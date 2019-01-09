华为发布首款面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800

“网络新引擎 AI赢未来”华为网络春季新品发布会在北京顺利召开，华为发布了业界首款面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800，定义了AI时代数据中心交换机的三大特征，创新性地引入AI技术，普惠AI助力客户加速智能化转型。

至顶网网络频道 01月09日 综合消息：“网络新引擎 AI赢未来”华为网络春季新品发布会在北京顺利召开，华为发布了业界首款面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800，定义了AI时代数据中心交换机的三大特征，创新性地引入AI技术，普惠AI助力客户加速智能化转型。

华为网络产品线总裁胡克文发布面向AI时代的数据中心交换机CloudEngine 16800

华为GIV（Global Industry Vision）2025预测，企业对AI的采用率将从2015年的16%达到2025年86%，AI成为企业重塑商业模式、助力决策和提升客户体验的关键推动力。华为网络产品线总裁胡克文表示：“万物互联的智能世界正加速到来，数据中心正成为5G、人工智能等新型基础设施的核心。华为率先将AI技术引入数据中心交换机，引领数据中心网络从云时代迈入AI时代。”

随着AI时代的到来，AI算力受到数据中心网络性能的影响，正在成为AI商用进程的关键瓶颈，传统以太网千分之一的丢包率，将导致数据中心的AI算力只能发挥50%；同时，预计全球年新增数据量将从2018年的 10ZB 猛增到2025年180ZB（ 即1800亿TB），现有100GE为主的数据中心网络已无法支撑数据洪水的挑战；另外，随着数据中心服务器规模的增加，以及计算网络、存储网络和数据网络三网融合，传统人工运维手段已难以为继，亟需引入创新的技术提升智能化运维的能力。

胡克文表示，“AI时代的数据中心交换机具有三大特征：内嵌AI芯片、单槽48 x 400GE、以及向自动驾驶网络演进的能力。”

业界首款内嵌AI芯片数据中心交换机，100%发挥AI算力

CloudEngine 16800是业界首款搭载了高性能AI芯片的数据中心交换机，承载独创的iLossLess智能无损交换算法，实现流量模型自适应自优化，从而在零丢包基础上获得更低时延和更高吞吐的网络性能，克服传统以太网丢包导致的算力损失，将AI算力从50%提升到100%，数据存储IOPS（Input/Output Operations Per Second）性能提升30%。

业界最高密度单槽位48 x 400GE，满足AI时代5倍流量增长需求

CloudEngine 16800全面升级了硬件交换平台，在正交架构基础上，突破超高速信号传输、超强散热、高效供电等多项技术难题，使得单槽位可提供业界最高密度48端口400GE线卡，单机提供业界最大的768端口400GE交换容量，交换能力高达业界平均的5倍，满足AI时代流量倍增需求。同时，单比特功耗下降50%，更绿色节能。

使能自动驾驶网络，秒级故障识别、分钟级故障自动定位

CloudEngine 16800基于内置的AI芯片，可大幅度提升“网络边缘”即设备级的智能化水平，使得交换机具备本地推理和实时快速决策的能力；通过本地智能结合集中的FabricInsight网络分析器，构建分布式AI运维架构，可实现秒级故障识别和分钟级故障自动定位，使能自动驾驶网络加速到来。同时，该架构还可大幅提升运维系统的灵活性和可部署性。

华为数据中心网络领域总经理王雷表示，“华为CloudEngine系列数据中心交换机已在全球6000多家客户成功商用，助力金融、互联网、运营商等行业客户数字化转型。华为推出的面向AI时代的CloudEngine 16800数据中心交换机将助力客户加速智能化转型，实现普惠AI，共同构建万物互联的智能世界。”