思科收购法国ICS网络安全厂商Sentryo

思科上周宣布，将收购法国工业控制系统网络安全解决方案提供商Sentryo SAS，收购金额未对外公布。

思科上周宣布，将收购法国工业控制系统网络安全解决方案提供商Sentryo SAS，收购金额未对外公布。

Sentryo成立于2014年，开发并提供网络安全和态势感知解决方案，通过提供对ICS和Supervisory Control and Data Acquisition基础设施的持续可见性来控制网络攻击的风险，从而让企业能够确保其工业运营的连续性、弹性和安全性。

Sentryo的主要产品ICS Cyber​​Vision让控制工程师能够获得对连接到工业网络的所有设备的可见性。该服务可以识别这些网络上存在的漏洞，并能够做出可确保这些系统完整性的决策。

ICS Cyber​​Vision使用人工智能和机器学习算法，让操作技术管理人员能够实时了解给定工业设施的状态，分析警报并控制基础设施的安全性。

思科企业发展和投资副总裁Rob Salvagno 在博客文章中这样写道：“Sentryo的IoT/OT技术解决方案可以帮助能源、制造、石油、天然气和运输行业的的企业确保其工业网络的弹性并防范网络安全攻击。通过将思科基于意图的网络架构与Sentryo的功能相结合，让客户可以获得物联网的优势，大规模管理网络和设备，实现跨IT和OT部门的协作，更好地保护其资产和数据。”

思科与Sentryo之前就曾合作过。CRN指出，Sentryo的边缘传感器和思科工业网络硬件以前就已经集成在思科的IOx应用框架之中了。

在收购Sentryo之前，思科这些年来完成了不少收购，在网络安全领域的收购就包括在去年8月份收购了Duo Security。

目前Sentryo累计筹集了1200万欧元（约合1353万美元）的风投资金，投资方包括KREAXI、Alliance Entreprendre、Sopra Steria、ACE Management和Breed Reply。

此次收购预计将在思科财年第一季度（截止10月26日）前完成。