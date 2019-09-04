Mellanox推出ConnectX-6 Dx芯片、BlueField-2 安全云SmartNIC和 I/O 处理单元解决方案

Mellanox是一家领先的面向数据中心服务器和存储系统的高性能端到端智能互连解决方案供应商，昨日隆重推出 ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 – 新一代云SmartNIC 和 I/O 处理单元 (IPU) 解决方案。

Mellanox是一家领先的面向数据中心服务器和存储系统的高性能端到端智能互连解决方案供应商，昨日隆重推出 ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 – 新一代云SmartNIC 和 I/O 处理单元 (IPU) 解决方案，旨在大规模处理各类工作负载时实现无与伦比的数据中心安全性、性能和效率。

发布会现场

在Mellanox 创新的高性能云网络基础之上，ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2在关键应用中引入了最新硬件加速引擎和一流软件编程能力，让不可能变成可能。不仅提升超大规模数据中心、企业和电信环境的安全性和效率，还能使它们实现最高投资回报率 (ROI)。

ConnectX-6 Dx SmartNIC 最多可提供两个 25、50 或 100Gb/s 端口或者单个200Gb/s 端口，其以太网卡使用了 50Gb/s 的PAM4 SerDes 技术和 通过PCIe 4.0连接到主机。ConnectX-6 Dx 创新的硬件卸载引擎，可支持IPsec 和在线TLS 动态数据加密、先进的网络虚拟化、RDMA over Converged Ethernet (RoCE) 和 NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 存储加速等。

BlueField-2 IPU在一个 System-on-Chip (SoC)上， 集成了 ConnectX-6 Dx 的所有高级功能，强大的Arm 处理器阵列、高性能内存接口及各种灵活处理功能，支持高达 200Gb/s 的以太网和 InfiniBand 接口。基于 BlueField-2 的嵌入式控制器是构建经济高效的闪存、安全、物联网和边缘计算平台的理想之选。BlueField-2 SmartNIC 可充当协处理器，在计算机前连接另一台计算机，运用先进的软件定义网络技术、NVMe SNAP 存储解聚技术和增强型安全功能可实现裸金属环境和虚拟化环境的转换。此外，BlueField-2 在云上或网络边缘运行AI应用时实现无与伦比的性能和效率。

Mellanox Ethernet NIC 和 SoC 副总裁 Yael Shenhav 指出，“我们隆重推出 ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 体系结构，为新一代云数据中心打造划时代意义的加速引擎。”“在 ConnectX 和 BlueField 产品系列屡获殊荣的基础之上，ConnectX-6 Dx 和

BlueField-2 在高性能网络领域再创新记录，帮助我们的客户和合作伙伴构建更加安全高效的计算和存储基础架构，从而提高生产力及降低总体拥有成本。”

Dell'Oro Group 总监 Baron Fung 表示，“随着云计算的日益普及，企业越来越依赖底层数据中心基础架构能支持应用在公有云、私有云和边缘间的切换。”“因此，市场需要更先进、更安全且高性能的 SmartNIC。据此我们预测 SmartNIC 市场将以 40% 的复合年增长率增长，到2023 年市场总值将突破 5 亿美元。”

让云和数据存储更安全

ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 可以为每一台数据中心服务器、存储和边缘计算端点提供保护，专为应对巨大的云安全挑战而设计。ConnectX-6 Dx 以安全为核心，推出了大量创新技术， 包括 IPsec、TLS 和 AES-XTS 内置加密加速，硬件信任根等。除上述功能以外，BlueField-2 还新增了加速密钥管理、集成了正则表达式 (RegEx) 模式检测、安全HASH计算等功能。

高效、可扩展的裸金属和虚拟云

ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 通过内置 SR-IOV、Open vSwitch (OVS) 和 VirtIO 硬件加速器提供最新一代 Mellanox ASAP2– Accelerated Switch and Packet Processing® 技术。ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 还具备网络虚拟化卸载技术、增强的可编程性和可扩展性，不仅有助于打造高效超大规模云和 SDN/NFV 数据中心，还能实现从上一代 ConnectX 和 BlueField 的顺利过渡。

通过一流的 RDMA 加速存储、大数据和 AI

ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 通过增强的可编程性和健壮性，为以太网和 InfiniBand网络提供无与伦比的 RDMA 性能，可以加速最严苛的超大规模应用。在先进的流量管理技术上的进一步创新，RoCE可以无缝运行在普通网络上，成为了理想的企业级易用型网络传输技术。

行业认可：

百度系统部总监刘宁指出，“百度在 AI 云领域首屈一指，用户想的有多快，我们服务就有多快”“所以，我们与高性能网络领域的领先企业 Mellanox合作，将其高速连接解决方案用于百度机器学习平台。期待最新版 Mellanox 可编程、面向云应用的SmartNIC 和 IPU 可以提供一流的网络性能，加快基于AI的可扩展应用的运行速度。”

