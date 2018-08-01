毋庸置疑，云计算正在改变着我们的一切，大到国际间的合作（共享数据中心）。小到个人的生活方式（你上网就离不开云），云计算几乎无孔不入的渗透到了整个社会的方方面面。可以说我们已经离不开云，但云也给我们当前的工作方式带来了新的改变。阅读全文 »
分支网络正在迅速变化。当今最紧迫的挑战包括越来越多的移动设备和物联网设备，不断增长的业务带宽需求，以及那些期望工作和个人使用连通性的现代用户，而分支局域网(LANs)可能会非常复杂，随着分散在多个网络设备上的虚拟局域网和访问控制机制的激增，部署一致的策略是很困难的。从长期来看，SD-Branch扩展了分布式企业的校园体验，具有丰富的SDWAN功能，安全性从用户和设备扩展到应用程序和WAN状态，管理和使用云规模登录。这些特性扩展到大大小小的位置，以提高部署灵活性。SD-Branch是Aruba独有的一种全面的远景，它作为一个平台，提供可以交付给企业的更多服务。
用户和实体行为分析Aruba IntroSpect
软件定义的分支机构Aruba SD-Branch
本次网络研讨会将向您推荐Aruba 360° Secure Fabric，为企业安全和运维团队提供了一种更为简单的方法来规划、检测并应对跨多厂商基础架构的高级网络攻击，用户可以选择使用 Aruba 360°Secure Fabric 中的部分网元，无需强制搭配其它所有网元，且可根据需要进行后续的网元添加。Aruba 360°Secure Fabric能够与企业当前已有的安全解决方案共同部署，协助实现GDPR合规性，提高整体安全性，并帮助公司达到欧盟监管机构希望的保护级别。
[讲师简介] 杨正鑫 目前担任HPE Aruba中国区系统工程师、安全产品技术顾问，主要负责为中国区的客户提供产品技术解决方案和竞争分析咨询、网络系统架构设计和部署实施、渠道工程师建设和培养等售前售后的技术顾问服务。
Aruba Central 综合云管理平台
Aruba Central提供了一种简单、安全和经济的方式来管理和监控Aruba Instant接入点、交换机以及分支机构网关。其还具有先进的功能，例如自定义访客Wi- Fi和连接分析...
Aruba NetInsight 云网络管理分析平台
Aruba NetInsight通过持续监控、分析和基准测试，为改善网络性能和用户移动体验质量提供可操作的指南。凭借强大的机器学习算法和Aruba丰富的无线技术...
Aruba IntroSpect行为分析安全平台
Aruba的用户和实体行为分析（UEBA）解决方案——Aruba IntroSpect通过发现用户行为中的细微变化来检测攻击，这些变化通常指示已经避开了传统安全防御的内部攻击。Aruba IntroSpect将先进的基于人工智能的机器学习（ML）、精确可视化和定律洞察力集于一身，具备对恶意、受侵害或粗心用户、系统和设备的洞察力，可在威胁造成损害之前消除威胁。
利用IT技术提供不一样的服务
说起北京大学国际医院，高规格，高质量是人们对他的最初印象。在北大国际医院12年的筹备时间里，信息化建设是非常重要的一部分，从2011年项目正式启动...
校园“全无线”让数据来“说话”
在无线校园建设方面，北邮选择了Aruba作为合作伙伴。从用户接入、认证和运营管理等多个方面，Aruba不仅对北邮提供了完整的、先进的解决方案...
在移动世代 (GenMobile)，精通移动技术的用户在工作和个人生活的方方面面都离不开基于云的业务应用，Aruba提供的IT解决方案可帮助企业更好地服务于这些用户，并充分利用洞察力来实现业务流程转型。
Aruba利用公有云或私有云提供作为软件的基础设施服务，可同时实现移动和物联网的安全连接。Aruba帮助IT专业人士构建顺应这些变革的新型网络，而摒弃运维费用昂贵的专有基础设施，这些旧的基础设施最初专为公司总部物理连接内的固定网络连接而设计。