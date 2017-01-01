Mellanox与SmartX达成战略合作 携手打造高速稳定超融合系统

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox近日宣布, 正式与国内超融合领导厂商SmartX（北京志凌海纳科技有限公司）达成战略合作伙伴关系，并加入 “SmartX 生态合作伙伴计划 / SmartX Ecosystem Partnership Program（SEPP）” 。

世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox近日宣布, 正式与国内超融合领导厂商SmartX（北京志凌海纳科技有限公司）达成战略合作伙伴关系，并加入 “SmartX 生态合作伙伴计划 / SmartX Ecosystem Partnership Program（SEPP）” 。双方将共同推进基于Mellanox高速网络的超融合架构解决方案，以及基于超融合架构的虚拟化与企业云解决方案，为用户创造更大价值，助力企业加速基础架构转型。

Mellanox以太网方案可为SmartX超融合架构提供高效网络支撑，有助于超融合基础架构充分发挥其高性能优势。Mellanox此次将以SEPP 高速网络领域核心成员的身份，联手SmartX共同为企业用户提供性能优越的超融合解决方案。

SmartX超融合拥有 SSD/HDD混合存储、智能数据迁移等核心数据功能，Mellanox 100Gb以太网交换机为超融合提供高效网络支撑，双方已经联合为多家SmartX 客户提供了基于Mellanox 100Gb以太网交换机的完整超融合系统与服务。通过与SmartX强强联合，Mellanox将为SmartX在高速网络领域提供更强大的助力。

作为全球领先的数据中心网络互连方案提供商，Mellanox为用户提供端到端的InfiniBand和以太网互连解决方案，产品涵盖10G/25G/40G/50G/100G/200G，拥有从芯片到网卡，从交换机到线缆，以及加速软件在内的完整产品线。凭借CPU offload、超低延迟、超高带宽与线性扩展能力等强大性能，Mellanox互连解决方案已成为构建超融合架构的最佳网络方案，可在大幅提升数据中心效率的同时，在应用和系统之间实现数据的高速传递，提升系统可用性。

SmartX 在2018年1 月正式宣布启动 “SmartX 生态合作伙伴计划 / SmartX Ecosystem Partnership Program ( SEPP )”，并已与多家国内外知名厂商达成合作伙伴关系。Mellanox 在中国市场拥有大量的客户群与合作伙伴。此次 Mellanox 加入 SmartX 生态合作计划 (SEPP)，双方将进一步深化合作，为企业用户提供更优质、可靠的超融合完整解决方案。

SmartX 是领先的超融合产品与解决方案供应商，通过先进的软件定义数据中心理念与互联网技术架构，为企业在通用 x86 硬件平台上构建 IT 基础架构。SmartX 已在中国拥有超过 2,000 节点的最大超融合部署，并在金融、制造业等关键领域积累了多家头部客户及大量实践案例。