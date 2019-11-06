 用AI赋能网安，丁牛科技完成数千万Pre-A轮融资

北京丁牛科技有限公司已于近日完成了数千万元人民币Pre-A轮融资，由勃尔金投资领投。本轮融资完成后，公司估值将达2.5亿元。本轮融资资金将用于强化丁牛科技智能网安产品的研发和商业渠道的拓展。

至顶网网络与安全频道 11月06日 综合消息：北京丁牛科技有限公司（以下简称：丁牛科技）于近日完成了数千万元人民币Pre-A轮融资，由勃尔金投资领投。本轮融资完成后，丁牛科技投后估值将达2.5亿元。本轮融资资金将用于强化丁牛科技智能网安产品的研发和商业渠道的拓展。2018年5月，丁牛科技曾获由柒壹资本领投的天使轮融资。

丁牛科技深耕网络信息安全领域，是一家以技术为驱动的高科技创新企业。公司在自动化网络攻防、网络安全态势感知等技术领域处于领先水平。丁牛科技具备雄厚的科研基础、出众的网络安全攻防能力并拥有丰富的安全服务与工程实施经验。自2018年5月面向商业化运营以来，丁牛科技已达成数千万经营业绩并持续保持高速增长。近一年以来，丁牛科技承担了多项国家科技创新网络安全专项并圆满完成，取得了软著11项，被国际学术会议收录论文4篇。

目前，丁牛科技提供的“冰刃·安全大师”服务、“知守·安全众测”服务、“知行·企业安全培训”服务，三项合一，内外兼施，帮助企业及时发现安全隐患，有效降低了企业的安全风险。丁牛科技自主研发的“智栏·下一代威胁感知系统”现已步入应用测试阶段。丁牛科技希望通过为期一年的产品打磨和优化升级，用智能效优的网络安全产品，回报社会。丁牛科技为企业量身定制的对抗式演习服务——红蓝对抗一站式安全解决方案，成功助力企业比攻击者更快地发现并修复漏洞，让企业用更少的资源投入获得更大的安全收益。

如今，丁牛科技已被众多合作伙伴认可，行业遍布：金融、电力、政府、通信、区块链等行业及电子商务、大数据、云计算等多个互联网细分领域。合作伙伴包括：明略科技集团、享物说、波场、Cobo钱包、BCHC、币盾钱包、万物链等。

关于本轮融资，丁牛科技联合创始人蒋文乐表示：“作为一家专注网络信息安全领域的初创企业，能够获得勃尔金投资这样的头部资本加持，是对丁牛科技实力的认可，更是对丁牛科技未来发展期许的肯定。网络安全是一个激烈的竞争领域，我们一方面将借助这笔资金，继续强化自身内功，广纳良才，提高公司的服务能力和服务水平；另一方面，我们将继续以真诚、真实的态度，专业、专注的理念，拓展我们的商业渠道，早日实现弯道超车。我们希望用过硬的专业能力和真诚的服务态度，与客户达成互信互利，成为客户在网络安全领域最认可的安全专家、最信任的安全智囊和最信赖的智能安全产品提供商。”

勃尔金投资领投CEO陈江红表示：“勃尔金投资对丁牛科技AI安全未来有很高的期待，主要是基于两个方面：第一，丁牛科技核心团队由院士领衔，从业二十多年的资深军工安全专家、知名安全公司技术骨干和国家重点院校网安领域的专家和博士共同组成，不仅具备过硬的技术实力还兼具敏锐的商业洞察力和高效的执行力；第二，丁牛科技非常注重科研积累和前瞻技术探索，是国家网络安全承研单位，国家网络空间靶场验证平台承研单位。勃尔金团队期待和丁牛科技管理团队以及其他投资方一起，聚拢资源，开拓创新，为企业和产业创造价值。”

关于丁牛科技

北京丁牛科技有限公司（英文简称：DigApis）成立于2016年，是一家专注网络信息安全的国家级高新技术企业。公司以“提供省心卓越的网络安全能力”为使命，致力于用AI赋能安全，为客户提供降本增效，省心可靠的安全防御。丁牛科技具备雄厚的科研基础、出众的网络安全攻防能力并拥有丰富的安全服务与工程实施经验。目前，公司承担了多项国家科技创新网络安全专项并为来自政府、互联网、金融、通信、区块链等行业客户，提供专业可靠的安全服务、智能效优的安全产品及对症省心的一站式安全解决方案。