4月23日，国内顶尖K12在线教育平台海风教育，在北京柏悦酒店举办了主题为“AI赋能·学习加分“的海风教育智学升级发布会。会上，海风教育正式对外宣布全新的品牌slogan——“科技驱动·因材施教”。

4月23日，国内顶尖K12在线教育平台海风教育，在北京柏悦酒店举办了主题为“AI赋能·学习加分“的海风教育智学升级发布会。会上，海风教育正式对外宣布全新的品牌slogan——“科技驱动·因材施教”。同时，重磅推出了K12在线教育领域首个落地AI应用成果"好望角"。

中国人生科学学会名誉会长、国际青少年教育协会主席朱相远致辞

发布会现场，第九届、十届全国人大常委，第七届、第八届民主建国会中央副主席、北京市委主委，前北京市政协副主席朱相远出席并予以致辞，对海风教育“用科技和爱普及因材施教“的企业使命表示肯定。

朱相远曾任北京市科委副主任、北京市科学技术研究院副院长。现任中国人生科学学会名誉会长、国际青少年教育协会主席。对此次AI赋能，国内在线K12教育平台首个AI应用成果给予高度评价。

纵观国内在线K12教育领域，海风教育一直都担当创新与变革的领导者。截止2017年底，海风教育的注册用户已逾400万人，平台单日上课学员峰值近10万人，且新学员环比增长幅度超过50%，课程投诉率低于1%，各项数据均为国内在线K12教育平台中的领跑者。

前不久，海风教育就发布了两项最新研发成果：海风家委会App，实现了课堂透明化；海风智学派，则是当前国内市场屈指可数，同时支持pc、pad、phone端全平台的智能学习硬件。而今天，海风教育全新发布升级的海风智学中心，以AI技术为主导的多维情绪识别、专注度分析与课程质量分析系统——“好望角”， 创造性地填补国内K12在线教育领域的另一项空白。

海风教育创始人、CEO、首席班主任郑文丞

在智学升级发布会上，海风教育创始人、CEO、首席班主任郑文丞表示：“海风智学中心是海风教育自主研发的智能学习系统，历时四年、耗资过亿，持续研发升级而成。为了进一步发挥海风教育独创的“智能教学+真人教学”双引擎教学模式的优势，“好望角”AI系统蕴育而出，其独特之处，在于以下四个方面：

1、AI赋能，让每一位老师精确掌握孩子学习情绪和专注程度；

2、AI激励，让每一位孩子持续专注于课堂上的学习；

3、AI智能监督教师教学过程，让课堂更透明、让家长更放心；

4、AI智能分析每一堂课，持续输出课堂改进建议，实践因材施教。

面部表情是情绪最重要的表达方式之一。“好望角”AI系统通过精准的人脸识别，各类基于人脸表情分析的复杂工作将能够得到更细致地开展。众所周知，在K12在线教育领域，其实行业和用户的最大痛点在于：上课的时候，经过大量备课与准备的教师滔滔不绝地讲课，但学生却因没心情、没兴趣等因素，无法将这些知识完全接受。”而升级后的海风智学中心，老师可以充分利用“好望角”对学生面部表情进行情绪分析、对学生的眼球焦点进行分析，以此判断学生当前上课注意力情况，还能对学生、老师的语音进行转义分析，对其所说语义、语气进行判断。使老师本人更有成就感，也能让学生从中真正受益。

据郑文丞介绍，“海风智学中心是海风教育紧扣学生完整学习过程而独创，涵盖预习、上课、练习、复习、测评、方法建立、习惯养成、错误反思等功能，它将精准实现学生对学科知识点的闭环提升。”换言之，对课堂互动的综合情况，海风智学中心已经可以实现全景式解析。这一构建于AI技术之上的前沿教育理念，可谓与传统的线下教育机构内家长购买了类似黑盒的服务，却并不能够知悉在教学环节中究竟发生了什么有天壤之别。

2010年4月，郑文丞携手几位复旦精英创立海风教育以来，经历产品迭代与升级，从创立之初“足不出户·高效提分”，到今天正式对外宣布“科技驱动·因材施教“的全新品牌理念。海风教育一直都在践行”用科技和爱普及因材施教“的企业使命。

可以预见，"教育+AI"不仅可以解决教师与学生的时空错配、优质教师资源地域不平衡的问题，还能借此打造更多优质师资。 AI赋能中国教育事业的宏伟前景，也将因海风教育的全新布局，走向全新的时代！