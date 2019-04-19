数字领航 智绘未来——2019领航者峰会重磅发布“数字大脑计划” 

4月19日，重庆讯，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2019 Navigate领航者峰会在重庆悦来国际博览中心及国际会议中心盛大召开。重庆市委副书记、市长唐良智和市领导吴存荣、段成刚出席了大会。

4月19日，重庆讯，由紫光集团和旗下新华三集团主办的2019 Navigate领航者峰会在重庆悦来国际博览中心及国际会议中心盛大召开。重庆市委副书记、市长唐良智和市领导吴存荣、段成刚出席了大会。峰会以“数字领航 智绘未来”为主题，来自全国的近万名企业与机构的领导、权威专家以及媒体和分析师人士共聚一堂，针对数字化技术的创新与实践、数字经济的阶段性探索以及未来前景进行分享和交流。

2019 Navigate领航者峰会全体大会现场

吴存荣在大会致辞中代表重庆市委、市政府，对本次峰会的召开表示祝贺，对各位嘉宾表示欢迎。吴存荣说，当前，重庆正认真学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神，努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑作用、在推进共建“一带一路”中发挥带动作用、在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用。市委、市政府高度重视数字经济发展，持续实施以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，举办首届智博会，引入大批龙头企业、一流高校和知名科研院所，落地了一批重大项目。热忱欢迎各位嘉宾在领航者峰会上交流思想、激发灵感、畅叙合作、共谋发展，与重庆共创数字经济美好未来。

数字化转型进入纵深和加速阶段

2019年，政府工作报告首次出现“智能+”，并开始接棒“互联网+”，标志着数字化转型向纵深发展。“智能+”将成为改造传统行业、促进新兴产业发展的新动能。因此，建设智能平台、对接智能应用服务，将成为企业数字化转型的关键。

与此同时，数字经济以及产业数字化转型的发展也体现出快速增长的趋势。IDC分析报告数据中指出，预计到2022年，全球有60%以上、中国有65%以上的GDP将由数字化驱动。上海社科院的调研结果中也显示，从2016-2018年间，中国的数字经济年同比增长速度连续三年世界第一。

紫光集团董事长兼首席执行官 赵伟国

紫光集团董事长兼首席执行官赵伟国在峰会致辞时表示：“在技术与商业的双重驱动下，做好数字化转型有助于在企业发展中掌握主动权。紫光集团将不断深化‘芯云战略’，推进‘芯云’两大业务板块向纵深迈进，更紧密地同各行各业融合发展，共同推动中国数字经济展现更强活力。”

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官 于英涛

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛认为：“在数字化时代的全新发展阶段，IT演变与产业发展都在不断地加速和深化。如何能够在这一阶段下充分发挥‘智能+’的推动价值，是我们能否帮助客户成功实现数字化转型的制胜关键。”

“数字大脑”是数字化时代组织高效运行与成长的能力中心

为帮助客户加速数字化转型进程，成功践行“智能+”，新华三隆重发布“数字大脑计划”。凭借不断增强的自身平台能力，新华三将与生态伙伴一起为百行百业客户打造属于他们的数字大脑，助其加速数字化转型进程。

“数字大脑”是数字化时代让组织高效运行与成长的能力中心，其构成可以概括为“4+N”模式，主要包含两个重要部分：“智能数字平台”（即“4+N”模式中的4），以及与合作伙伴共同打造的智慧应用生态（即“4+N”模式中的N）。

在数字大脑“4+N”的模式中，新华三的智能数字平台是助力数字化转型的核心基石，也是支撑智慧应用的丰富土壤，其中包括：向内生智能演进的数字基础设施、作为数字化转型核心引擎的业务能力平台、实现由智慧驱动信息防护的主动安全，以及为IT环境提供全栈式智能保障的统一运维。

智慧应用生态体现了新华三众多生态合作伙伴的核心价值。自2018年发布“融合平台、无界生态”生态战略以来，新华三就致力于通过“技术”和“生态”助力百行百业实现数字化转型。数字大脑计划开始启动之后，新华三将更加注重加速技术融合创新、合作模式创新、服务能力提升、数字化人才培养、以及数字化生态平台建设，增强数字大脑“4+N”的协同能力，提升客户价值。

为百行百业的客户“智绘”数字未来

对于客户角度而言，通过数字大脑计划的实施，将帮助客户在发展过程中具备更智慧的业务决策（Smart）、更及时的业务响应（Timely）、更敏捷的业务部署（Agile）、更可靠的业务保障（Reliable）、更安全的业务环境（Safe）等方面的核心能力（统称为STARS），成功实现百行百业客户的数字化转型。

近来，新华三已经在诸多行业领域实现了创新与领先的客户成功案例，其中包括：参与内蒙古“云上北疆”大数据云平台的规划和建设；携手中国联通打造边缘云智慧水利新平台；助力海尔集团互联工厂落地；协助德邦快递优化IT与网络平台；携手北京电视台开展融合媒体生产云建设等诸多最佳实践项目。

紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛在峰会主题演讲中表示：“新华三提出‘数字大脑计划’，不仅是一次服务的升级，更代表了新华三的格局和愿景。未来，数字技术必然以更快速、更精准高效的方式深度嵌入政府服务及百行百业，引领新兴产业，并驱动传统产业。为此，新华三将携手紫光集团、以及紫光各业务版块，与客户和合作伙伴一道，为产业持续赋能，达成‘数字领航，智绘未来’的远景。”

在本次峰会举办第一天的全体大会上，新华三同时也宣布推出了围绕“智能数字平台“的多款全新产品新品，其中包括：