2019墨尔本Cisco Live输出五大能力：多云、体验、网络、安全与数据潜能 

2019年3月6日-7日，亚太区Cisco Live在澳大利亚墨尔本举办。大会现场聚集了来自全球各地超过8000名的思科合作伙伴及用户，大会主会场及各个分会场座无虚席，全球共有2,500,000人次在线观看。

至顶网网络频道 03月15日 北京报道：每年，数以万计的IT和通信专业人士通过现场及在线的方式参加在世界各地举办的Cisco Live活动。2019年3月6日-7日，亚太区Cisco Live在澳大利亚墨尔本举办。大会现场聚集了来自全球各地超过8000名的思科合作伙伴及用户，大会主会场及各个分会场座无虚席，全球共有2,500,000人次在线观看。

现场嘉宾陆续入场

众所周知，每一届Cisco Live都为我们提供了知识和技能的最新方向，使用户能够在实现未来创新方面得到最大助力，并提供重塑工作、娱乐和生活方式的最新实践。毫无例外，思科在本次大会上就最新技术和趋势方面提供了各种培训和方案组合，包括思科产品的测试及认证，以及通过与合作伙伴建立更加紧密的关系，为用户打造更加专业的网络。

思科亚太、日本和大中华区总裁 铃木美雪（Miyuki Suzuki）

思科亚太、日本和大中华区总裁铃木美雪在大会开场致辞中，首先肯定了思科以往在连接方面所体现出的价值，其中列举了在帮助贫困地区儿童获得更多机会与希望，以及帮助印度人民实现自身梦想所作出的巨大贡献，尤其在京都智慧城市建设中思科发挥出了至关重要的作用。最后她强调思科未来将不断适应各种新的变化，为用户架起一座更好的桥梁。

思科全球高级副总裁 Irving Tan

另外，思科全球高级副总裁Irving Tan在大会中为我们描绘出了一幅数字化图景，首先他认为我们处在一个数字化的世界，数字化带来了整个商业模式的变革。而借助人工智能和机器学习，让我们可以把经验转化为生产力，同时5G和WiFi 6也将释放巨大的潜能，安全开始变得至关重要，而最终数字化转型是实现这一切的基础。

从亚太地区的数字化水平来看，目前该地区已经有92%的企业把数字化转型作为战略目标，而88%的用户认为数字化转型是实现业务目标的最佳方法。思科将通过五大能力为用户提供安全、智能的数字化商业平台，即支持多云环境、创新型体验、重构式网络、安全基础和释放数据潜能。而思科目前正在构建一个多域的体系结构，以适应目前令人难以置信的创新步伐。

数据中心无处不在

思科全球副总裁，大中华区首席技术官 曹图强

谈到数据中心，以及多云部署，思科全球副总裁，大中华区首席技术官曹图强在接受至顶网采访时表示，“思科现在提出了‘数据中心和云’无处不在的概念。在2020年之前，大家会看到超过1/3的IP流量不会再经过网络核心，也不会进入到数据中心，因为大部分流量都存在于边缘，因此数据中心需要出现在每一个数据出现的地方，所以我们提出了‘Anywhere（无处不在）’的概念。只要有数据的地方，就有数据计算和数据分析，进而通过智能化数据中心为各种各样的应用和商业提供服务，这就是思科今天提出的‘数据中心无处不在’的概念”。

曹图强解释到，如果把“数据中心无处不在”具体到产品，一个是“ACI无处不在”, 另一个是“HyperFlex无处不在”。 ACI正在逐渐走向成熟，一开始ACI是Multi-Pod，到后来是Multi-Site、Remote leave、Virtual ACI, 然后是“Cloud ACI”，ACI从数据中心逐渐扩展到多云环境，直到今天的“ACI无处不在”，其完成了一个“自然云化”的演进过程。

对于“HyperFlex无处不在”，曹图强给出的解释是，最初HyperFlex强调的是简单化，其将计算、存储、网络平台组合到一起，为用户提供一个可以自我操作、自我运营、自动部署的超融合计算单元。今天看来，简单化已经不能满足用户需求，需要将HyperFlex放到多云环境中，尤其是在面对5G和WiFi 6的网络环境中，在提升用户体验的同时，还要更好地支撑物联网的应用。

多云合一的用户体验

在谈到物联网和多云的环境中，曹图强认为，物联网需要多厂商、多技术、多层面的合作才能到达“万物互联”的状态，思科提供在物联网平台之上的网络能力，能够将所有的传感器连接起来，传感器所提供的数据又形成了数据结点，这些数据结点实际成为了大小不一的数据中心，而其所产生的数据不可能全部传输到云当中去，在这种情况下思科提供了一种边缘计算模型，也就是HyperFlex及智能交换机。

