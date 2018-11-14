思科新设备主打简化分支SD-WAN业务

思科称“在将基于意图的网络引入每个领域”，并称最新分支机构需要软件定义广域网功能和安全性。

至顶网网络频道 11月14日 编译：思科称“在将基于意图的网络引入每个领域”，并称最新分支机构需要软件定义广域网功能和安全性。

上述言论来自产品管理高级经理Sachin Gupta，他告诉记者，云已经摧毁了传统的“网络边缘”概念，而软件定义广域网（SD-WAN）则可以令多云世界里的数据包迁移更容易，而要保护这些环境会涉及到大量的工作。

Gupta告诉记者，“云的'边缘非常地不固定'，可能在你的总部、分部、数据中心或云中。”而企业在任何地方都需要相同的安全性，而且又不能破坏云服务的舒适性。

思科宣布发布的三方面的产品包括：一些新设备；Cisco Umbrella获得SD-WAN支持；Office 365的SD-WAN支持。三者都符合思科基于意图的网络战略。

新设备是ISR 1111X-8P和ISR 4461，两者都针对具有整合SD-WAN支持的分支部署，即时有售。其中的ISR 1111X-8P是一款支持Wi-Fi和LTE的紧凑型设备，而ISR 4661则面向最大的分支机构及整合了存储和计算功能。

安全性方面包括整合防火墙、入侵防御和网址过滤，Cisco Umbrella则简化了这些产品的部署。Gupta解释说，那些试图从不同的设备和接口实现SD-WAN和安全性的人要自己完成“大量的动作”，这些动作“成本高、容易出错”。

思科推出的SD-WAN功能遵循基于意图的网络目标，目标是将几个星期的工作压缩到几个小时，而且是通过单个vManage界面实现一切。

同样的vManage界面还可以使得系统管理员通过一个操作将所有分支站点置于Cisco Umbrella之下。Gupta提到，系统管理可以在本地或在云中进行。

Gupta表示，推出的安全功能不需要单独的许可证，是嵌入到现有的三个SD-WAN许可证层里的。

思科宣布的产品自然少不了开放API和DevNet，否则就不是思科2018年发布的产品了。推出的API可访问所有思科SD-WAN功能，因此第三方可以令自己的应用程序与SD-WAN通信，而DevNet则拥有新的SD-WAN学习实验室和沙箱。

为什么要整合Office 365

思科在推出设备、安全性和多云管理的同时，推出的Office 365优化产品看起来有点格格不入，但Gupta表示，大多数人在公司里的时间基本建立在微软套件上，而在云环境里低性能会严重影响生产力。

终端用户可能要从总部通过分支网关、企业数据中心、第三方主机托管中心或4G访问Office 365。他表示，“客户有多种方法连接到云里。”

为了解决这个问题，SD-WAN提供了对“微软Office 365云的所有可用路径”的实时监控，并使用微软Office URL识别最接近用户的云。

Gupta表示，“大家都期望在自己办公室的桌面上获得相同的性能。”思科推出的整合旨在自动采用“最佳路径、最可靠路径，以期获得最佳性能”。

当然，能了解不同路由到主机的性能是思科的核心竞争力，但Gupta表示，Office 365整合了超越“ping _host_”的做法，可选择最佳路由，而且还不仅仅是事关识别和优先处理Office 365流量。

Gupta表示，“我可以从应用程序本身获取有关应用程序运行情况的数据。因此，尽管路径A速度更快，但路径B具有更好的延迟，而这个正是目前最重要的。”

Gupta最后补充到，“性能特征在不同的线路上会发生变化。有时最短的路径不是最好的路径。”