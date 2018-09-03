与全球合作伙伴搭建智慧城市示范样板 思科（广州）智慧城迎来新的里程碑

近日，思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动在广州番禺举办。2016年4月，广州市政府与思科签署合作框架协议；2017年4月，思科（广州）智慧城核心区建设工作正式启动。此次思科（广州）智慧城产业发展中心的落成，迎来又一个重要里程碑。

近日，思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动在广州番禺举办。2016年4月，广州市政府与思科签署合作框架协议；2017年4月，思科（广州）智慧城核心区建设工作正式启动。此次思科（广州）智慧城产业发展中心的落成，意味着思科（广州）智慧城发展迎来又一个重要里程碑。

思科（广州）智慧城产业发展中心

思科（广州）智慧城坐落于广州国际科技创新城启动区的核心区，毗邻广州大学城，在规划中，思科致力于携手其全球合作伙伴搭建万物互联云平台，建设高标准智慧产业体系，共同打造千亿级的智慧产业集群。

“智慧”毫无疑问是思科（广州）智慧城项目的关键词，走进思科（广州）智慧城产业发展中心，可以发现是无论是智慧生活、智慧交通、智能制造、智慧楼宇等展示均体现着未来智慧城市的科技范儿。

思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜

用思科全球高级副总裁、大中华区董事长陈仕炜的话说，“如今全球关于智慧城市的构想已经谈了十几年，但目前尚没有一个成规模的示范样板。所以思科希望能携手全球合作伙伴，开启先河，一起搭建一个在全球范围内最智慧的城市，一个可以看得见、摸得着、感受得到的智慧城市。”

在陈仕炜眼中，开启先河的正是思科（广州）智慧城。

思科希望联合全球合作伙伴共同打造出这样一个耀眼的智慧新城。围绕此项目，思科已经与包括教育、交通、医疗、安全等等不同的领域的合作伙伴展开合作。在两年半的时间里，思科已经在全球范围内成功引进近30家合作伙伴企业。

思科与合作伙伴签约

在此次思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动中，思科公司与思科（广州）智慧城项目合作伙伴香港科技大学签署项目框架协议，在智慧城市技术研究以及构建香港与广州的人才交流方面共同合作；与企业级全栈云ICT服务领域的独角兽企业青云QingCloud签署了合作协议，共同打造云计算、大数据的数字平台以支持智慧城市未来行业应用和城市服务。同时，思科公司还与法国Engie (前苏伊士环能) 集团、Suez Environment（苏伊士环境）集团等全球知名企业签署了合作备忘录，在智慧城市能源管理解决方案、水资源处理、垃圾回收处理方案等方面进行合作，并与以色列最大的全球性初创企业孵化创新平台SOSA携手，为思科（广州）智慧城吸引和培养国际高新科技企业。

未来，随着全球创新要素的加速集聚，思科（广州）智慧城项目将在智慧生活、智慧交通、智慧照明管理、智慧楼宇建设、云服务、供应链金融等领域做好做优相关技术和应用的孵化、开发与体验，并在无人驾驶、新能源车、车联网等领域展开深度产业合作。

思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云

携手合作伙伴，共筑产业科技创新高地，思科全球副总裁、大中华区首席执行官萧洁云希望以思科（广州）智慧城为契机与政府和合作伙伴一起合力打造全球创新经济新标杆。在思科（广州）智慧城产业发展中心落成暨项目签约活动上，她阐述了思科建设思科（广州）智慧城的愿景：携手垂直领域解决方案合作伙伴，推进产业升级转型；联合新型合作伙伴，构建生态系统、打造渠道联盟；形成产业集聚、协同创新、互惠共赢；触发新的机遇，带动就业和人才培育。

思科（广州）智慧城产业发展中心

围绕“以产建城、以城促产”的建设思路，思科希望将思科（广州）智慧城打造成在全国乃至全球具有示范效应和产业拉动作用的智慧城市样板。未来，思科（广州）智慧城产业发展中心将通过联接全球产业、项目及人才资源，构筑高端高质创新生态圈，致力打造全球知名的科技展厅、全球智慧城市交流合作中心和全球科技成果转化中心。

据悉，目前，思科（中国）创新科技有限公司已正式运营，制造云平台、iShowroom展厅已逐步投入使用，思科（广州）智慧城项目第一期首个地块工程预计于2022年12月全部完成，金光东大道、南大干线、金光东隧道等“八路一隧”基础设施工程同步加快推进。

将智慧城市的样板建在广州番禺，建在面向整个中国都极具重要价值的地方，陈仕炜表示，它也将为思科的创新转型注入信心和动力，让思科能够更好地植根中国、契合国家的重点发展战略。