哈尔滨工业大学与华为签署战略合作协议

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来源：至顶网网络频道2018-10-26 18:03:35
关键字： 华为
2018年10月22日，哈尔滨工业大学与华为技术有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将在科研创新、人才培养、智慧校园建设等方面深化合作。
哈尔滨工业大学校长、中国工程院院士周玉，校党委常务副书记熊四皓，副校长、中科院院士韩杰才；华为公司轮值董事长徐直军，华为公司高级副总裁、中国区总裁鲁勇，华为公司副总裁、数字政府业务部总裁杨瑞凯、华为公司中国区副总裁左德峰、华为公司黑龙江省总经理刘高等出席签约仪式。
根据双方签署的战略合作协议，双方将秉承“长期合作、相互促进、平等协商、互利共赢”的原则，符合学校、企业发展战略，调动和发挥双方资源优势，实现共赢发展。
在科研创新方面，双方将成立联合实验室，建立长期合作机制，加强基础研究。在人才培养方面，双方将在人工智能（AI）领域深化合作，培养人工智能领域相关人才。在智慧校园建设方面，华为公司将在教学、科研等领域提供创新的解决方案。
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