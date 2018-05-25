史上最严数据保护法生效，你准备好了么？

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GDPR（General Data Protection Regulation，通用数据保护条例）是欧盟针对隐私保护实施的一项新立法，是20年来最重要的数据隐私保护变化，也是有史以来规模最大、最具惩罚性的隐私保护法。该法于今日即2018年5月25日在欧盟正式实施，并取代1995数据保护指令，为欧盟各成员国提供统一的数据保护规则。任何违反GDPR的行为，会产生1000万到2000万欧元的罚款，或企业全球年营业额的2%到4%，以数额最大的为准。
GDPR的适用范围
GDPR适用于欧盟境内设立的实体（公司、组织等）处理个人数据的行为，同时也约束了非欧盟实体处理欧盟境内数据主体的个人数据的活动，只要该活动与向欧盟境内的数据主体提供商品或服务（无论是否收费），或与监控该数据主体在欧盟的活动有关。欧盟发布这个新规定的主要原因：
(1)为欧盟公民提供更多使用自身资料的权力；
(2)加强数字服务提供者与他们所服务的人之间的信任；
(3)为企业提供明确的法律框架，通过在欧盟单一市场上制定统一的法律来消除任何区域差异。
GDPR的核心要求
对于GDPR，华为云已应对就绪
华为云坚持“三不”，即“上不碰应用、下不碰数据，不做股权投资。”高度重视用户隐私保护，切实贯彻适用法律法规的要求。为此，华为云开展了一系列的工作以落实GDPR的要求，包括但不限于：
华为云全栈安全服务，帮您顺利满足GDPR要求
除了上面的措施，华为云提供了系列全栈安全服务及自检措施，助力用户和伙伴满足GDPR的合规要求。
DDoS流量清洗服务
采用专业的防DDoS设备来为用户互联网应用提供精细化的抵御DDoS攻击能力，包括CC、SYN Flood、UDP Flood等常见DDoS攻击方式，并提供攻击拦截实时告警，有效提升用户带宽利用率，保障业务稳定可靠。
DDoS高防服务
基于Anti-DDoS清洗中心和大数据运营平台构建的DDoS高防服务，可以通过配置高防IP，将攻击流量引流到高防IP，对用户源站进行隐藏保护，确保源站稳定可靠。
Web应用防火墙，针对HTTP(s)请求进行异常检测，对攻击者的恶意攻击进行防护，精准过滤海量攻击流量，保障客户网站安全稳定运行，避免数据泄露。
漏洞扫描服务，提前检测出网站的漏洞并且提供修复建议，提升网站安全性，提前防范黑客利用漏洞进行攻击，防止利益损失和数据泄露。
企业主机安全提供资产管理、漏洞管理、入侵检测、基线检查等功能，帮助企业降低主机安全风险。
数据库安全服务，适用于客户希望使用一站式预集成服务，快速实现多种设备集成，能够平滑扩展支持上亿连接，实现平台免运维的场景。该服务还可自动检查数据库是否满足GDPR要求，出具报告和解决方案，帮助用户快速整改，满足GDPR合规性。
密钥管理服务，为租户应用提供等高可靠硬件加密，集成到对象存储(OBS)、云硬盘(EVS)、云镜像(IMS)等多个基础云服务。
毫无疑问地，GDPR将对全球IT/互联网行业产生巨大影响，你准备好了么？欢迎拨打4000-955-988转1向华为云咨询。点击了解华为云安全服务：https://www.huaweicloud.com/
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