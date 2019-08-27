思科收购客户分析初创公司CloudCherry

虽然思科是以旗下的网络和数据中心设备闻名业界，但思科也是客服中心技术业务的主要参与者。思科的产品为全球300多万客户服务代理商提供支持，思科日前宣布收购客户分析技术公司CloudCherry，希望进一步加强该市场的占有率。

至顶网网络与安全频道 08月27日 编译：虽然思科（Cisco Systems Inc.）是以旗下的网络和数据中心设备闻名业界，但思科也是客服中心技术业务的主要参与者。思科的产品为全球300多万客户服务代理商提供支持，思科日前宣布收购客户分析技术公司（Customer Analytics Technologies Inc.，业界称之为CloudCherry），希望进一步加强该市场的占有率。

思科昨天并未在收购公告中披露相关财务细节。CloudCherry是一家位于美国犹他州盐湖城的初创公司，旗下的软件可以帮助品牌公司在为买家提供客户体验时进一步改善其方法。

CloudCherry的平台可以令这些公司通过网站调查、短信和电子邮件等方式收集用户反馈。平台的后台引擎算法还可以将这些输入与购买记录等相关数据混合在一起生成客户活动可视化。CloudCherry的图表可以显示用户从最初与品牌的互动到最终购买过程中的每个主要步骤。

初创公司CloudCherry在此概念上更进了一步，还为旗下的平台还配备了高亮改进领域的功能。 CloudCherry可以在采取措施改善商店的氛围方面提出建议，以提升客户体验。CloudCherry的算法还可以就有关改变对收入的影响生成预测。

思科会将CloudCherry融入到旗下的客服中心软件产品组合里。思科的计划是利用该平台的分析功能帮助客户服务人员更积极地与买家互动。

思科客户体验解决方案部门负责人Vasili Triant在博文里表示，“预测分析可以帮助代理商实时做出修改，例如追加销售和交叉销售及在交互过程中提供折扣或优惠券，以达到满足客户需求的目的。”

此次收购离思科上次收购Voicea Inc.不到三周的时间，Voicea是一家为商务会议开发语音助手的初创公司。Voicea和CloudCherry在被收购之前都从思科的风险投资部门获得过资金。CloudCherry在两轮融资里共筹得1600万美元，两轮融资都有微软公司等其他投资者的参与。

思科预计将会在年底前完成收购。CloudCherry团队在交易完成后将加入思科的客服中心解决方案业务。