面向多云时代 瞻博网络从架构与技术的全面提升

随着5G时代的即将到来，以及云计算市场向多云环境的不断演进，包括大数据、AI等新兴技术应用都对现有网络产生了新的需求。而企业在面对越来越复杂的IT环境中，如何有效降低系统复杂性，提高业务运行效率，平稳地实现数字化转型已经成为市场的主要关注点。

随着5G时代的即将到来，以及云计算市场向多云环境的不断演进，包括大数据、AI等新兴技术应用都对现有网络产生了新的需求。而企业在面对越来越复杂的IT环境中，如何有效降低系统复杂性，提高业务运行效率，平稳地实现数字化转型已经成为市场的主要关注点。

瞻博网络副总裁及中国区总经理林小平

为此，瞻博网络面向用户在多云时代中的种种需求，积极做出了响应。在此前的2019 NXTWORK瞻博网络峰会中，瞻博网络副总裁及中国区总经理林小平就指出，整个行业正在进入多云时代，而在多云环境中，瞻博网络已经做出了几方面的改变：

第一，瞻博网络今年开始调整全球的组织机构，第一次成立了云部门，直接体现了瞻博网络对于云趋势的重视。

第二，瞻博网络推出了增强型的JUNOS Evolved扩展，与其他IT厂家相比，瞻博网络是唯一一家使用单一软件去管理所有产品，JUNOS也在业界获得了很好的声誉。最新推出的JUNOS Evolved是对现有JUNOS的增强与扩展型。

第三，随着多云的推进，以及5G时代对时延的高要求，新的物联网形式已经到来，促使数据中心网络开始真正迈向400G，而瞻博网络在3月前正式把400G产品推向了商用市场。

成立云部门，助推本土技术变革

几年前我们还在大谈私有云和公有云，今天我们都在讲混合云和多云。而谈到多云业务，涉及的范围非常广，包括开放和自动化都是为了提高对云管理的智能化水平。

林小平认为，“现在已经到了云中期，第一，全球的云开始综合化。第二，中国的5G发展比较快，范围广。而从全球市场的变化来看，无论是现有的运营商部门、企业部门，还是最新成立的云部门其实都会涉及到传统的路由器、交换机，以及防火墙和软件等产品。而云部门区别于其他部门最大的特点，就是其有一个在云方面更为突出的团队和相关专家的支持。”

林小平还举例称，“当我们接到用户需求时，首先会对需求进行分析，是有关安全性的，还是路由器或交换机的。并不是简单的由某个部门单独去做对接，而是要看不同的领域应用的特性，但是相应的也会有专门的部门去负责，比如运营商部门，因为不同的客户在组网过程中会出产生不同的需求。”

而今年也是瞻博网络进入中国的第二十个年头，自2000年在中国北京成立分公司以来，瞻博网络就坚定了深耕中国市场的长期策略，在过去的本地发展中，作为行业领先的网络解决方案提供商，瞻博网络见证了网络环境的多次技术变革，也在多个重要节点，成功助力了中国市场的技术迭代。

增强型的JUNOS Evolved扩展

瞻博网络全球研发高级副总裁AE Natarajan

此次，JUNOS作为瞻博网络最具优势的一款产品，也得到了进一步的增强与扩展，瞻博网络全球研发高级副总裁AE Natarajan表示，“新的市场环境，要求在不同网络化的操作系统上进行搭建，这也是我们五年前开启JUNOS Evolved项目的原因。简单来讲，JUNOS Evolved通过在Linux底层搭载一些模块，能够在平台支持第三方系统去做搭建。在这个过程中也使用了我们共享的代码，包括路由、网管、遥测等方面。”

据AE Natarajan介绍，整个系统与原有JUNOS非常相像，使用感受也很相似。因为是基于Linux开放式平台的模块化设计，以应用的概念搭载第三方应用。其上搭载的第一个应用是JUNOS+Open/R，并与微软合作将SONiC添加了进去。首先从成本方面，以往的用户需要购置商品化的硬件，再去搭载软件来配套使用，而现在的JUNOS Evolved，可以让用户有开源的软件选择，在JUNOS Evolved平台上利用SONiC作为代理平台，就可以让用户使用到包括路由在内的更为丰富的应用。

