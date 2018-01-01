峰会简介

紫光旗下新华三集团主办，成都市政府和四川省经信委支持的2018 Navigate 领航者峰会，将于2018年3月30日-31日在成都世纪城新国际会展中心举行。本届峰会将以“融绘数字未来”为主题，诚邀政企代表、产业专家、IT专业人士及百行百业精英共计6000余人齐聚一堂，共话数字经济新时代的前沿技术创新、产业转型升级与生态建设等课题。

新华三自成立之初即赋予自身“以新IT力量加速产业升级、助推中国新经济发展”的时代使命。今天，新华三将以“数字化解决方案领导者”的全新企业定位支持客户业务创新，成为您在数字化转型之路上最可信赖的合作伙伴，我们期待与您“融绘数字未来，共享美好生活”。

在本次峰会上，我们将安排2场全体大会，23场分论坛，10000平米展区和多个实景参观区，充分展现技术创新与产业合作的最新成果与数字化最佳实践。