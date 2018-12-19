思科6.6亿美元收购网络芯片制造商Luxtera

思科今天表示，将斥资6.6亿美元收购位于美国加州卡尔斯巴德的高速光网络专用芯片制造商Luxtera。就在这笔交易公布的一周之前，已经有传闻称两家公司正在进行收购谈判。

至顶网网络频道 12月19日 编译：思科今天表示，将斥资6.6亿美元收购位于美国加州卡尔斯巴德的高速光网络专用芯片制造商Luxtera。就在这笔交易公布的一周之前，已经有传闻称两家公司正在进行收购谈判。据报道，思科在早些时候的谈判中击败了英特尔和博通公司。

有多个买家出价肯定是有理由的，如今Luxtera在这个细分市场中正在占据越来越重要的位置。Luxtera是所谓硅光子芯片的领先制造商之一，这种芯片在数据中心用于将数字信息从默认的电子形式转换为光子形式，以便通过光缆进行传输。由于光子比电子元件传播得更快，所以数据包能够比通过传统铜线更快地到达目的地。

随着企业寻求更有效地管理不断增长的数据量，光纤设备的使用也在迅速增加。反过来，这种趋势也推动着对Luxtera芯片的需求。

思科业务发展副总裁Rob Salvagno在一篇博文中这样写道：“根据思科最近的VNI Forecast预测报告显示，到2022年流量规模将超过自互联网问世32年以来的总和。在这一背景下，我们的客户正试图解决由新型分布式云、移动和物联网应用对更高带宽的持续需求。”

今天宣布收购Luxtera将让思科处于有利位置，以实现这一增长。Luxtera声称是硅光子技术的唯一供应商，产能达到百万个芯片，并且拥有广泛的市场。Luxtera为企业、运营商和主流技术公司的网络级数据中心提供产品。

Luxtera还拥有一定的技术优势，今年3月Luxtera宣布自己的50多个芯片组件创下了行业性能记录。

Salvagno写道：“随着系统端口容量从100GbE增加到400GbE以及更高，光学在解决网络基础设施限制、特别是密度和功率要求方面发挥着越来越重要的作用。思科和Luxtera在100GbE/400GbE光学、芯片和工艺技术方面的能力组合，将让客户能够构建优化了性能、可靠性和成本的未来就绪的网络。”

思科将以现金和股权奖励的形式进行这次收购，预计于明年4月底前完成交易。这也是思科最近一系列收购的最新一笔交易。就在上个月，思科收购英国公司Ensoft，该公司主要开发运营商网络软件。今年早些时候，思科收购了网络分析提供商July Systems，以及23.5亿美元收购了访问控制巨头Duo Security。