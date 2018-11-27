连尚网络完成立体式上网矩阵战略布局 明年将发射首颗卫星

11月27日，“连接创造美好”——连尚网络2018战略发布会在北京举行。发布会上，连尚网络宣布启动连尚卫星上网计划，2019年将发射第一颗卫星。连尚网络自主研发的“连尚蜂群星座系统”由272颗混合轨道卫星组成，目标在2026年为全球提供免费卫星网络。

至顶网网络频道 11月27日 综合消息：11月27日，“连接创造美好”——连尚网络2018战略发布会在北京举行。发布会上，连尚网络宣布，截至2018年8月，旗下产品月活跃用户数超过9亿，其中核心产品WiFi万能钥匙月活超过8亿。过去5年，连尚网络一直专注于连接，通过共享、投资、合作、自建和公益等形式，已构建起覆盖商户、学校、工厂、乡村、航空、机场、山区等多场景的立体式上网矩阵，为用户打造了连接网络的一站式服务平台。

发布会上，连尚网络宣布启动连尚卫星上网计划，2019年将发射第一颗卫星连尚一号。连尚网络自主研发的“连尚蜂群星座系统”由272颗混合轨道卫星组成，目标在2026年为全球提供免费卫星网络。

App Annie公布的2017年回顾榜单显示，全球月活跃用户量最大的10个App分别归属于四家：Facebook、腾讯、阿里和连尚网络。根据猎豹全球智库中国最新公布的App Top500榜单， WiFi万能钥匙活跃渗透率和微信、QQ一起位列中国前三。

构建立体式上网矩阵

连尚网络宣布旗下产品WiFi万能钥匙目前月活超过8亿，其中国内7亿，海外1亿，曾在累计超过50个国家和地区的Google Play免费工具榜上排名第一。WiFi万能钥匙的用户平均上网时长达到了非用户的1.7倍。

除了共享WiFi之外，连尚网络从用户上网需求出发，围绕场景进行了多元产业链布局，通过投资、合作、自建和公益等形式，整合产业资源，拓宽连接通道，希望让用户在不同场景下能够实现便捷的一键连接。

过去几年，连尚网络陆续投资了上海寰创和世纪空联等一系列WiFi产业相关公司，覆盖校园、厂园、乡村、广场等不同连接场景，布局智慧城市WiFi、航空WiFi、WiFi网络铺设运营等多个领域，携手垂直产业链共同打造行业新生态；连尚网络先后和中国电信、中国联通合作，推出流量卡“连尚万能卡”，与中国电信合作推出aWiFi一键上网服务，并与亿点连接等企业达成机场热点合作；此外，连尚网络还推出了自主研发的WiFi漫游路由器，帮助商户探索WiFi＋场景营销。

连尚网络CEO王静颖表示：“通过构建立体式上网矩阵，连尚网络降低了互联网的接入门槛，为全球不同地区的用户提供了更便捷、丰富的免费上网渠道，也为移动互联网行业带来了源源不断的流量红利。”

启动卫星上网计划

在立体式上网矩阵的基础上，连尚网络在持续探索更前沿的连接技术。发布会上，连尚网络宣布，2019年将发射卫星“连尚一号”进入太空，2026年，将完成技术领先的混合轨道卫星星座——“连尚蜂群星座系统”，届时可以有效解决地面网络未覆盖区域的互联网接入问题。

“连尚蜂群星座系统” 由272颗分布于低轨道的卫星和数据处理应用中心组成,星座分为内外两层，外层由距离地面1000km的72颗骨干星组成，内层由距离地面600km的200颗节点星组成。

2014年，国务院正式对外公布60号文件，明确鼓励民间资本进入国家民用空间基础设施建设。连尚网络卫星团队首席科学家安洋介绍，2016年连尚卫星团队正式筹建，星座系统正在按计划推进。第一颗卫星将于2019年在酒泉卫星发射中心搭乘长征系列火箭发射。2020年计划完成星座系统第一批十颗卫星的发射。

Facebook、Google等国际互联网公司都将“连接”作为公司的重要战略之一。Google提出了热气球上网计划，Facebook也推出太阳能无人机计划，全球通信公司Oneweb、SpaceX旗下的Starlink计划，都希望通过卫星网络实现快速、经济的网络接入。我国商业卫星发射服务市场加速态势日趋明显。连尚网络通过创新模式将民用航天和互联网有机结合，未来发展空间巨大。

“连尚+”联盟打造新生态

连尚网络宣布推出“连尚+”联盟计划，包括产业合作共赢和创业者扶持计划，希望将核心技术积累、大数据能力和平台优势开放给合作伙伴，实现自身和产业的持续升级，以满足用户不断迭代的需求。其中创业者扶持计划将会为创业者提供流量、资金、技术、办公场地等软硬件资源。连尚网络希望成为用户和更多优质移动互联网产品和服务的桥梁，实现产业共赢，帮助产业互联网寻找下一个五年增长点。

近年来，业内普遍认为移动互联网的增长曲线已经日趋平缓。流量红利消失的难题困扰着很多互联网从业者，尤其是初创企业。实际上，流量红利并非消失、而是转移，近三年移动互联网用户的增长很大部分来自于小镇人群。

数据显示，在连尚网络旗下产品的用户群体中，有62%来自于三线及以下城市，这个比例在未来两三年内仍旧会提升。由于解决了低线城市人口迈入移动互联网时代的连网刚需，连尚网络比很多互联网公司更早地触及到这些小镇人群，伴随他们一起成长，了解他们的需求。海量热点资源、社区化传播、精准推荐、大数据和场景分析能力，这些都是连尚网络比整个行业更接近小镇人群的先发优势。

梦想钥匙帮助山区孩子连接世界

在商业力量不能到达的偏远山区学校，连尚网络通过公益项目“梦想钥匙”提供网络覆盖。2015年，连尚网络和中国社会福利基金会免费午餐基金联合发起梦想钥匙公益项目，目标是在国内2000所偏远山区学校提供免费WiFi网络及上网设备。目前，梦想钥匙已经覆盖15个省市和地区的241所免费上网学校，在籍受益儿童达到2.7万名。

在去年底举办的第四届世界互联网大会乌镇峰会上，连尚网络与陕西省山阳县签署了网络扶贫结对帮扶协议，通过互联网的力量实现精准扶贫。随后，梦想钥匙项目组多次赴山阳县进行实地调研，联合山阳县政府为当地80所学校接入免费网络。

本月底，梦想钥匙公益社区正式推出。借助WiFi万能钥匙的流量优势，连尚网络希望能有更多用户、更多机构和合作伙伴加入到梦想钥匙公益行动中，为山区孩子共建免费上网学校。