思科计划收购低延迟网络提供商Exablaze 以强化金融领域优势

思科昨天宣布计划收购Exablaze，后者是一家澳大利亚公司，主要提供用于金融应用（例如股票交易算法）的超低延迟网络设备和芯片。这次收购的金额未对外透露。思科预计将在截至4月27日的第三财季度完成此次交易。

至顶网网络与安全频道 12月17日 编译：思科昨天宣布计划收购Exablaze，后者是一家澳大利亚公司，主要提供用于金融应用（例如股票交易算法）的超低延迟网络设备和芯片。这次收购的金额未对外透露。思科预计将在截至4月27日的第三财季完成此次交易。

Exablaze总部位于悉尼，拥有包括交换机、网络接口卡、电缆直到光收发器等各种类型的网络硬件产品组合。这家成立有7年时间的公司声称拥有多项行业记录，例如拥有市场上密度最高的Layer 1交换机，以及以ExaNIC X10形式提供的最低延迟网络接口卡，处理流量的速度不到一百万分之一秒。

Exablaze的适配器采用了自己内部设计的FPGA。此外，Exablaze提供了一种开发套件，让企业能够针对网络威胁扫描等新应用重新编程FPGA。思科将把Exablaze的产品整合到自己的Nexus系列交换机硬件中，以吸引金融领域的企业客户。

思科业务发展副总裁Rob Salvagno在博客中写道：“在高频交易领域，每时每刻都很重要。通过将Exablaze在细分市场领先的超低延迟设备和基于FPGA的应用添加到我们的产品组合中，金融和高频交易客户将可以更好地实现自己的业务目标，并实现客户价值主张。”

另外，思科暗示还会把Exablaze技术用于其他方面。思科在收购公告所附的常见问题解答中，详细介绍了Exablaze的产品适用于人工智能、云计算、边缘计算和电信基础设施等领域的应用。

因此，Exablaze的FGPA将为思科不断增长的半导体业务提供动力。思科今年以26亿美元的价格收购了光学网络芯片制造商Acacia，并在去年12月以6.6亿美元的价格收购了另一家光电子芯片制造商Luxera。

同时，思科在半导体开发方面的投资带来了Silicon ONE处理器系列。该系列的首款产品是Q100芯片，思科称该芯片处理数据包的速度是竞争对手的三倍，功耗却是竞争对手的一半。