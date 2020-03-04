Mellanox收购网络芯片初创公司Titan IC 进一步优化数据中心和AI

正在被Nvidia收购的网络设备厂商Mellanox Technologies今天宣布，已经收购位于贝尔法斯特的Titan IC Systems公司，该公司主要开发用于网络设备和其他数据中心系统的芯片技术。该交易的条款没有对外透露。

至顶网网络与安全频道 03月04日 编译：正在被Nvidia收购的网络设备厂商Mellanox Technologies今天宣布，已经收购位于贝尔法斯特的Titan IC Systems公司，该公司主要开发用于网络设备和其他数据中心系统的芯片技术。该交易的条款没有对外透露。

Titan IC开发的是一种芯片内搜索引擎，该引擎可以扫描流经企业网络的数据，并找到感兴趣的项目。这个名为RXP的技术可用于发现试图攻击网络的黑客发出的恶意流量。RXP还能够通过帮助应用在处理数据中查找重要信息（例如电子商务购买流中的大型交易）来加快分析工作负载。

Mellanox将利用Titan IC的技术来为BlueField系列网络适配器中的某些功能提供支持。收购Titan IC将让Mellanox拥有Titan IC产品组合关键组成部分的所有权，从长远来看，这将让Titan IC的发展路线与Mellanox的发展路线更加紧密。

Mellanox软件架构副总裁Dror Golderberg在博客中写道：“两家公司在独立的情况下是无法完成某些事情的。首先，仅仅依靠规模、专注和创新机会就可以实现一些发展。”

“不同IP接口之间的边界可能会阻止跨子系统的硬件加速器优化，而作为一个整体，这些边界将被消除，” Golderberg补充说。

Golderberg表示，Mellanox将致力于将Titan IC的芯片应用于数据中心存储优化、虚拟化和人工智能等用例。人工智能是Nvidia的一个重点，去年Nvidia斥资69亿美元收购Mellanox，目前该交易正在接受监管审查。

Titan IC在其官方网站上列出了使用RXP技术的机器学习和深度学习工作负载。Titan IC称，RXP让模型可以从分析的数据中过滤出不必要的信息，以加快处理速度。

Mellanox对Titan IC的收购，涉及主流数据中心厂商和利基网络芯片厂商的一个最新收购案。去年12月，思科收购了一家名为Exablaze的澳大利亚公司，该公司针对股票交易领域算法开发了数据包处理卡。此前，Arista Networks收购了FPGA制造商Metamako。