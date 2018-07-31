利用IT技术提供不一样的服务

说起北京大学国际医院，高规格，高质量是人们对他的最初印象。其实，在北大国际医院12年的筹备时间里，信息化建设是非常重要的一部分，从2011年项目正式启动，到2014年12月份开业，医院信息化建设充满亮点。

说起北京大学国际医院，高规格，高质量是人们对他的最初印象。其实，在北大国际医院12年的筹备时间里，信息化建设是非常重要的一部分，从2011年项目正式启动，到2014年12月份开业，医院信息化建设充满亮点：一是规划足，医院对当时国际国内的案例学习分析，同时参观考察了新加坡、美国和中国的众多知名医院，再结合现状，对医院的信息化进行了全面的规划，制定了实施路线图，一步一步启动，形成了医院的特色；二是系统全，开业时，医院所有的系统都上线启动，相比其他医院先开业，后充实系统的建设模式，降低了系统推倒重来的风险。正如北大医疗产业集团医疗事业部信息技术部总经理兼北京大学国际医院信息中心主任李黎所说：利用信息技术，在服务上实现更多的不一样，正是北大国际医院突出重围的“秘诀”。

IT建设提供不一样的服务

2014年医院开业时，医院成功实现了五大领域80个系统，204个模块的同时上线，但随着业务模式的变化，医院在不断地进行信息系统的建设升级，如眼科、口腔科、妇产科等专科系统，以及后勤管理模式、基于医师组模式的绩效考核，以及为患者服务的全程辅助式的一站式就诊服务体验，等等。医院在全方位、成体系地对医护人员和患者进行支持，全面的提升医护人员服务质量和患者的就诊体验。

其中医院独创的后勤管理模式，一是实现了物品的全流程管理，在医院范围内，从物品的立项审批，到开始订货，进入医院使用，全部通过一套专业的信息化系统进行管理；二是规划了科室申领物品流程，可以通过电脑或手机来申请，而申请的过程，和网购类似，同样在页面附有产品照片，而且根据医院特点，将常用的物品建立一个常用包，一键申请，快速方便。申请完成后，自动进入工作流审批平台进行审批，管理人员通过电脑或手机即可完成。申请人可以同时看到整个申领过程的时间和状态。

医院另外一个亮点就是高值耗材扫码。众所周知，高值耗材的扫码非常难做，因为耗材消耗量大，会随时进行补充，因此会有大量的临时耗材加入。但在北大国际医院，可以实现全部高值耗材的扫码计费。一方面对于已经在医院原有产品目录里的、有医院自己编码的耗材，可以扫码计费，自动关联费用；另一方面对于临时入库的耗材，在系统中记下序列号，作为以后与供应商的结算依据，同时实现耗材的去向管理。

李黎主任感慨道：虽然北大国际医院起点高，但我们在追求利用信息技术提供更多服务上不断尝试，扎扎实实的做了很多事情。当然信息技术是手段，主要还是管理理念、管理思路要跟得上，我院的信息化在这两年很忠实地体现了院领导的管理理念，支持了创新的管理模式。

无线触发无限可能

如果说信息系统是医院的血管，那么无线网络就是流淌在血管中的血液，因为很多的信息需要无线网络的传输。在国际医院也不例外。

在建设之初，医院规划了全院无线覆盖网络，在所有的病区、公共区域、以及办公区域，都有无线网络。李黎主任说道：当时的想法是，移动应用未来肯定是一个方向，而且对医院业务的扩展具有重要基础，更是体现国际医院“服务至上”的理念。因此必须全院实现无线网络覆盖。对于如此重要的基础设施，在选择上医院也是非常重视。性能和质量是首选因素，经过对业内无线网络产品的测评，Aruba脱颖而出。

首先，Aruba的AP（接入点）外观较漂亮，单个控制器性能好。同时一台AC（控制器）能够带的AP数量比较多，单台可以带2048个，而其他产品单台最多二三百台。而对于国际医院这么大规模的面积，单台AC控制器能带AP的数量必须要多，这样不仅使医院整洁美观美观，而且便于维护、管理。

其次，管理性高，Aruba在认证安全等方面，均有比较完善的解决方案。包括硬件设备，配套的软件，如Aruba ClearPass，AirWave网管系统等等，都非常不错。适合医院未来业务的扩展。

Aruba为医院提供了坚实的无线网络基础，也让李黎对未来的应用充满了信心。他说：我们一直在设想，未来的医生工作站能够实现站起来拿着走、坐下来功能全，这或许也是移动医疗发展的趋势。

信息随网而动，也是北大国际医院区别与其他大型医院，提供不一样服务的体现。