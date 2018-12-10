Aloblu首届金融行业SD-WAN应用与实践研讨会在北京开幕 

12月7日下午，由Algoblu（北京肇煜宏泰信息科技有限公司）主办的首届金融行业SD-WAN的应用与实践研讨会在北京中国大饭店举行。来自四大国有银行、股份制银行、城商行以及金融服务机构的代表共计四十余人参加了本次研讨会。

至顶网网络频道 12月10日 综合消息： 12月7日下午，由Algoblu（北京肇煜宏泰信息科技有限公司）主办的首届金融行业SD-WAN的应用与实践研讨会在北京中国大饭店举行。来自四大国有银行、股份制银行、城商行以及金融服务机构的代表共计四十余人参加了本次研讨会。

当前数字经济已然成为全球经济发展的主线，相对于其他行业来说，金融行业是继互联网行业后最早全面实现数字化转型的行业，驱动数字化转型背后的原因是用户对于传统金融服务的要求在发生变化，越来越多的用户希望获得更加便捷的服务和个性化的产品，金融业与互联网、金融科技的深度融合催生出更多的金融服务和泛金融业务模式，这一切都离不开底层网络的支撑。传统的金融网络如何面对越来越大的挑战？SD-WAN也许是解决问题的金钥匙。作为从2015年起到现在企业级广域网布局中最热门的技术，SD-WAN将软件可编程和商业化硬件结合起来，提供自动化、低成本、高效率的广域网服务。

在此背景下，大会邀请了金融行业的从业者，如中国银行、中国建设银行等；中国最大的基础网络运营商，如中国电信；领先的SD-WAN服务商，如Algoblu；全球最大的网络解决方案供应商思科和工信部的专家，来做精彩分享，共同探讨了“如何利用创新的SD-WAN技术为金融网络提升效率、敏捷性和业务支撑能力”这个深度话题。​

Algoblu首席产品官秦华

本次研讨会的演讲内容涵盖了SD-WAN产业链的各主要环节。2018年是SD-WAN蓬勃发展的一年，SD-WAN在企业广域网上得到规模应用，获得了用户和市场的认可。做为一项具有革命性意义的新技术，软件定义网络对未来网络的演进具有深远的影响，对企业实现数字化转型、提升企业运营效率、增强市场竞争力具有重大的现实意义。政府大力支持并鼓励企业在SD-WAN领域的技术创新，为了促进SD-WAN产业健康、快速发展，工信部正在制定相关的行业政策与行业标准。来自中国信息通信研究院产业与规划研究所的胡海波主任分享了目前SD-WAN服务标准进展情况以及对SD-WAN未来发展趋势的看法。胡主任在会上指出SD-WAN行业标准现况需要完善对SD-WAN服务标准及应有的参数定义，对网元的操作自动化、可视化、API化，以及认可架构标准及可信的服务机制，通过技术手段提升SD-WAN服务监管。下一步工作计划是在未来两年内完成SD-WAN服务标准的制定及实施。就SD-WAN未来发展趋势，胡主任指出SD-WAN与云服务、人工智能应用方面大有作为。通过SD-WAN,可以把人工智能的功能接入到网源、网管和运营维护，智能接入到云计算的数据中心，使用人工智能技术，提升按需定制，云网协同部署，以及资源智能优化。

SD-WAN创新公司作为产业创新的重要一环为市场和用户提供最新颖、最有效的解决方案。来自Algoblu的首席产品官秦华分享了Algoblu对SD-WAN的认知与理解，重点阐述了SD-WAN与市场上流行的网络加速、网络优化、应用加速、DPI及IP VPN等解决方案的不同之处。Algoblu成立于2012年，目前已完成3轮融资，迄今为止，在美国和中国拥有超过30项SDN、SD-WAN相关技术专利。Algoblu拥有自主知识产权的SD-WAN业务运营平台已经得到用户和资本市场的认可。会上Algoblu分享了两款 SD-WAN创新产品：弹性专线EPL和弹性专网EPN。EPL是一种新型企业专线服务，在一根接入线路上为用户同时提供专网和互联网服务，带宽混用、动态可调。在金融机构多分支组网和连接云平台及生态系统上有很多实践经验；EPN是一种新型专网服务，通过全网带宽资源池化，为企业或数据中心用户提供备份路径及突发流量智能调度服务。在不超过总部带宽的前提下，不限制各分支的带宽使用（即允许突发流量），按各分支所需动态调整带宽，提升用户的全网带宽使用效率。Algoblu提供的弹性专线EPL和弹性专网EPN创新服务目前在市场上是独一无二的，引发了现场嘉宾的浓厚兴趣。

来自知名设备厂商思科公司的资深网络架构师杨海鹰分享了SD-WAN在金融行业的最佳实践案例。思科2017年通过收购Viptela整合了SD-WAN产品线，为企业客户提供集成式SD-WAN解决方案。比如北美某老牌银行就遇到了视频会议无保障、用户体验不佳、分支机构运维难度大等问题，思科针对用户问题提供托管式SD-WAN解决方案，将用户3000个分行、支行，通过互联网带宽和MPLS专线混合组网的方式，提高ATM、自助银行等应用速度，增强业务连续性及可靠性。在国内，思科公司也在积极探索新的模式，希望将思科先进的产品与Algoblu 领先的SD-WAN网络与丰富的运维经验相结合，为企业提供更全面的一站式服务。

SD-WAN做为一项具有颠覆性意义的新技术对传统网络及传统运营商无论在技术演进和业务发展方面的影响都是不容忽视的。来自中国电信集团北京研究院IP与未来网络研究中心主任史凡分享了SD-WAN技术发展趋势以及对金融行业的影响。史凡首先对云时代企业广域网的需求变化以及运营商面临的挑战做了深入分析，指出SD-WAN可以实现全场景极简组网、ZTP即插即用、业务链自动编排、VAS业务分钟级获取，是企业广域网的理想解决方案。史凡在会上用生动有趣的实例分享了SD-WAN的三个技术趋势：uCPE能力的决定性，运营商业务编排和资源编排分层以及区块链跨运营商跨业务的部署。史凡同时指出未来中国电信提供SD-WAN服务的方式，既可以是基于uCPE的标准化服务，也可以基于系统集成体系已开展的SD-WAN服务，整合多家SD-WAN厂家的能力，面向金融行业客户提供定制化的SD-WAN产品。

从左到右依次为：Algoblu企业事业部总经理石珉、思科架构师杨海鹰、Algoblu首席产品官秦华、工信部信息通信研究院产业与规划研究所主任胡海波、中国电信集团北京研究院IP与未来网络研究中心主任史凡

在最后的圆桌环节，四位嘉宾就产业链合作、行业标准与政策监管、新技术对金融行业数字化转型的积极作用等延展话题与金融行业的同仁进行了深入探讨和交流，大家一致看好SD-WAN的发展前景，相信在行业政策规范指引下，运营商、设备制造商、创新服务商等产业链各方通力合作、取长补短，为金融行业提供快捷灵活、智能运维、安全合规的网络服务，实现合作共赢。