思科SD-WAN：让云边缘下的安全与体验无需妥协

云时代的到来改变了我们以往的工作和生活方式，大量的设备与应用在不断涌入到以云为核心的网络当中，随时随地的连接已经成为人们对网络的一种主要诉求，这些需求催生出了一种全新的云边缘（Cloud Edge）形态，即安全层、网络和云的交叉点。

至顶网网络频道 12月19日 北京报道：从私有云到公有云，再到混合云，乃至多云，云计算一直处于不断演进的过程中，更重要的是云时代的到来改变了我们以往的工作和生活方式，大量的设备与应用在不断涌入到以云为核心的网络当中，随时随地的连接已经成为人们对网络的一种主要诉求，这些需求催生出了一种全新的云边缘（Cloud Edge）形态，即安全层、网络和云的交叉点。

众所周知，无论公有云、私有云，还是混合云，其背后都离不开网络的支撑，但随着云与云之间、边缘与云之间，以及多云环境中数据传输需求的不断增长，给传统网络提出了新的挑战。近日，思科针对其软件定义广域网（SD-WAN）技术进行了全新的功能整合，目的是让IT部门无需像以往那样在对应用体验与安全性之间做出妥协，以便帮助企业更好的应对云边缘带来的挑战。

思科全球副总裁，大中华区首席技术官 曹图强

思科全球副总裁，大中华区首席技术官曹图强表示，“之所以要提出‘云边缘’的概念，原因是我们看到在互联网当中，广域网的风险正在不断增加，与此同时，安全的重要性也在日益增加。云边缘综合了网络与安全的特性，我们认为未来所有节点在需要畅通无阻的网络连接的同时，也需要更好的安全保护。这意味着无论是移动用户，还是企业用户，在使用云服务的时候能够畅通无阻，并享有安全性。”

安全与体验无需妥协

据悉，思科软件定义广域网（SD-WAN）可以带来新的体验与新的安全环境。通过将防火墙、IPS和URL过滤功能集成到软件定义广域网中，利用IOS-XE版本，把安全功能整合到广域网的IOS平台上，提供了一种端到端的全栈式安全。此外，通过思科Umbrella（目前香港和台湾地区适用）还能够对云安全保护进行简化。

曹图强指出，在安全方面，思科SD-WAN的理念是：兼顾安全性和应用体验，无需妥协。在安全得到保证的同时，能够给用户提供最佳的应用体验，这两方面需要平衡而不是妥协。同时在云端的广域网技术还能为用户提供各种灵活性、扩展性和区域性，使得用户在任何时间，任何地点，都可以连接上网络，并得到一致的体验。

曹图强还特别强调了安全管理的复杂性，尤其是在分布式管理中。“通常，企业IT部署和管理分布式安全功能将会涉及许多步骤，而且需要手动操作，耗时可达数周。随着需要安全功能的站点和位置越来越多，步骤的复杂性和耗时还会增加。最终会增加 IT 部门在安全方面的投入，且可能导致解决速度变慢并遭受更多漏洞攻击。”

为云服务提供最佳路径选择

对云服务而言，例如我们今天广泛使用的Office 365，通过思科SD-WAN技术能够使其性能提升40%，如何做到呢？由于Office 365是一款云端的服务，云端服务意味着，无论用户在北京、上海，亦或是美国，都能得到一致的体验，原因是后端的服务器在不断变化，云服务的优势也就在于无论用户走到哪里，系统都能够提供最佳路径、最佳保护的服务器支持。毫无疑问，今天移动用户最希望得到的，就是利用云服务获得像本地服务一样的应用体验。

曹图强表示，“思科之所以能够将Office 365的性能提升到40%，与思科和微软之间保持的紧密合作有关，要提供最佳路径选择，首先要对Office 365所有邮件服务器的分布非常了解，对其性能、容量也要了解，然后才能去做一个最佳的路径选择。通过思科软件定义广域网（SD-WAN）能够帮助用户轻松识别最佳的Office 365 数据中心节点。在我们看来，距离最近的服务器未必是性能最佳的，还需要考虑用户量和使用情况，以及整个网络的阻塞情况，经过完整的计算，才能确定哪些路径是最佳路径。另外，为了保障能够真正提升到40%的水平，思科还专门模拟了位于AWS孟买地区的数据中心和位于AWS悉尼地区的远程分支机构进行了测试。”

开放性与可编程性

除了提供卓越的安全和应用体验外，思科SD-WAN还具备开放性与可编程性。曹图强表示，“首先，思科将通过 DevNet 开发平台向所有用户开放API，为开发人员提供更大价值；其次，对合作伙伴而言，思科希望提供一个可交互的平台帮助用户进行分享。任何用户有特殊的需求，可以在DevNet 与大家分享。具体来说，在整个安全的广域网部署中， IT人员可以通过开放的平台，根据不同的环境和需求进行二次开发。”

据了解，思科本次发布的产品提供了业内最广泛的软件定义广域网产品组合，并在进一步扩展这种组合。其中包括，广域网路由器产品：ASR1000、ASR4000、ISR1000，以及Meraki、ENCS5000等产品系列。同时，思科将把Viptela的软件定义广域网系统与IOS-XE进行整合。并即将在中国推出两款新的ISR产品，一个是ISR 1111 X-8P，集成 Wi-Fi 和 LTE以提供最灵活的分支机构平台及服务。第二个是ISR 4000 系列的全新顶级产品ISR 4461，其是该系列中性能最高，且最具可扩展性的产品。

最后，曹图强指出，“其实目前用户在云环境中的主要顾虑是安全性，导致企业的核心应用不敢放到公有云上，而放到公有云上的应用性能又不如私有云的可靠性高。所以，思科对高性能和安全性做了有效平衡，刚好可以打消企业的这些顾虑。我们相信，只要在云边界中能够有效保证企业应用的安全性和可靠性，并提供更高的网络性能，整个云市场将获得更快速的发展。”

另外，曹图强还表示，在未来的广域网市场中，用户要享受网络带来的高性能体验，就需要不断对网络进行优化与改进，才能最终给用户带来实实在在的价值，而思科基于意图的网络也将发挥越来越重要的作用。