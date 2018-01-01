新华三重磅发布数字化战略，汇聚城市管理者、企业领袖、业界专家等数字时代领航者的观点、洞察，共话数字探索之路。
新华三重磅发布数字化战略，汇聚城市管理者、企业领袖、业界专家等数字时代领航者的观点、洞察，共话数字探索之路。
新华三重磅发布数字化战略，汇聚城市管理者、企业领袖、业界专家等数字时代领航者的观点、洞察，共话数字探索之路。
新华三重磅发布数字化战略，汇聚城市管理者、企业领袖、业界专家等数字时代领航者的观点、洞察，共话数字探索之路。
紫光旗下新华三集团主办，成都市政府和四川省经信委支持的2018 Navigate 领航者峰会，将于2018年3月30日-31日在成都世纪城新国际会展中心举行。本届峰会将以“融绘数字未来”为主题，诚邀政企代表、产业专家、IT专业人士及百行百业精英共计6000余人齐聚一堂，共话数字经济新时代的前沿技术创新、产业转型升级与生态建设等课题。
新华三自成立之初即赋予自身“以新IT力量加速产业升级、助推中国新经济发展”的时代使命。今天，新华三将以“数字化解决方案领导者”的全新企业定位支持客户业务创新，成为您在数字化转型之路上最可信赖的合作伙伴，我们期待与您“融绘数字未来，共享美好生活”。
在本次峰会上，我们将安排2场全体大会，23场分论坛，10000平米展区和多个实景参观区，充分展现技术创新与产业合作的最新成果与数字化最佳实践。
场全体大会
+场分论坛
万平米展区
伴随云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的成熟与普及，数字化技术将为我们创造更美好的未来提供前所未有的机遇。
如何体现从产品到解决方案，再到行业实践中？数据中心又将有哪些发展的趋势？存储的机遇与新技术又将落地何处？
从中央政策到地方发展，从宏观方向到行业变革，这股巨大的数字化建设潮流究竟能够带来什么？
新华三集团（简称新华三）是业界领先的数字化解决方案领导者，致力于成为客户业务创新、数字化转型最可信赖的合作伙伴。新华三拥有计算、存储、网络、安全、智能终端等完整的数字化基础设施提供能力，提供大互联、云计算、边缘计算、大数据、大安全、物联网、人工智能和区块链在内的一站式、全方位数字化平台解决方案，以应用驱动，融绘数字未来。同时，新华三也是HPE品牌的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。
以技术创新为核心引擎，新华三50%的员工为研发人员，截至2018年2月底，专利申请总量超过8300件，其中90%以上是发明专利。2017年新华三申请专利1069件，平均每个工作日超过4件。
以客户需求为发展方向，新华三聚焦数字化转型，通过新IT技术打造高度融合的数字化生态圈，帮助各行各业实现传统IT向新IT的融合与演进，推动全产业数字化的转型、升级与变革。
“融绘数字未来，共享美好生活”,面向未来，新华三将以数字化解决方案为画笔、以融合之力为色彩，与广大合作伙伴共同描绘美好的数字未来，实现人人悦享的美好生活。