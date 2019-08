Aruba推出Instant On 为中小型企业提供安全、高速的无线连接

2019年8月20日,Hewlett Packard Enterprise公司旗下公司Aruba在北京召开以“体验智能边缘,尽享无限商机”为主题的合作伙伴大会,并在大会期间重磅发布了Instant On无线产品。这是一个强大、安全的全新无线解决方案系列产品,旨在满足具有增长能力的中小型企业在当前和未来的网络管理需求。该产品同步登录京东商城https://aruba.jd.com/正式发售。



移动设备和云应用的激增,促使那些保持较强竞争力的中小型企业重新思考对网络的需求,包括可与大型企业相当的卓越Wi-Fi 体验、不间断的可靠性能、高安全性等。与此同时,中小企业对IT资源投入有限,成本可控以及简化管理具有同样重要的诉求。据悉,Instant On 系列包括五款室内/室外 Wi-Fi 接入点 (AP),能够提供安全、高速的无线连接,消除各种设置和管理方面的问题,提供高质量和性能卓越的企业无线网络支持。

可以预见,随着网络越来越深入地与企业生产和业务捆绑,对于成长中的中小企业而言,网络从使用功能逐步转型为企业的生产力工具。据全球知名咨询机构 IDC 披露,“到 2023 年底,三分之二的中小企业将把数字化转型作为其 IT 战略的一个关键部分。随着企业对数字化转型的需求日益增长,对包括无线 LAN 在内的中小企业通信基础设施提出了新的要求。”“显然,中小企业急需提供不间断的网络连接,同时易于管理,并能够根据业务需求轻松扩展的企业级Wi-Fi解决方案,打造极致的无线体验。” Aruba全球副总裁兼中小企业事业部总经理Amol Mitra总结道。



凭借卓越的802.11ac Wave 2 技术,Instant On 产品组合将 Aruba 的商用 Wi-Fi 结合在一个简单、易于设置的解决方案中,根据业务需求,可将接入点数量灵活增加到 25 个。Instant On 系列还具有以下特点:

简单、直观的移动应用网络管理程序,易于设置和管理

支持最新WPA3无线加密协议,更高的安全性能,并可通过Instant On移动应用程序或基于云的Web门户提供两种管理模式

智能 Mesh 技术可轻松将网络扩展到难以布线的区域

天花板、壁挂和桌面安装选项,适合各种小型企业环境



“对于中小企业来说,Wi-Fi 连接的质量和安全性是影响客户体验,以及客户去向哪里的重要因素,随时随地保持网络连接将极大地增强用户感受。”ZK Research 公司创始人兼首席分析师 Zeus Kerravala 表示,“Aruba Instant On 的引入让中小型企业能够简单方便地部署无线解决方案,即使不是专业技术人员也可以通过移动终端进行远程管理。”



“精明的小型企业主明白,为了在当今竞争激烈的市场中取胜,他们必须加速成长,” CDW公司中小企业部副总裁Norm Lillis 表示,“幸运的是,尖端技术的进步让小型企业更容易地脱颖而出。Aruba 正在通过将其在企业网络方面的丰富经验扩展到中小型企业市场,来帮助客户实现这一愿景。”



“Aruba 正在利用其在大型企业网络方面的丰富经验,为需要安全、可扩展Wi-Fi 的小型企业带来高速无线连接,并简化设置和管理的新一代产品。”SYNNEX公司(美国新聚思公司)产品管理执行副总裁 David Dennis 表示,“中小企业市场是 SYNNEX 和Varnex 在合作伙伴社区的重点,致力于提供价格合理的卓越技术解决方案。作为 Aruba 最大的经销商,SYNNEX 认为这种新的产品组合具有极大的市场机遇。"



据悉,Aruba Instant On MU-MIMO双频千兆 Mesh 无线AP系列已在Aruba京东旗舰店隆重上线,正式发售,并且提供限时优惠政策。Instant On 的成功问世,表明Aruba正在以领先技术,惠及更多中小型企业客户,并促进这些“明日之星”们真正步入高速成长之路。