另外，AE Natarajan也表示，“在3月份微软OCP的大会上，我们专门进行了SONiC的演示。除了SONiC之外，也做了容器化RPE的演示。而由于JUNOS Evolved新系统的开放性和支持第三方应用部署的丰富性，能够让用户不仅仅参与到SONiC的开发环境，同样也可以参与像谷歌的P4当中。”

向多云迁移的挑战

此外，AE Natarajan还指出了在向多云迁移过程所面临的四大挑战：

第一个挑战是安全性，在多云的部署环境下，怎么确保站点的安全，包括怎么去发现和疏堵有漏洞的站点是关键。而瞻博网络有一套高级别的加密方案，包括从IP到整个底层TL4的加密。

第二个挑战是通过单一管理界面去实现多云环境的管理。如果在某个站点上出现了宕机或者其他故障，我们要如何去应对，这也是为什么瞻博网络的Contrail特别抢眼的原因，其能够极大限度的解放运维人员的双手，实现自动化CBP运维。

第三个挑战是在多云环境下工作负载的迁移问题。在建立好安全隧道之后，需要对工作负载移动的便利性和安全性做出改善，如何对流量进行管理。比如本地数据中心工作负载已经饱和的状态下，该如何迁移到多云上，这也是瞻博网络在云迁移方面持续发力的方向。

第四个挑战是舒适度的调试问题。许多人还比较习惯于停留在本地私有的数据中心，而现在要进行开放，进入到完全未知的多云环境，在部署的条件下信任和舒适度需要做进一步的调整。因为在安全方面的优势，比如全面的策略和框架，能够非常细化的进行管理，可以解决客户从单云到多云迁移过程中的所有顾虑。这也是Contrail能够提供给用户信任度的保障基础，因此Contrail也是真正交钥匙的解决方案。

瞻博网络中国区首席技术官井有浩

另外，瞻博网络中国区首席技术官井有浩补充道，“在进入云时代的中后期，很多合作伙伴对Contrail等技术都非常感兴趣，并且愿意去接受，原因就是早期他们所使用的很多产品，在进入多云异构情况下变的非常复杂，加之业务规模不断扩大，使得这种复杂性被成倍的放大。对客户来讲，产品要经得住考验，要上过战场。这也是瞻博网络以技术见长，稳扎稳打的一贯作风。”

井有浩还表示，“未来，当和应用层面的性能更加匹配的时候，也要优化在数据提交到中心去处理之前的本地逻辑。这就是我们现在与芯片厂商、包括自己的系统也在提前做预处理。有了本地逻辑，再拿到云端或者拿到HealthBot中去分析第二阶段的数据，这对整个系统的压力减少了很多，也是基于AI运维的一种方式，这也是我们看到未来网络运维的趋势。”

帮助用户向多云迁移

瞻博网络中国区企业事业部总经理叶勇

在如何助力用户向多云环境进行迁移的问题上，瞻博网络中国区企业事业部总经理叶勇表示，“实际上多云提供了一个基础设施构架。尤其对大部分客户来说，多云已经成为共识。在这种情况下，首先我们从渠道方面拓宽了MSP体系。其次，对于科技公司，除了给他们提供公有云的基础设施建设以外，同时针对地方客户也进行了一些交易和解决方案的落地。最后，推动传统的集成商向云集成商进行转型，以共同助力客户向多云迁移。”

另外，叶勇也表示，“云集成商在整个多云构架中，除了传统的硬件集成能力以外，在对客户长期的参与过程中增强了云迁移的服务能力，更重要的是，他们在云的管理上都有密封套件（Seal Kit）的产品，这样在落地过程中，通过瞻博网络Contrail和硬件，以及整体多云的基础设施构架，可以让用户更加放心的迁移到多云环境当中。”