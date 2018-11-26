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思科收购英国网络软件公司Ensoft

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思科将收购英国软件公司Ensoft，收购金额未公开。总部位于Harpenden的Ensoft公司主打企业级路由器和网络设备软件的开发。

来源：The Register2018-11-26 11:31:15

关键字： 网络软件 Ensoft 收购 思科

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至顶网网络频道 11月26日 编译：思科将收购英国软件公司Ensoft，收购金额未公开。总部位于Harpenden的Ensoft公司主打企业级路由器和网络设备软件的开发。

思科收购英国网络软件公司Ensoft

Ensoft这家小型公司曾为思科的IOS XR操作系统（https://www.theregister.co.uk/2018/05/25/cisco_admins_hold_that_ios_xr_update_while_you_get_new_firmware/）开发过一些功能。此次，Ensoft将被收至由交换巨头思科资深副总裁Sumeet Arora统管的服务提供商网络部麾下。

据Ensoft网站（https://www.ensoft.co.uk/about/what-we- do）介绍，Ensoft的其他产品包括运营商级以太网、路由和交换协议，Ensoft在星期日泰晤士报的最佳小公司名单上排名颇高。

根据Ensoft于2018年4月最后提交给英国公司登记局的损益财会资料（PDF https://beta.companieshouse.gov.uk/company/03351902/filing- history/MzIxMjc4MjAxOWFkaXF6a2N4/document?format=pdf&download=0），该公司现有约70名工程师，收入为1013万，税后利润为296万，Ensoft董事也提到公司状况属于“健康”。

Ensoft并不是业界的大公司，但其产品显然有过人之处，连思科都是公司的主要客户。如果收购按计划进行，估计将于2019财年的第二季度末完成交易。

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