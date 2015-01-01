成立一年，浪潮思科网络取得不错开局

浪潮思科网络成立一年，不管是相关网络产品的研发还是市场的拓展都取得了令人满意的业绩。

至顶网网络频道 02月01日 综合消息： 从2016年双十一成立算起，至今浪潮思科网络成立刚满一年。尽管在网络领域，成立刚刚一年的浪潮思科网络非常年轻，浪潮思科网络人戏称自己是一个婴儿，但就公司现在取得成绩而言，却非常令人骄傲，不管是相关网络产品的研发还是市场的拓展都取得了令人满意的业绩。同时，展望2018年已经取得不错开局的浪潮思科网络也是信心满满、寄予厚望。

站在浪潮和思科的肩膀上

浪潮思科网络的诞生源于2015年9月 浪潮与思科在西雅图签订的一份关于成立合资公司的战略合作框架协议。随后在政府的支持和推动下，通过浪潮和思科双方一年多的努力，2016年11月11日浪潮思科网络正式投入运营。

作为浪潮与思科联合成立的合资公司，这让浪潮思科网络从一开始就站在了技术和行业的制高点。成立一年来，浪潮思科网络充分融合了思科先进技术基因和浪潮对中国用户的理解，专注于在网络基础设施的研发生产，持续为云中心、企业网高频输出高精尖交换机产品。成功为企业用户提供简单、高效的企业网络、数据中心解决方案，构建从网络平台搭建、迁移到管理的全面生态环境。

“我们是新来者，但我们有两家母公司的DNA：浪潮在服务器、存储有非常好的技术积累，思科在网络方面的领先有目共睹。我们的挑战是如何把两家母公司的优秀DNA快速融入浪潮思科，每个月我们都在按照规划加紧工作。” 浪潮思科网络CTO周牧表示。

浪潮思科网络产品负责人张丹迪告诉记者，我们本地的研发人员更懂国内客户需求，在进行产品规划的时候，会更多的考虑到诸如网络管理人员等国内用户的习惯，将国外先进的技术与国内实际的应用需求加以结合，最终融入到浪潮体系。这一项非常重要的工作，也是她的主要职责之一。“浪潮是大型云服务商同时也是国内服务器、存储设备的主要供应商，它有很多不同的应用以及业务。我们要针对这些应用和业务对产品重新定位，并和行业的解决方案融合，最后提供给我们的行业用户和政企客户一个整体的解决方案。”张丹迪说。

如果说思科给了这家合资公司强大的技术支持，那么作为中国本土企业的浪潮则为合资公司进军中国市场增加了自信。据介绍，2017年浪潮思科网络依托浪潮的市场资源去开拓自己的战略业务，使得刚刚成立一年浪潮思科网络在政府、能源、交通等领域收获颇丰。

值得一提的是，浪潮思科网络对浪潮的业务拓展也发挥了重要作用。这是因为过去，浪潮有服务器、有存储，但缺少网络影响了打造端到端完整的解决方案给到客户。如今，随着浪潮思科网络的诞生补齐了浪潮所欠缺的网络，从而让完整的端到端的解决方案变成现实，这为浪潮在市场上的拓展起到了很好的促进作用。

立足本土 拥抱创新

成立伊始，浪潮思科网络就确立了本土化的基本原则——产品本地化、服务本地化、研发本地化，这一年来，浪潮思科网络也始终在践行这一原则，致力于结合中国市场的需求把网络与计算、存储融合得更好。

据张丹迪介绍，截止目前，浪潮思科网络先后推出包括企业网S系列、数据中心CN系列交换机及SDN控制器等几大系列产品。其中高端数据中心交换机产品浪潮CN127000 是目前中国数据中心交换领域的旗舰产品，也是浪潮云计算解决方案的核心组件之一，可满足企业下一代数据中心的发展需求。而刚刚发布的新品交换机CN6000，融合先进的BGP/ EVPN / VXLAN/ Segment routing技术，可处理高带宽、流量密集的网络部署，极大简化用户网络管理流程，可有效降低运营成本30%以上。

此外，浪潮思科网络还深入分析用户应用场景，推出了包括新型园区网络解决方案、数据中心互联DCI网络解决方案、成长型数据中心网络解决方案、云数据中心网络解决方案等具备高可扩展能力的融合解决方案，以满足随企业发展而不断攀升的数据中心需求。

而在市场方面，浪潮思科网络去年制定了全局性“三五协同发展”的市场策略，规划三个重点行业、五个重点发展省。在这一市场策略之下，浪潮思科网路取得了非常不错的市场业绩。作为重点发展省之一的山东，仅2017年上半年就快速占据有利局势，迅速赶超其他品牌，跻身山东省一线品牌阵营，收获山东用户广泛赞誉。此外，2017年浪潮思科网络在各大细分行业也有不俗斩获：浪潮网络全线产品入围中央政府集中采购名单； 在全国范围内成功为山东、安徽等近30个省市政务云的建设提供支持等。

最后，在生态系统建设方面也进展顺利，积累核心渠道近80家。通过产品、市场、服务等多元化业务的指导配合，成功将产品渗透到三、四地市级别，实现7X24X4的快速备件现行更换服务，响应速度达到国内一流厂商水平。

展望2018年，周牧透露，在产品研发方面浪潮思科网络会继续坚持“自主可控+自主研发”，坚持开放和开源，积极拥抱SDN，推出更多适合中国市场需求的产品。

周牧特别强调，近年来SDN得到持续、快速发展并变得日益成熟，正重新定义企业网络。因此，浪潮思科网络会高度重视SDN，在SDN方面重点投入，除了去年已经发布的浪潮智能云引擎SDN控制器之外，未来还将继续在SDN层面实现网络资源的自动部署，利用SDN集中控制和抽象的网络设备为云、AI、大数据及物联网提供灵活的、动态的、自动化的网络重构。此外，浪潮思科网络还将深入探讨SDX等前沿技术，打造智能融合的网络架构平台，为中国客户提供高效敏捷的运维方案。看得出，2018年对浪潮思科网络而言将是一个充满希望的一年。