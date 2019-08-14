丁牛科技与Cobo钱包达成安全战略合作 共建区块链安全生态

为了共同构建区块链安全生态，北京丁牛科技有限公司（英文简称:DigApis）与Cobo钱包达成安全战略合作，双方将在智能合约安全、公链安全、钱包安全、Staking生态安全等多领域展开深度密切合作，共同维护区块链生态安全。

为了共同构建区块链安全生态，北京丁牛科技有限公司（英文简称:DigApis）与Cobo钱包达成安全战略合作，双方将在智能合约安全、公链安全、钱包安全、Staking生态安全等多领域展开深度密切合作，共同维护区块链生态安全。此外，丁牛科技也成为Cobo智能合约安全审计推荐机构。

Cobo 钱包简介

Cobo 致力于打造一站式数字资产存储和管理平台，旨在为用户提供安全、可靠的存储与支付环境。目前公司旗下业务模块包括支持 Staking 的数字资产钱包—— Cobo 钱包、面向机构的钱包开发及数字资产托管解决方案——Cobo 托管以及全球首款军工级安全硬件数字钱包——Cobo 金库。

丁牛科技简介

丁牛科技区块链安全大师团队由院士领衔、从业二十多年的资深军工安全专家、知名安全公司区块链安全负责人及业内精英白帽共同组建。团队曾为多个钱包厂商、公链厂商、智能合约项目方以及交易所输出安全能力。目前，团队核心成员拥有数十项区块链安全专利，位列EOS公链全球漏洞贡献排行前十，具备出色的区块链安全科研能力、密码算法研究能力以及漏洞挖掘能力，拥有丰富的安全服务与工程实施经验。目前，可提供的区块链安全服务包括：区块链安全审计（智能合约审计/公链审计/交易所审计）、“知守”区块链安全众测、“冰刃”专家渗透测试（交易所三端检测，包括：安卓/iOS/Web）、区块链安全培训等。

丁牛科技深耕区块链安全，本次与Cobo 钱包共同携手，优势互补，希望为区块链生态带来更加安全可靠、专业有效的安全服务。