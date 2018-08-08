Mellanox推出200Gb/s的Bluefield控制器

Mellanox日前在今年的闪存峰会上称已推出世界上最快的以太网存储结构控制器。Mellanox表示，该Bluefield存储控制器针对“Fabrics上NVMe的极高效率和可编程虚拟化”进行了优化。

至顶网网络频道 08月08日 编译：Mellanox日前在今年的闪存峰会上称已推出世界上最快的以太网存储结构控制器。Mellanox表示，该Bluefield存储控制器针对“Fabrics上NVMe的极高效率和可编程虚拟化”进行了优化。

这些Bluefield存储控制器号称能用NVMe-oF交付400万IOPS、高达200Gb/s的PCIe带宽，网络端口可运行以太网或自带的高吞吐量、低延迟Infiniband。

Mellanox营销副总裁Kevin Deierling在预先准备好的发言里表示，“存储、服务器和云客户告诉我们他们需要更快、更有效的方式进行NVMe闪存的联网和虚拟化。”

Deierling补充表示，Bluefield控制器“高度整合了闪存连接、网络和Arm处理器，可最大限度地提高性能和效率，同时无需在存储和超融合设备中另行使用CPU”。

新的Bluefield控制器套件有望在第四季度上架，Mellanox称OEM正在将其整合到完整的存储系统里。许多大家熟悉的及也许不那么熟悉的商家都支持Bluefield，包括Kaminario、NetApp、三星、WD和东芝。

Bluefield控制器卡之前版本的PCIe带宽只有新版PCIe带宽一半的速度（100Gb/s），可从网页http://www.mellanox.com/page/products_dyn?product_family=288&mtag=bluefield_controller_card 查看。