Mellanox交换机全线入围2018年中国央采供货目录

Mellanox今日宣布, 在日前公布的“中央国家机关政府采购中心发布了2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）协议供货采购项目中标公告”中，Mellanox的以太网和InfiniBand交换机全线入围，共有13款产品进入协议供货目录。

至顶网网络频道 08月23日 综合消息： 世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox今日宣布, 在日前公布的“中央国家机关政府采购中心发布了2018-2019年中央国家机关信息类产品（硬件）协议供货采购项目中标公告”中，Mellanox的以太网和InfiniBand交换机全线入围，共有13款产品进入协议供货目录，相关产品信息已于8月6日在中央政府采购网公示。这是Mellanox交换机产品首次全线进入政府采购目录，不仅意味着Mellanox产品在众多供应商的激烈竞争中脱颖而出，更标志着权威政府机构对Mellanox产品在性能、质量、价格和售后服务等方面的充分肯定。

中央国家机关协议供货采购项目是目前中国政府采购领域级别最高、覆盖面最广的采购项目之一，同时也是地方政府采购的指导标准。在这场一年一度的政府采购“年度盛宴”中，国家采购中心对协议供货的产品目录设定、技术指标和价格限制做了详细的意见征询，通过多轮的严格测试、评比和公示，最终确定中标结果。Mellanox公司分别入围“信息类产品——数据中心接入交换机?”以及“信息类产品——数据中心汇聚交换机”，涵盖了从万兆，25GbE到100GbE Mellanox全线以太网交换机以及InfiniBand FDR/EDR交换机。

随着中国经济的高速发展，以互联网公司、新兴产业和人工智能领域为首的高科技行业正在不断改变和助推整体产业的变革。在移动互联、数字化和智能化的浪潮中，IT基础设施也面临着前所未有的挑战。为此而生的云计算、大数据、机器学习和边缘计算等技术都对数据中心的内部互连提出了高带宽、低延迟、低功耗、易部署、易管理的迫切需求。而Mellanox的智能网络端到端解决方案凭借独特的技术优势，已经在各大互联网公司、企业和金融机构里面得到了越来越多的应用， 为解决未来数据中心的挑战提供了新的思路和方案。此次进入央采供货目录，能够让更多的用户了解和使用Mellanox公司的智能网络解决方案，用绿色高效的基础设施响应政府号召，助力产业升级。

“非常荣幸Mellanox全线交换机产品进入中国中央政府的采购目录，这标志着权威政府机构对Mellanox公司品牌和产品在中国的肯定和认可。”Mellanox公司创始人兼CEO Eyal Waldman先生表示，“中国作为全球增长最快的市场，Mellanox公司一直致力于在中国的投入， 加强与中国企业和科研机构的技术合作，共同推动新一代数据中心的发展。随着人工智能、边缘计算、移动互联、5G等技术的发展，用户对网络的需求也在改变，从传统的仅做通信走向了新型模式——网络计算， 迈向了智能网络、智能数据中心和智能云服务中心的新时代。 这次进入政府采购目录能够帮助更多的中国用户受益Mellanox智能网络端到端解决方案。”

Mellanox进入中央政府协议采购目录的产品名单如下：