连尚网络启动卫星上网计划 2026年为全球提供免费卫星网络 

11月27日，连尚网络宣布正式启动卫星上网计划——“连尚蜂群星座系统”。第一颗卫星“连尚一号”将在2019年搭载长征系列火箭进入太空。

至顶网网络频道 11月27日 综合消息：11月27日，连尚网络宣布正式启动卫星上网计划——“连尚蜂群星座系统”。第一颗卫星“连尚一号”将在2019年搭载长征系列火箭进入太空。通过“连尚蜂群星座系统”由连尚网络卫星团队自主研发，可以提供卫星通讯系列服务和解决方案，尤其是可以有效解决地面网络未覆盖区域的互联网接入问题，目标在2026年为全球提供免费卫星网络。“连尚蜂群星座”系统的第一颗卫星“连尚一号”将在2019年搭载长征系列火箭进入太空。

连尚蜂群星座系统是全球全球领先的混合轨道星座系统，由272颗分布于中、低轨道的卫星和数据处理应用中心组成，星座分为内外两层分为外层和内层，外层由距离地面1000km上的72颗骨干星组成，内层由距离地面600km的200颗节点星组成。

2014年，国务院正式对外公布60号文件，明确鼓励民间资本进入国家民用空间基础设施建设。连尚网络卫星团队首席科学家安洋介绍，2016年连尚卫星团队正式建立筹建，星座系统正在按计划推进计划迅速推进完善成型。第一颗卫星将于2018年，首批卫星开始在江苏常州总装测试。预计2019年将在酒泉卫星发射基地中心搭乘长征系列火箭完成发射第一颗卫星。，按照计划表，第一批预计发射10颗卫星。在发射完第一颗卫星后，其余9颗将根据长征系列火箭发射安排陆续发射。星座系统第一批卫星将于2020年发射。2020年将完成星座系统第一批10颗卫星发射。

连尚网络卫星团队核心成员均来自航天院所总体设计单位，其中享受国务院特殊津贴专家1人，博士生导师2人，硕士生导师4人，核心人员国家重大航天项目总设计师、副总设计师4人，平均具备15年卫星研发经验。团队具备百余颗各类卫星研制经验，目前在轨运行卫星50多颗。团队拥有多项设计卫星构型与布局、星载计算机设计、网络接入通信载荷设计、天线设计、卫星地面站等领先的卫星设计技术储备。

近年来，互联网卫星成为欧美科技公司竞相投入的热门领域。OneWeb、Telesat和埃隆马斯克创立的SpaceX等公司的类似计划都获得了FCC（美国电信业监管机构联邦通信委员会）的批准。

当前，我国航天技术已到了实现广泛商业化应用的关键阶段。我国发展商业航天的大气候已基本形成，商业卫星发射服务市场加速态势日趋明显。互联⽹资源整合能力惊人，可以为不同地区的用户提供服务。连尚网络通过创新模式将民用商业航天和互联网有机结合，未来发展商业想象空间巨大。

联合国报告《2017年宽带状况》称，截至2017年年底，全球仍有39亿人无法接入互联网。根据CNNIC的最新统计数据显示，截至2018年6月，中国的非网民还有5.88亿。连尚网络以“让全世界人民免费上网”为愿景，专注于为用户打造连接网络的一站式服务平台，从而消除互联网资源分配不均造成的数字鸿沟。截至2018年8月，连尚网络总月活跃用户数超过9亿。经过多年探索思考，连尚网络选择了卫星上网互联网作为未来消除数字鸿沟的战略方向，国际商业通讯卫星市场正在掀开新的篇章。