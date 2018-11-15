思科公布第一季度财报 所有业务板块增长稳健

思科今天公布的第一季度财报轻松超出了预期，这要得益于客户增加了在应用和网络安全工具上的支出。据思科财报显示，在某些成本（例如股票补偿）之前的收益为每股75美分，收入同比增长8％，达到131亿美元。华尔街此前预期每股盈利72美分，收入129亿美元。

至顶网网络频道 11月15日 编译：思科今天公布的第一季度财报轻松超出了预期，这要得益于客户增加了在应用和网络安全工具上的支出。据思科财报显示，在某些成本（例如股票补偿）之前的收益为每股75美分，收入同比增长8％，达到131亿美元。华尔街此前预期每股盈利72美分，收入129亿美元。

在这个表现抢眼的财季中，思科所有产品类别、客户细分群和区域市场都实现了稳健的增长。思科最大的业务部门——基础设施平台（包括数据中心交换机和路由器等硬件）——收入为76.4亿美元，高于分析师此前预期的74亿美元，同比增长了9％。

与此同时，关键应用业务（包括思科协作工具和AppDynamics应用性能监控软件）收入增长18％，达到14.2亿美元。应用业务对思科而言非常重要，因为思科把这块业务视为未来增长的关键驱动因素。思科安全部门的表现也给人留下了深刻的印象，收入达到6.51亿美元，增长11％。

思科首席执行官Chuck Robins

思科首席执行官Chuck Robins在声明中表示：“在2019财年我们有了一个强劲的开端，相信我们的机会从未如此之好。我们的战略正在发挥作用，我们凭借不断成长的、具有差异化的产品组合，在很多领域有良好的表现，为我们的客户带来更安全、自动化的、简单的IT基础设施。”

思科还按区域对收入进行了划分。美洲地区收入增长5％，亚太地区增长12％，欧洲、中东和非洲增长11％。

这个财季对思科的股东来说是一个好消息，因为在思科从依赖于不断下滑的硬件销售转向软件订阅模式的过程中，很多股东已经等得有些不耐烦了。但思科所有业务部门的强劲增长似乎带动了股东们的一些乐观情绪，思科股票在盘后交易中上涨超过5％。

Constellation Research首席分析师Holger Mueller表示：“CIO们希望看到有不同的选择，他们很高兴看到一家传统的、长期的供应商走出困境。如果思科能够在未来几个季度显示出可观的增长，这将缓解一部分对于思科前景的担忧。专注于让企业能够在多云环境中运行下一代应用，这是一个很好的发展方向。”

在有关思科的新闻方面，按照思科的标准来看，第一季度是相对平静的一个季度。思科在这个季度宣布了与AWS合作推出基于Kubernetes容器软件编排器的联合混合云平台。同样在第一季度，思科宣布正在强化自己的安全工具，推出一款软件定义WAN平台。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，思科在罗卓克的掌舵下表现得非常出色。他说，最新的这一系列公告显示思科取得了良好进展，因为思科希望从依赖于硬件转型为一家同时具备安全、软件和服务能力的厂商。

“在公有云领域还有很多工作要做，但思科宣布与AWS合作的举动令人鼓舞，”Moorhead说。

思科下一季度的指引也相当令人鼓舞，思科预计每股盈利在71至73美分之间，收入预计在124.8亿美元至127.1亿美元之间。华尔街分析师的预期低于思科的预期，预计利润为每股72美分，收入为125.3亿美元。