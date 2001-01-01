韩旭接过景驰“帅印”，多位业界大佬加入助跑景驰速度

景驰科技今天宣布，任命韩旭为公司CEO，吕庆为公司President/CFO，李岩担任CTO，杨庆雄担任公司VP Engineering，原思科大中华区资深副总裁张力加入公司担任VP Operations。

至顶网网络频道 03月22日 综合消息： 景驰科技今天宣布，任命韩旭为公司CEO，吕庆为公司President/CFO，李岩担任CTO，杨庆雄担任公司VP Engineering，原思科大中华区资深副总裁张力加入公司担任VP Operations。同时，为了进一步强化公司整体的技术和商业化实力，景驰科技将迎来德高望重的中国商业权威——前新华人寿保险公司董事长康典先生，出任公司的商业顾问，以及世界人工智能领域的大师，卡内基梅隆大学教授、美国工程院院士，美国艺术与科学学院院士金出武雄（Takeo Kanade）先生担任公司的技术顾问。

韩旭，伊利诺伊香槟分校计算机工程博士，曾任密苏里大学博士生导师，终身教授，计算机视觉和机器学习实验室主任。2014年加入百度自动驾驶事业部任首席科学家。其研发的DeepSpeech2被MIT Technology Review评为2016十大突破性科技成果之一。

吕庆，南加州大学商业会计硕士，曾任激光雷达独角兽公司Velodyne LiDAR, 软件外包公司Symbio, 手机软件服务公司Seven Networks, 以及无线IC测试公司LitePoint的首席财务官。曾成功完成了一个公司NASDAQ上市和两家公司被收购。

李岩，卡内基梅隆大学电子与计算机工程专业博士，师从于机器人研究院的金出武雄教授，曾在Facebook，微软研究院担任资深工程师，是微软亚州研究院前15名员工 。2015年加入神州专车，任无人驾驶团队负责人。

杨庆雄，美国伊利诺伊大学香槟分校（UIUC）电气计算机工程博士，曾任香港城市大学助理教授，前滴滴出行无人驾驶高级总监。使用纯视频方案获得了2012 年中国智能车（无人车）未来挑战赛第二名，并在国际顶级会议 CVPR 提出的着名NonLocalFilter算法被多家无人驾驶公司广泛使用。杨庆雄发表了超过30篇的计算机视觉相关的论文，并被引用了超过5,000次。

张力，北京大学光华管理学院高级工商管理硕士（EMBA），之前在思科中国服务超过十九年，任思科大中华区资深副总裁、CEO幕僚长。作为景驰科技的运营副总裁，张力先生全面负责公司的战略运营、市场拓展、政府及媒体合作、以及无人驾驶业务在中国市场的落地运营合作。

景驰科技今天宣布的中国商业顾问专家康典先生，毕业于北京科技大学（原北京钢铁学院），并于1984年获得中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。康典先生是中山大学，对外经贸大学和英国剑桥大学的访问学者，是拥有531亿美元资产的美国再保险集团顾问。康典先生曾任中国国际信托投资公司处长，中国农村信托投资公司（中农信）副总经理，中国包装总公司副总经理，香港粤海企业（集团）公司董事副总经理，粤海金融控股董事长兼总经理，粤海证券董事长，时瑞投资管理有限公司主席兼行政总裁，深圳发展银行（深发展）监事会主席，新华人寿保险股份有限公司董事长及新华资产管理公司董事长。在康典先生的带领下，新华保险成功实现了A+H股同步发行上市，居中国保险市场前三名，并于2014年入围Forbes Global Top 500。康典先生在中国商业界获得的荣誉包括：2011年中国保险报“中国保险人“；2012年大公报“最有影响力上市公司领袖”，第一财经“年度中国保险人“；2014年中国经营报“年度金融人”，国际金融报“年度创新和智慧先锋“；2015年第一财经“年度中国保险人”，中国经济网”年度10大领军人物“，Arbor CEO排行榜“年度金牌CEO”。

景驰科技的另一位人工智能领域大师级技术顾问，金出武雄教授于1974年获得东京大学电子工学博士学位，是第一批计算机视觉的研究者。金教授于1992年到2001年担任卡耐基梅隆大学机器人研究所首任所长，培养了200多名研究专家，奠定了卡耐基梅隆大学在机器人领域的学术地位。他的论文总引用高达10万次，并有多项以他的名字命名的技术专利。他自1980年以来在计算机视觉及机器人领域的大量研究为当今的无人车项目奠定了基础，卡耐基梅隆大学机器人学院并在1984发明了世界上第一辆无人驾驶的原型车。金出武雄教授获得的荣誉包括：美国国家工程院院士、美国艺术与科学学院院士、美国电气与电子工程师学会会士、国际计算机学会会士、美国人工智能协会会士等。他还获得多个奖项包括：京都奖、本杰明富兰克林奖章及鲍尔奖、C&C奖、Okawa奖、ACM/AAAI 艾伦纽厄尔奖、Joseph Engelberger奖、IEEE 机器人与自动化学会奖，以及ICCV Azriel Rosenfeld终身成就奖等。

在韩旭，李岩和杨庆雄的带领下，景驰研发团队在不到一年的时间从10人增长至80余人，涵盖包括麻省理工（MIT），卡内基梅隆大学（CMU），哈佛（Harvard），耶鲁大学（Yale），伊利诺伊香槟分校（UIUC），加州大学伯克利分校（Berkeley），加州大学洛杉矶分校（UCLA），南加州大学（USC），哥伦比亚大学，加州大学尔湾分校，佐治亚理工，芝加哥西北大学，法国第六大学，新加坡国立大学，香港大学，香港城市大学，清华大学，北京大学，中科大，上海交大、浙江大学，复旦大学，北航，中科院，西安交大等全球顶尖学府的博士和硕士毕业生，拥有几十位无人车领域里的资深行业专家人员（来自百度，滴滴，神州，Velodyne，优步，谷歌，苹果，三星，福特，雷诺等行业相关公司），以及众多在世界顶尖计算机竞赛取得优异成绩的工程师（在国际计算机竞赛获得亚洲区域金牌的有20多人）。景驰的技术快速迭代、不断突破，在广州、安庆、加州三地完成复杂情况路测，并在广州生物岛和安庆高新开发区开展国内多个地区常态化试运营。

景驰科技董事会及投资人坚信，在韩旭、吕庆，李岩，杨庆雄，和张力新的管理团队的带领下，在商业顾问康典先生和技术顾问金出武雄（Takeo Kanade）教授的指导下，景驰团队将会持续奋斗和创新，早日实现在中国无人驾驶商业化的愿景和使命。