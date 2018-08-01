在移动世代 (GenMobile)，精通移动技术的用户在工作和个人生活的方方面面都离不开基于云的业务应用，Aruba提供的IT解决方案可帮助企业更好地服务于这些用户，并充分利用洞察力来实现业务流程转型。

Aruba利用公有云或私有云提供作为软件的基础设施服务，可同时实现移动和物联网的安全连接。Aruba帮助IT专业人士构建顺应这些变革的新型网络，而摒弃运维费用昂贵的专有基础设施，这些旧的基础设施最初专为公司总部物理连接内的固定网络连接而设计。