IBM认知系统开发副总裁 Monica Aggarwal 表示，“IBM 企业服务器解决方案旨在为最苛刻的应用提供优异性能，并提供无可比拟的安全性和可靠性。”“热切盼望将新的Mellanox SmartNIC 系列集成到我们的产品中去，打造高效安全的云数据中心。”

F5 Networks 服务提供部副总裁兼总经理James Feger表示，“通过与Mellanox的合作，F5的各种应用服务可以对ConnectX SmartNIC 系列产品为提供原生态支持，如流量优化服务、CGNAT 和 DNS 等，解决了双方共同客户所面临的多个 VNF挑战。”“利用Mellanox ConnectX-5 的卸载功能后，不仅 DNS QPS 的性能成倍提升，而且安全工作负载的规模和性能也有大幅改善。期待新型 Mellanox ConnectX-6 Dx，能帮助我们的客户继续扩展基础架构，乃至改善经营效益。”

联想数据中心集团高性能计算与人工智能执行总监 Scott Tease 表示，“我们与 Mellanox 在高性能计算 (HPC) 与 AI 领域合作紧密，共同推进联想‘从百亿亿级 (Exascale) 计算到各种规模计算 (Everyscale™)’的战略，确保各种计算规模的客户都能使用 E 级计算的技术。”

“全新的 Mellanox SmartNIC 与 IPU 产品组合将有助于实现从百亿亿级 (Exascale) 计算到各种规模计算的目标，提供安全、高效和高速的连接方案，打造以数据为中心的未来。”

中国领先服务电子商务平台美团基础架构技术副总裁 Michael Zhu 表示，“美团 大规模利用机器学习和人工智能算法，提供品类齐全的电子商务服务。部署 Mellanox 端到端技术后，应用性能变得十分出众，随着客户群体的不断增长，数据正在转化为具体的价值。”“Mellanox 推出全新的安全云 SmartNIC 和 IPU 产品系列可以进一步加速可扩展 AI应用，对此我们感到万分振奋。”

Nuage Networks 产品管理负责人 Saurabh Sandhir 表示，“诺基亚 Nuage Networks 虚拟云服务 (VCS) 解决方案与 Mellanox ConnectX SmartNIC 系列的结合，将可实现前所未有的电信云部署性能。”“随着 电信云客户不断升级他们的Network Function Virtualization (NFV) 网络，这种创新的集成解决方案将与下一代 Mellanox SmartNIC 实现前向兼容，甚至可以进一步提高性能。此外，无论 是Nuage Networks电信云 产品系列还是客户，都将从 Mellanox ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 SmartNIC 的高级安全和虚拟化卸载技术中受益。”

NVIDIA DGX Systems 副总裁兼总经理 Charlie Boyle 表示，“不论应用于无人驾驶汽车还是其他机器学习训练，基于深度神经网络的 AI 技术都需要大量的网络带宽和通过 RDMA技术来保证 GPU和GPU之间、GPU和存储之间的高速通信；正因如此，NVIDIA DGX AI 服务器和 DRIVE Constellation 驾驶仿真解决方案采用 Mellanox InfiniBand 和以太网网络。”“期待 Mellanox ConnectX-6 Dx 和 BlueField-2 推出新的网络、安全和存储功能，这样将有望大大加快数据中心和边缘的训练和推理工作。”

Red Hat 高级副总裁兼首席技术官 Chris Wright 表示，“我们将继续致力面向全球企业提供开放灵活的混合云基础架构；为此，在裸金属云、虚拟云、私有云和公有云环境中更安全、更高效地配置和部署工作负载成为一项重要需求。”“不但要满足这项需求，企业还希望以更低的成本发掘数据价值，而且硬件加速在处理性能敏感型应用、促进深化洞察方面发挥着举足轻重的作用，比如 AI/ML应用，从边缘到数据中心都会碰到。期待与Mellanox 深化合作，共同开发可利用这些新技术的开源软件解决方案。”

Canonical 产品总监 Stephan Fabel 表示，“Ubuntu 一直走在大型云基础架构部署的前沿。”“全新的 Mellanox SmartNIC 系列非常适合提供高级卸载技术和新功能，广泛用于用例，结合 Ubuntu 生态系统的可扩展性，给数据中心提供了更佳的管理体验。我们携手 Mellanox，将基于BlueField-2 IPU 的 SmartNIC运行到了 Ubuntu上，对此我们深感自豪。”

UCloud 网络部总监 Leo Xu 表示，“Ucloud 通过其全球数据中心基础架构提供广泛的云计算服务。面向整个云数据中心部署 Mellanox SmartNIC 后，我们已经可以满足日益增长的和可预期的性能需求性能需求。”“全新的 Mellanox 可编程 IPU技术在我们的裸金属云环境中引入了软件定义网络和存储解聚技术，这令我们倍感振奋。”

辅助资源：

• 了解有关 ConnectX-6 Dx SmartNIC 的更多信息

• 了解有关 BlueField-2 IPU 和可编程 SmartNIC 的更多信息

• 了解 Mellanox BlueField-2 SmartNIC 如何实现裸金属云转型

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