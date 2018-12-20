有线无线融合网打造智慧林业

2018年2月8日，东北虎豹国家公园自然资源监测系统在 “国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心”正式开通。此系统能从野外实时回传东北虎、豹等珍稀濒危物种数据，实现自然环境下野生东北虎豹野外生存状况的全面跟踪。

2018年2月8日，东北虎豹国家公园自然资源监测系统在 “国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心”正式开通。此系统能从野外实时回传东北虎、豹等珍稀濒危物种数据，实现自然环境下野生东北虎豹野外生存状况的全面跟踪。这是全球首个真正实现虎豹国家公园大面积全覆盖的智能化自然资源监测、评估和管理体系，是自然资源现代化和信息化的一个重要里程碑，标志着我国自然资源监测和管理进入了一个崭新的时代。

此系统集成了云存储、智能分析、物联网等新技术，在吉林珲春500平方公里虎豹密集活动区域，成功建立了自然资源监测试验基地。安装在此试验基地的100余台监测终端，从野外实时回传大量的水、土、气、生物等自然资源监测数据（含东北虎、豹等珍稀濒危物种数据），对自然环境下野生东北虎豹生存状况进行全面跟踪，实现了运用信息化手段对国有森林资源和生产经营活动的全面管理，为构建以东北虎豹为主的国家公园天地空一体化自然资源监测网络全覆盖奠定了坚实基础。

此自然资源监测系统由吉视传媒和华为联合打造关键的有线无线融合承载网络，基于最新的无线技术，构建宽（LTE）窄(NB-IOT)一体的融合网络。通过利旧现有的森林防火塔部署无线基站，单站半径超过6.8km，在遮挡少的区域，信号可达18km，极大减少了站点数量，降低了网络运营维护成本；通过嵌入无线回传模组，实现红外野保相机图像实时回传；通过无线网络各类传感器实现土壤、水质、空气生态因子等采集回传；通过无线网络各类摄像头实现森林防火和道路卡口监控数据回传；集群调度系统实时实现护林员巡护轨迹查询；此系统真正实现了智慧林业，标志着吉视传媒拓展主业、转型发展取得的新成就。

据国家林业和草原局东北虎豹监测与研究中心副主任冯利民介绍，预计在2020年，此系统将覆盖东北虎豹国家公园全覆盖。届时，十余万个各种类型的监控终端将遍布公园的各个角落，对国家公园的虎豹等珍惜野生动物和自然资源，达到真正的精准化、智能化监测、评估和管理。实现“看得见虎豹、管得住人”的全新“互联网+生态”的自然资源信息化、智能化管理模式，为构建绿色中国保驾护航