据了解，思科早在去年的Catalyst 9000交换机上就创新性的提供了可编程芯片，利用可编程芯片及X86架构的CPU能够轻松实现容器化。容器化对于边缘计算而言，使交换机不仅可以发挥传输作用，还能够具备计算能力，更大规模的计算能力则由超融合系统承载，而思科能够在一个数据中心中对整个云平台上的超融合节点进行统一管理，实现远程自动配置功能，从而为数据结点提供完善的计算服务。

曹图强强调，“思科能够通过统一的策略把不同厂商提供的云平台进行整合，用户不用担心不同云平台在管理上的问题，思科通过把云平台统一到同一个策略中，让用户始终感受到在使用一朵云的优质体验，这也是思科一贯与云提供商紧密合作，以提供一致的云服务体验的优势所在。

持续演进的IBN

思科从2017年6月开始，首次推出了“基于意图的网络（IBN）”概念，这是一个能够自我学习、自我调整和自我演进的全智慧的网络架构。经过近两年的发展，在2018年又推出了首个基于意图的开放性网络平台，通过思科DNA中心的开放式平台，实现在自动配置和自动保障前提下的网络运营能力。紧接着，思科将分支机构与园区网有机结合起来，推出了软件定义广域网（SD-WAN）方案，利用安全与SD-WAN技术，让网络更加智慧，更加安全。

曹图强表示，“目前，IBN已经逐渐走向了一个成熟的阶段。例如思科 ‘基于意图的网络’推出的DNA中心平台，其核心价值是解放IT生产力，同时实现与业务的协同。用户与合作伙伴可以利用全新的DevNet平台来集成服务，通过API（应用编程接口）实现‘东西南北’向的统一管理，把智能化、自动化部署策略运用到极致。”

双栈式安全策略

目前，全球IPv4向IPv6地址转换的需求越来越迫切，而在IPv6地址下会给安全带来很多麻烦，流量特征将更难以被区分。对此，思科提出了网络分片方案，其好处在于一旦网络出现问题，不会将问题扩散。思科的网络分片发现威胁之后会马上将其拦截，可以将危害程度降低到最小程度。

曹图强表示，思科现有的网络设备，以及相关的系统，已经全面支持IPv6。从设备的支持到网络设计方面在过去十数年中，思科IPv6网络设计已逐渐成熟，设备功能趋于完善。思科针对IPv6环境下的安全极为重视，目前在IPv6基础网络安全和应用安全方面都做好了充分准备。思科的基础网络平台，提供诸如IPSec v2和First Hop Security等功能，为双栈园区部署提供了即时的IPv6访问安全性，netflow v9也可以为IPv6网络提供全面的访问可见性。思科的专用网络安全平台，目前已经做到了IPv6和IPv4双栈就绪，在应用分析、攻击检测、恶意代码检测方面，都可以为IPv6网络提供全面的威胁防御能力。

如何发挥数据潜能

对于数据而言，曹图强表示，首先我们要把数据收集到数据中心，然后做大数据分析处理，而思科认为这种分析应该是面向全局的云化大数据分析，包括园区网络、分支机构和各个数据结点均要在云平台上通过SD-WAN连到数据中心。在数据平台上完全形成一种全面打通的状态，这也是思科近年来重点投入的创新方向。

而在这种前提下，要求思科DNA Center通过ACI进行横向打通，从数据中心到分支机构要保持策略的一致性，这样才能建立起统一的运行策略。换句话说，如果用户已经建立了私有云，再需要借助AWS去扩展计算能力的时候，思科会把之前私有云中的策略与公有云的策略进行统一，这就实现了自动化部署的目的。所以在实际的网络环境中，从数据中心到局域网，再到接入层需要完全保持一致性的策略，这样才能发挥出借助数据分析进行自我运营的最大价值。

对于网络的新形态，曹图强也给出了自己的答案，即流量应该得到合理的控制与分布，所有的数据都应该按照用户所希望的理想路径去分布。而思科在本届大会中推出的不仅仅是理念，更是一种方法。它将真正带动边缘计算、云计算及多云之间的有机结合，为思科的客户在提高大数据分析、智能分析方面提供新的解决方案，而这些方案也将与此前的自动部署、自动配置相结合，并通过全局性策略进行管理，以保证企业合理的运营环境。只有这样才能真正利用以上五种能力灵活的去适应用户业务中千变万化的需求，做到在任何时间、任何地点提供所需的计算资源。