香港電訊和华为联合建立数字转型实践中心，共享数字转型的经验与实践

香港电讯（HKT）与华为今天联合宣布成立数字转型实践中心（DTPC：Digital Transformation Practice Center），旨在分享香港电讯在数字业务转型过程中获得的经验和实践，助力其他运营商加速数字转型的进程。

至顶网网络频道 02月27日 综合消息： 香港电讯（HKT）与华为今天联合宣布成立数字转型实践中心（DTPC：Digital Transformation Practice Center），旨在分享香港电讯在数字业务转型过程中获得的经验和实践，助力其他运营商加速数字转型的进程。 DTPC将于2018年中在香港成立，欢迎来自世界各地的客人。

香港电讯与华为合作启动端到端数字业务转型项目。该项目涵盖业务和运营转型以及基础设施云化，目标是实现“以客户为中心”的ROADS体验（Real-time：实时、On-demand：按需、All-online：完成在线，DIY：服务自助及Social：社交）。 经过18个月的努力，项目第一阶段的数字产品成功推出，香港电讯在网络和运营系统中具备了灵活性和敏捷性的数字功能，实现了新业务的快速创建和自动化业务开通，以及面向未来数字业务的敏捷能力。

凭借香港电讯数字业务转型的成功，香港电讯与华为携手建立数字转型实践中心。香港电讯与华为数字业务转型项目团队的成员将在DTPC中分享转型过程中获得的经验和实践。 DTPC镜像了香港电讯数字转型的产品，业务及运营平台，同时连接到华为云开放实验室(Cloud Open Labs)，让参观者真实感受香港电讯数字业务转型的服务及敏捷功能，获取数字转型的实战经验。

DTPC也是探索和解决运营商在数字转型时面临挑战和问题的平台。 凭借此平台，香港电讯和华为将进一步创新产品和业务，孵化解决方案和产品，尝试新方法实现更多产品的数字化开发。 与此同时，香港电讯将把其转型经验提炼为可实践操作的内容，协助其他运营商加速他们自己的数字转型的过程。

“与华为合作完成全球首个ROADS驱动的数字化转型项目，感到非常高兴，” 香港电讯工程部董事总经理林荣执先生表示。 “我们已经建立了所有新的云基础设施和平台，以加强香港电讯的数字运营能力并改善我们的客户服务。我们希望与华为更紧密地合作，共同分享我们的业界最佳实践，加速全球数字转型。”

华为高级副总裁兼OPRC(Open ROADS Community)主席梁华博士说：“为确保香港电讯的数字转型项目成功，我们与香港电讯管理层全力合作推动项目执行。我们共同合作将ROADS体验驱动的运营和基础设施转型付诸实践，以实现商业成功。我们期望与全球的运营商和合作伙伴一起向数字商业迈进。”



