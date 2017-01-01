海风教育发布两大重磅成果 助力400万学子学业精进

3月28日，国内领先的在线K12教育平台海风教育，在北京国贸万达文华酒店举办了主题为“知心课堂——与孩子一起成长”的新品发布会。会上，海风教育正式推出了其最新重磅研发成果：海风家委会App与智能学习硬件海风智学派。

至顶网网络频道 03月28日 综合消息：3月28日，国内领先的在线K12教育平台海风教育，在北京国贸万达文华酒店举办了主题为“知心课堂——与孩子一起成长”的新品发布会。会上，海风教育正式推出了其最新重磅研发成果：海风家委会App与智能学习硬件海风智学派。

据悉，本次新品发布会实现了一个国内在线K12教育平台领域发布会之“最”：海风教育是国内最先敢于把家长们请到发布会现场的教育平台。甚至，一些家长还带着对海风教育多年积累下的信任与肯定，专门从山西、浙江、重庆等地远道而来。而在今天，两大产品的发布，都旨在填补国内K12教育领域的两大空白。

海风家委会App立足于家长旁听监课、学情反馈、作业分析、家庭教育相关内容等主要功能，不仅能助力家长轻松查看当月课程安排，还能够助其线上课程随时进入旁观，在不影响孩子正常上课的前提下轻松掌握孩子的学习状态。在业内，传统的线下教育机构，家长如同买了一个类似黑盒子的服务器，家长并不知悉在教学中究竟发生了什么。而海风教育这样将课堂透明化，不仅是在真正对孩子授之以渔，更有利于父母与孩子的心贴心，实现前所未有的亲子互动。

海风智学派，则是当前国内市场中屈指可数同时支持pc、pad、phone端全平台的智能学习硬件，可以完美解决在线教育行业当中，学生理科公式几何题解答困难的痛点。不仅如此，海风智学派更是能不依赖任何消耗性用品，真正做到了便捷省心，其书写笔画全纪录的特点，更有助于突出大数据后台智能分析学生书写笔记的独特优势。

教育部直属中国人生科学学会会长关山越

此次发布会上，教育部直属中国人生科学学会会长关山越、国家教育部原基础教育司司长王文湛、首都师范大学教育学院副院长张爽、北京师范大学社区与家庭教育研究中心主任陈建翔、北京师范大学教育学部副教授邓林园以及共青团中央《华夏教师》杂志社总编辑钱卫，这些耳熟能详的教育领域大咖们，也都悉数到场，畅谈最先进的教学理念和研发成果。

海风教育创始人、CEO、首席班主任郑文丞

新品发布会上，海风教育创始人、CEO、首席班主任郑文丞表示：“在过去的几年间，海风教育已经累计投入上亿元人民币用于教学和技术研发，结合VIP售后教学服务体验，致力于真正实现 ‘智能教学＋真人教学’的双引擎教学模式。”

毕业于复旦大学数学系的郑文丞，一直以来都在孜孜探索用全新的方法、理念和科技，开辟未来互联网教育模式的创新型路径。得益于海风教育很早已洞察到‘智能教学＋真人教学’的双引擎教学模式的重要性并为之大力布局，截至2017年底，海风教育的注册用户已超过400万人，新学员环比增长超过50%，平台单日上课学员峰值更是接近10万人，各项数据均为国内在线K12教育平台中的佼佼者。郑文丞也因此先后收获2017年福布斯中国“30位30岁以下精英榜”、 2017年创业邦“30位30岁以下全国创业新贵”等殊荣。

2018年1月，海风教育已完成了来自好未来集团以及源码资本的数千万美元C轮融资。在此之前，海风教育的资方则包括零一创投、涌铧投资、奇成投资等机构。强大而专注的资方背景，佐证了业界对海风教育经营理念的认可，如源码资本合伙人黄云刚就曾表示，“在线K12教育市场是刚性需求，市场还处于启动阶段，增长空间大，海风教育吸引我们的不仅仅是公司在行业内最扎实的增长质量，还有其对教学品质和教学技术的不懈追求。”同时，这也为海风教育今后的发展，奠定了雄厚的基础。

在郑文丞看来，“任何一家有历史沉淀的企业，靠的一定不是盲目扩张，而是沉下心来做好产品以及服务，不断积累用户的口碑。”根据新浪教育于近期发布的《2017中国家庭教育消费白皮书》，在K12阶段，给孩子报辅导班已成为家长们的必备项目，并且线上教育的热度也在不断上升。而且此次全新发布的海风家委会App与海风智学派，将更加夯实海风教育“成为一家倍受信赖和喜爱的教育科技企业”的基础，以及用科技和爱，普及“因材施教”的企业使命，真正实现用户至上，高效奋斗和创新务实的海风价值观。海风教育将用自己的创新行动，引领国内K12领域1对1在线教育新风口。