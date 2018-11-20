华为胡厚崑：5G带来的五个改变

华为轮值董事长胡厚崑在演讲中表示，每一次革命性的技术飞跃，都会产生前所未有的机遇，5G的创新能力，正在把ICT推向新高度。胡厚崑在发言中分享了5G带来的5个革命性变化，呼吁产业伙伴打破惯性思维，定义新终端，开发新应用，突破新体验，最大化5G创新价值。

至顶网网络频道 11月20日 伦敦消息：第九届全球移动宽带论坛在英国伦敦ExCel展馆召开。本届论坛主题为“5G启领未来”。华为轮值董事长胡厚崑在演讲中表示，每一次革命性的技术飞跃，都会产生前所未有的机遇，5G的创新能力，正在把ICT推向新高度。胡厚崑在发言中分享了5G带来的5个革命性变化，呼吁产业伙伴打破惯性思维，定义新终端，开发新应用，突破新体验，最大化5G创新价值。

第一，连接平台化：连接成为平台，而不只是管道。5G的到来，将使得无线接入网络，不仅仅是管道，而是一个泛在的平台。无人不享、无处不在、无所不联成为现实。第二，永远在线：实时在线成为缺省能力，而不是默认离线。平台化的连接，让在线成为一种新常态和缺省能力。当前大部分默认离线、并且互不连接的设备，将全面在线互联。第三，全云化：智能无所不及，而不是稀缺资源。全在线走进了现实，全云化就水到渠成。这也将催生Cloud X的新模式，带来新机遇。第四，重新定义终端：万物从即插即用走向即插即慧。基于云端、网络和终端芯片的无缝协同，终端将被重新定义，都将实时在线、自然交互、懂你所需、服务直达。第五，连续性：好的体验连续无断点，而不是碎片化。全在线和全云化的实现，时间和空间的连续性就不再是问题，5G时代将真正实现全场景智慧化体验。

胡厚崑强调，5G在可获得性、经济性、应用三个关键领域已经准备就绪，但在频谱和站点资源支持方面，还需要突破障碍。运营商缺乏5G频谱资源，希望政府协调和发放连续大带宽5G频谱，且频谱总价应与4G相当。除了C波段外，所有的频段都将走向5G，包括2.3GHz和2.6GHz。我们鼓励各国政府共享更多的公共资源，用于站点部署，如屋顶和灯杆，能够帮助运营商降低成本、节省时间。

胡厚崑最后呼吁，5G将为社会做出重要而持久的贡献。华为的目标是打造至强、极简、智能、安全的5G网络，携手客户和伙伴共同努力，构建一个万物互联的智能世界。

本届大会为期两天的主题演讲，将围绕5G商业实践与领先网络技术展开，分会场涉及LTE全业务基础网，室内数字化，发展中市场联接未联接，网络自动化，车联网等话题。GSMA借助本届论坛举办首届Cloud AR/VR峰会，并宣布成立Cloud AR/VR Forum，共同推动5G应用孵化和生态建设。

此外，现场展区面积2700平米，展示了5G时代的SingleRAN Pro等领先网络技术以及Cloud X等创新应用。本届大会更突破性地吸引了GSMA、TechUK、荷兰政府、欧洲、中东、亚太等10家运营商，以及全球36家合作伙伴共同联合展示。外场迎来欧洲最大规模5G商用样板点展示，英国四大运营商BT/EE，3UK，VDF，O2齐头并进，分别展示了WTTx、物联网、车联网等5G业务。

自2010年启动以来，全球移动宽带论坛已成功举办九届，成为全球行业内最重要思想领导力论坛之一。今年，来自全球的运营商、垂直行业合作伙伴、标准及行业组织、媒体和分析师等2200余人共同出席，参会人数再创新高。