公司举办了边缘计算及PLC支付场景联合创新项目合作签约仪式，标志着PLC-IoT技术在金融领域开启了全新的探索。

作为联盟顾问，工信部产业发展促进中心“智能电网技术与装备”专委会主任刘建明对联盟发展做出了展望：“PLC通信技术适用于很多行业领域，今后的应用场景将会更多，应用更广泛。随着能源互联网建设的推进、随着物联网技术在各行各业的应用，有了华为等公司的鼎力支持，我相信PLC-IoT生态一定能建立起来，联盟的作用也一定会超过目前预期的目标。”

“华为PLC-IoT生态联盟”的成立将加速PLC-IoT的技术创新和商用部署，促进全产业健康发展，为PLC-IoT发展提供更有力的平台支撑。华为将以联盟为基础，更加紧密地携手广大生态伙伴，在行业数字化转型和智慧物联时代齐头并进，实现共赢。