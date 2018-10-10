国庆打卡网红店，新鲜出炉的良心测评

国庆打卡网红店——假装在日本的茶馆？假装在欧洲的咖啡店？假装是网红聚集地？别再踩雷虚有其表的店面，挖掘些用料良心出品优质的美食吧！

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毕竟跨过万水千山，都是为了胡吃海喝。别忘了想要成为吃货的梦想啊，尤其还能边吃边拯救世界，何乐而不为？

中国吃货拯救世界？

随着生活水平的提高，环保意识的增强，广大吃货们发现，原来拯救世界这事儿不光漫威英雄们能干，吃货们仅凭着吃遍天下的嘴也可以。

每当某一国家地区新闻爆出什么蟹蚝鱼虾泛滥成灾，成了麻烦时，中国吃货们都发现，哪有什么麻烦嘛！资源再庞大，捉回家吃掉不就成了？还能调运到各地区各餐馆消耗。

虽说这更多是一些促进旅游与文化交流的营销手段，但网友们互动得如此起劲儿，足见大家对吃的热衷。

现今各国都讲究软实力的输出，而我们中国人最引以为傲的，想必就是饮食文化的输出了。走出去的国人和走进来的老外，将我们的美食文化不断传播，“唤醒味蕾”行动在世界各地进行着。

为何如此讲究吃？

（1）先天条件好

我国包含六个气候带，人类活动海拔高度差超过五千米。广博丰富的地理环境，孕育了无比丰富的食材与佐料。

（2）味道研究早

相对于不是吃不完就是吃不饱，永远都在跑的游牧文明；不是在商贸就是在打闹，永远在寻宝的海洋文明，我们长期的农耕文明则显得相对稳定，人们有时间更爱老实吃会儿饭，不那么爱折腾。

于是老祖宗们就花大把精力来研究“吃”这件事。以苏东坡为代表的“吃货”，整天东跑西颠儿，除了吟诗作赋，就是研究各方吃喝。猪肉便宜富人不吃，便开发了“东坡肉”；羊肉贵吃不起，则开发了“羊蝎子”。跑到别人家里吃河豚，吃到兴处大喊“也值得一死！”。

（3）融合发展高

“融合”是中国历史的关键词之一。随着人口和文化的不断融合，饮食文化也不断交融。大家你尝尝我的、我来点儿你的，可谓相互促进共同发展。因此中华饮食文化整体呈现出绵密的历史感、极强的纵深感与顽强的生命力。新派川菜、北上的粤菜、南下的东北菜，打破地区限制，迎合各地区菜系特色，完美改良升级。

中国菜究竟可以有多好吃？

发展到今天的中华美食，从品种到口味简直丰富到“令人发指”。无论你是无辣不欢，还是素食主义，你是什么样的“业务”，都能满足你的味蕾。

走遍五湖四海，食过万千美味，不论高低贵贱，最爱是中国菜。这大抵是国人的一个普遍共识，这“美味”的奥妙，不仅在唇齿之间，更在饮食文化上给人带来的精神愉悦。

顶级的美味都有故事

一个远在美国留学的男孩是个忠实的火锅爱好者，为了尝到一口家乡的味道，不仅常去华人火锅店来上一口，甚至把火锅叫到家里来；无论在国内还是在国外，想要堂食还是外卖，美食服务总是“无所不能”。

类似的故事还有很多，你忙于工作的时候爱人给你点的晚餐，你惦记家乡味道的时候去一间地方口味的餐馆……每个人多少都经历过。

真正的美味，不在某一道菜，也不在某一饭馆，是那份味道勾起的情感，是及时的外卖带来的温暖，是和对的人一起吃的那顿饭。

回味一下我们与心中所爱、莫逆之交共进的那一餐吧，那美味总是始于唇齿舌尖，终浸润心田。唯美食与爱不可辜负，是根深蒂固的情怀。

同样不可辜负的，还有客户对你的信任和期待

就像华为全栈云，面对客户IT云化的需求，以真正的“全栈”能力，向客户提供完备无忧的“全栈”型解决方案，让客户面临复杂业务与应用上云课题时不再顾虑重重。

全栈的资源管理：从产地到餐桌的端到端资源协调与管理

全栈的服务能力：堂食或外卖、钦点或无菜单，随你心意

全栈的业务承载：八大菜系十余种烹饪方式总能满足你

全栈的架构演进：南北交融并蓄，口味创新，不断升级

从亚里士多德最早提出“第一性原理”，到埃隆·马斯克用该思维方法不断推出划时代的交通工具，改变世界的大师们都遵从“第一性原理”来思考问题本质。华为云同样从具体要求出发，抓住问题关键，真正的全方位解决问题，实现云化转型和企业发展。

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华为全栈云，真心全栈云